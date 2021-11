Von Bernd Kühnle

Haßmersheim. "Sobald der Vogel seine Beute geschlagen hat, ,hudert’ er. Das heißt, dass er seine Flügel glockenartig über dem Erbeuteten ausbreitet und jede Störung als einen Angriff auf sein Futter betrachtet", informiert mich der Biologe Stefan Rebscher. Er ist Ausbilder auf der Greifenwarte Burg Guttenberg, wo er mich gerade in einer "Falknerstunde" mit den Grundzügen des Verhaltens von Greifvögeln vertraut macht.

"Du musst also erst solange warten, bis der Vogel seinen Besitzanspruch auf die Beute nicht mehr wahrnimmt und damit quasi den Zugriff freigibt. Das ist der Moment, in dem du die Leinen – fachmännisch ,das Geschüh’ – anfassen, sie durch die Finger deiner Hand führen und das Tier damit an deiner Hand befestigen kannst. Diese Freigabe zeigt der Vogel damit an, dass er mit seinem Schwanz wackelt und gleichzeitig seine Schwingen wieder an seinen Körper anlegt." Die Sache mit dem Schwanzwackeln und dem Flügelanlegen sortiere ich geistig zuerst eher in einen überkommenen Ritus der Falkner ein und nehme es nicht allzu ernst.

Allerdings zeigt sich gleich darauf, dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn man die Anweisungen eines Fachmannes ernst nimmt: Wenige Augenblicke später landet Paulchen, ein Wüstenbussard aus Amerika, auf meiner behandschuhten Linken, um das dort befindliche Hühnerbein als sein Futter in Besitz zu nehmen, und schlingt das Fleischstückchen hinunter. Stolz über meine Leistung, den Greifvogel mit dem Futter angelockt zu haben, glaube ich, jetzt wird er mir dankbar in die Augen blicken und ich kann ihn an seine Leine nehmen. Ich greife nach dem Geschüh, um im selben Augenblick zu erfahren, welche Kraft in dem kleinen Schnabel des Beutegreifers sitzt – als er in meine rechte Hand beißt.

Viel passiert ist nicht. Rebscher meint gelassen: "Paulchen ist ein ganz friedliches Tier und hat nur etwas mit dir geschimpft." Der Schreck ist größer als der Schmerz, aber immerhin konnte ich eine wichtige Erfahrung über die Reaktionsgeschwindigkeit des Greifvogels verbuchen.

Was bleibt, ist das erhabene Gefühl, dass dieses elegante Geschöpf freiwillig auf meiner Hand gelandet ist. Auch beeindruckt mich die Sanftheit, mit der dieser Anflug vonstatten ging. Hier hatte ich wesentlich mehr Schwung erwartet, als ich sah, mit welcher Geschwindigkeit der Vogel auf mich zuschoss, um dann punktgenau, direkt auf meiner Hand, mit der Beute abzubremsen und nach dem Futter zu schnappen.

Auch fasziniert die Geschwindigkeit und Beweglichkeit, mit der Paulchen zwischen meinem Ausbilder und mir durchschießt, um dann nach dem Futter zu greifen oder zu seinem Ansitzplatz zurückzukehren. Schon nach wenigen Versuchen weicht in mir die Unsicherheit im Umgang mit dem Tier und die Faszination steigert sich, je mehr sich die Konzentration auf den Handlungsablauf automatisiert. Ich genieße es mehr und mehr, die Schwingen dicht an mir vorbeischießen zu fühlen, die Luftwirbel und das Gewicht des Tieres auf meiner Hand zu spüren.

Gleichzeitig kommt in mir Freude auf, wie sehr sich das Tier mir anvertraut und wie selbstverständlich es sich in meine Hände begibt.

Vor dem Beginn der Falknerstunde hatte bereits Tierpflegerin Sarah Heinz mit kurzweiligen Erzählungen die Flugvorführung begleitet. So beschrieb sie den lautlosen Flug des Uhus, der knapp über den Köpfen der Besucher hinstrich, und erläuterte danach die Unterschiede zwischen dem amerikanischen Weißkopfseeadler, seinen Vettern aus Afrika und Europa und machte klar, welche Rolle Geier bei der Hygiene im natürlichen Lebenskreislauf spielen. Sie fresses Aas ohne Probleme, da ihre Magensäure Keime aus verwesenden Kadavern vernichten kann.

Daneben klärte sie darüber auf, dass Truthahngeier einen derart guten Geruchssinn haben, dass sie zum Aufspüren von Lecks in Ölpipelines eingesetzt werden.

Angefüllt mit weiteren Informationen, gepaart mit dem erhabenen Gefühl des Fluges eines beizenden Wüstenbussards, war der Besuch der Deutschen Greifenwarte auf der Burg Guttenberg ein beeindruckendes Erlebnis, das mit Sicherheit in jedem naturverbundenen Besucher einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Auch in mir bleibt ein Gefühl starker Verbundenheit mit Paulchen zurück, als ich ihn wieder auf seinem angestammten Sitzplatz absetze. Allerdings verzichte ich auf einen Abschiedskuss – vielleicht hudert er ja gerade wieder, ohne mit dem Schwanz zu wackeln. Dafür streichle ich ihm nur noch einmal zärtlich übers Gefieder: "Tschüss Paulchen – bis demnächst!"