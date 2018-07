Bei dem Großbrand in der Unterkunft am Sonntagmorgen ​entstand hoher Sachschaden. Glücklicherweise gab es nur einen Leichtverletzten. Foto: Jörn Ludwig

Fotos/Video: Jörn Ludwig

Haßmersheim. (pol/lu/rl) Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde der Polizei der Brand von mehreren Wohncontainern im hinteren Teil der Flüchtlingsunterkunft im Tannenweg gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gebäude bereits in Flammen. Das Feuer breitete sich danach auf circa 50 Wohncontainer aus.

Die 23 Bewohner der Unterkunft konnten sich in Sicherheit bringen. Einer der Bewohner zog sich Schnittverletzungen zu, als er durchs Fenster ins Freie kletterte. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Bewohner werden nun vorläufig in der Haßmersheimer Turn- und Festhalle untergebracht.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr ist mit 63 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Die Wohncontainer sind durch das Feuer unbewohnbar geworden. Die Brandursache ist noch unklar ist. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Brandlegung von außen.

Die Bevölkerung von Haßmersheim wurde über Radiodurchsagen und den Warndienst "Nina" vor der enormen Rauchentwicklung gewarnt. Die Landesstraße L588 war während der Löscharbeiten voll gesperrt.