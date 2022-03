Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Es ist ein zukunftsweisendes Projekt, das Architekt Günter Holl und seine Lebensgefährtin Claudia Diefenbacher in Haßmersheim auf die Beine – beziehungsweise Schraubfundamente – stellen wollen. Auf einem rund 3700 Quadratmeter großen Grundstück direkt gegenüber dem Ehrenmal sollen vier Häuser mit insgesamt zwölf Wohnungen entstehen. Das Besondere daran ist nicht etwa der Teich in der Mitte der Anlage, auch wenn er im Sommer durchaus zum Baden einladen soll: "Die Wohngruppe wird sich komplett autark mit Strom, Wasser und Wärme selbst versorgen", erklärt der Initiator im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Unser Fokus liegt klar auf CO₂-Neutralität", ergänzt seine Partnerin.

Bereits beim Bau legen die beiden darauf Wert. Entstehen sollen die Gebäude quasi vollständig aus Holzmodulen, die ganz individuell gestaltet werden können. "Die Basis jedes Moduls bilden der Boden, die Decke und vier Stützen in jeder Ecke. Die Wandflächen können mit Wechselelementen aus Massivholz gefüllt werden, genauso wie mit Fenstern und Türen, oder einfach komplett offengelassen werden", beschreibt Diefenbacher das Konzept. "Dadurch entsteht ein flexibles System, das jederzeit erweitert oder rückgebaut, sogar einer ganz neuen Nutzung zugeführt werden kann."

Auch die Bauzeit wird durch die vorgefertigten Holzmodule reduziert. Eine Unterkellerung ist nicht geplant, auch Bodenplatten aus Beton müssen nicht extra gegossen werden. "Die Fertigmodule werden auf Schraubfundamente gestellt, die im Boden versenkt sind", schildert Holl das bewährte Prinzip. Er habe schon viele Häuser aus Holzmodulen gebaut, "Bedenken, das Gebäude sei dann nicht massiv genug, sind unbegründet", betont der Architekt aus Ludwigsburg.

Rund fünf Millionen Euro soll der Bau der vier Wohnhäuser mit seinen zwölf Wohnungen kosten. Grafik: zg

Viel Zeit und Herzblut haben er und seine Partnerin in das Konzept investiert. Die beiden wollen selbst in eine der Wohnungen ziehen. Voraussetzung für das rund fünf Millionen Euro teure Vorhaben: Genügend Mitstreiter, die ebenso viel Wert auf Klimaschutz legen wie Diefenbacher und Holl. Von A bis Z ist das gesamte Wohnprojekt genau darauf ausgelegt, "spätestens an Weihnachten 2023 sollen die Häuser stehen und die Wohnungen bezogen werden können". Gut eine Handvoll Interessenten habe sich schon gemeldet, ebenso viele suche man aber noch.

Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit geht es den beiden Initiatoren auch um eine gute Gemeinschaft mit den Nachbarn. "Gewin" haben sie als Abkürzung für "gemeinsames Wohnen im Neckartal" ihr Projekt getauft. "Wir wollen weiß Gott keine Alters-WG, bei der man sich ständig auf die Pelle rückt, sondern eine gute Durchmischung mit Familien und gegenseitiger Unterstützung", stellt Diefenbacher klar. "Ohne Zwang wollen wir unsere Interessen teilen, Fähigkeiten einbringen und Spaß an der Gemeinschaft haben." Die Wohnform sei zwar verbindlicher angelegt als eine gute Nachbarschaft, aber doch weniger eng und verpflichtend als eine familiäre Beziehung. Man strebe eine innovative, solidarische, generationsübergreifende Gemeinschaft an.

Um das Wohnprojekt zu organisieren, wurde die Gesellschaftsform einer GmbH & Co. KG gewählt. "Damit betonen wir die Gemeinsamkeit unseres Vorhabens und geben dem Ganzen einen rechtlichen Rahmen", erklärt Holl. Bedeutet: Die Gewin GmbH und Co. KG ist Eigentümer aller Immobilien. Jede Person bzw. Partei, die sich an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligt und damit Wohnungsnutzer wird, erhält Anteile der Kommanditgesellschaft, die dem Wert der selbst genutzten Immobilie entsprechen. "Damit sind die jeweiligen Wohnungsnutzer indirekte Eigentümer am gesamten Immobilieneigentum der Gesellschaft und jeder hat die gleichen Mitbestimmungsrechte", macht Holl deutlich. Gewinnorientiert sei die Gesellschaft nicht ausgerichtet, vielmehr liege der Fokus auf Solidarität.

"Das Grundstück wird uns im Rahmen eines Erbbaurechts überlassen und muss somit nicht gekauft werden. Für die Nutzung muss aber natürlich Erbpacht bezahlt werden." Vorteil: Beim Verkauf der Wohnung bzw. der Gesellschaftsanteile fällt keine Grunderwerbssteuer an. "Alle Gesellschafter haben jedoch einen direkten Einfluss auf die Wahl des Käufers und achten insbesondere darauf, dass die künftigen Gesellschafter die ideelle Projektidee mittragen", sagt Holl.

Die Wohnungsgrößen sollen sich zwischen 60 bis maximal 190 Quadratmetern bewegen, mit 3500 bis 4000 Euro pro Quadratmeter kalkuliert der Architekt bei den aktuellen Baupreisen. "Inbegriffen im Preis ist natürlich die komplette Autarkie." Fürs Leitungswasser soll Regenwasser aus Zisternen mit modernen Hochleistungsfiltern auf effiziente Weise in Trinkwasserqualität aufbereitet werden, für die Gartenbewässerung werden die beiden Teiche genutzt. Ein spezielles Duschsystem filtert das Wasser und bereitet es wieder auf. "Dadurch senkt sie den Wasserverbrauch im Vergleich zu konventionellen Duschen um nahezu 90 Prozent."

Durch Fotovoltaikanlagen solle eine Stromautarkie von nahezu 85 Prozent erreicht werden. "Der Strom wird zunächst für den Eigenbedarf verwendet und gespeichert, über ein Mieterstrom-Konzept zentral verwaltet und den einzelnen Haushalten zugeführt", so Diefenbacher. Ergänzend könne eine Brennstoffzelle oder ein kleines Windrad eingesetzt werden.

Für Unabhängigkeit von Öl und Gas sollen Geo-Kollektorstränge in der Erde als kaltes Nahwärmenetz in Verbindung mit einer Sole-Wärmepumpe sorgen. Ein energetisch sehr effizientes System, das Holl in seiner Planung sogar noch perfektioniert hat. "Quasi direkt an den Kollektoren führen die Abwasserleitungen vorbei, die natürlich Wärme an das Erdreich abgeben."

Auch Haßmersheims Bürgermeister Christian Ernst findet das nachhaltige Konzept interessant, in der Gemeinde stehe man der Idee nach einer ersten Vorstellung grundsätzlich offen gegenüber. "Innenentwicklung ist immer besser als Außenentwicklung", so Ernst. Er sei schon gespannt auf den Bauantrag, über den dann in öffentlicher Sitzung beraten werde.

Info: www.gewin-wohnprojekt.de