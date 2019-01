Das Feuer ist gelöscht - die Brandursachen sind unterdessen aber noch nicht geklärt. Nach den Bränden, die an Silvester in Haßmersheim (unsere Aufnahme) und an Neujahr in Neckarelz für Aufregung gesorgt hatte, gehen die Ermittlungen weiter. Foto: Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Alles andere als gut startete das neue Jahr für Michael Leipold: Am Silvesterabend stand ein Teil seiner Gewerbehallen (Fessner Textilrohstoffe und -recycling) in Haßmersheim lichterloh in Flammen, über mehrere Stunden kämpften fast 70 Feuerwehrleute gegen das Feuer an. Inzwischen ist der Rauch verzogen, der Blick auf das, was die Feuersbrunst hinterlassen hat, wird klarer.

Zwar lässt sich noch immer nicht konkret sagen, was den verheerenden Brand ausgelöst hat. Aber eine Erkenntnis, die Untersuchungen der Brandermittler der Polizei am Mittwoch und Donnerstag (hier kam u.a. auch ein speziell ausgebildeter Hund zum Einsatz) brachten, sorgt bei Familie Leipold für eine gewisse Erleichterung: "Es wurden keine Brandbeschleuniger, keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gefunden", berichtete Michael Leipold.

Der Schaden ist enorm, von 250.000 Euro ging man nach ersten Schätzungen aus. Tonnenweise Roh- und bereits sortierte Ware sind zerstört worden, wobei Leipold klarstellt: "Die Feuerwehr hat einen richtig guten Job gemacht und Schlimmeres verhindert." Während der geschäftsführende Gesellschafter des Textilrecyclingbetriebs nun mit den Versicherungen den materiellen Schaden regulieren muss, bleibt ein emotionaler unausgeglichen: In den Flammen verbrannte auch ein in Familienbesitz befindlicher alter Mercedes, der an der Lagerhalle abgestellt war. Da der Oldtimer abgemeldet war, wird dessen Wert wohl auch von keiner Versicherung ersetzt werden.

In Bezug auf die Brandursache hofft man bei der Polizei auf Zeugenbeiträge. Vermutet wird, dass ein Feuerwerkskörper ursächlich gewesen sein könnte. Hinweise werden beim Polizeirevier Mosbach, Tel. (0 62 61) 80 90, entgegengenommen.

Weitere Ermittlungen gibt es auch im zweiten Brandfall an Silvester/Neujahr: Nach dem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in der Neckarelzer Waldsteige soll es laut Polizeiauskunft in der kommenden Woche noch einmal eine Vor-Ort-Untersuchung geben. Vonseiten der Ermittler geht man nach wie vor davon aus, dass eine in der Wohnung gelandete Feuerwerksrakete den Brand ausgelöst hat. Wie auch in Haßmersheim wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Sachschaden soll sich hier auf rund 150.000 Euro belaufen.