Von Stephanie Kern

Haßmersheim/Mosbach. Den Auftakt und den Schluss machten die, um die es eigentlich ging: die Schüler der Friedrich-Heuß-Gemeinschaftsschule in Haßmersheim. Ihre Schulleiterin Kerstin Neunecker-Weis schloss nämlich am Montag mit den Schulleitern der drei beruflichen Gymnasien Mosbachs (Ludwig-Erhard-, Gewerbe- und Augusta-Bender-Schule) einen Kooperationsvertrag ab. Damit hat die Gemeinschaftsschule in Haßmersheim nun das geschafft, was sich viele andere noch wünschen: Sie kann ihren Schülern alle drei Bildungsabschlüsse anbieten.

Konrektorin Veronika Höning verglich die Kooperationsvereinbarung mit dem "Green Deal" der Europäischen Union. "Zukunftsweisend in kleinerer Dimension ist auch diese Kooperation", sagte Höning. Das Wort "sanft" finde sie immer, wenn es um Übergänge gehe. Und "sanft" solle auch der Übergang der Zehntklässler an eine andere Schule sein, wünschte sich die Konrektorin. Das sei durch diese Kooperation möglich.

Haßmersheims Bürgermeister Michael Salomo freute sich, dass die schulische Zusammenarbeit zustande gekommen ist. "Wie können wir als Kommune dazu beitragen, dass die Gesellschaft eins ist?", fragte Salomo. Die Gemeinschaftsschule sei eine Antwort. Denn sie schaffe es, Kinder im Ort zu halten.

"Wäre die Gemeinschaftsschule nicht hier, wären die Schüler an anderen Schulen verteilt, der Ort zerrissen. Wir können stolz sein auf unsere Kooperationspartner, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit – und darauf, erste Erfolge zu feiern", schloss das Gemeindeoberhaupt.

Schulrat Heiko Mail vom Staatlichen Schulamt Mannheim beglückwünschte die Gemeinschaftsschule zu der Kooperation: "Wir gehen heute einen wichtigen Schritt, um die Schule noch attraktiver zu machen." Er glaubt, dass die Kooperation ein "richtiger Schatz" für Schule und Schullandschaft der Region sein wird. "Und ich hoffe, dass diese Kooperation ein Vorbild für weitere sein wird", meinte Mail. Wenn alle Bausteine ineinander griffen, könne besser werden, "was schon sehr gut ist".

Lehrerin Marina Keil stellte dann die Bausteine der Kooperation vor, die wie Puzzleteile ineinander greifen sollen. Bereits in der vierten Klasse sollen die Eltern über die Bildungsabschlüsse informiert werden. "Besonders wichtig ist uns aber bereits ab Klasse 5 die Sicherung des gymnasialen Niveaus", führte die Lehrerin aus. Dafür sei vor allem der fachliche Austausch wichtig.

Beratung, Informationsabende und Workshops sowie Schnuppertage und die Möglichkeit zur Hospitation in den beruflichen Schulen beziehungsweise deren Gymnasien sollen die Kooperation beleben. "Die Bausteine sollen immer wieder konkret miteinander abgestimmt werden", wünschte sich Keil.

Nun waren die Schulleiter gefragt: Gemeinsam mit Kerstin Neunecker-Weis setzten Andreas Hoffner (Gewerbeschule), Jörg Wirsing (Abteilungsleiter Sekundarstufe II an der Augusta-Bender-Schule) und Ralf Trabold (Ludwig-Erhard-Schule) ihre Unterschrift unter die Kooperationsvereinbarung und sagten somit "Ja" zur Zusammenarbeit, zum Austausch, zum Zusammenwirken.

Dem Wort "Kooperation" widmete sich dann abschließend noch die FHS-Schulleiterin. "Zusammen arbeiten, miteinander wirken", das bedeute das Wort. "Und genau das wollen wir, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern im Klassenzimmer", bekräftigte Neunecker-Weis. Sie sei überzeugt, dass die Kooperation "hier im Haus" spürbar und nach außen sichtbar werde.