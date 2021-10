Überall im Neckar-Odenwald-Kreis finden sich Motive, die den Oktober in all seinen Facetten und Farben verkörpern, strahlen und leuchten lassen. Foto: Philipp Decker

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Oktober hat viele Gesichter. Auf der einen Seite spricht man vom goldenen Oktober, vom Altweibersommer, Nachsommer oder Allerheiligensommer. Aber auch der Begriff "Indian Summer" hat aus dem Angloamerikanischen bereits in Deutschland Einzug gehalten. Rot und Gold leuchten die Wälder weithin. Kommt dann noch die Sonne raus, gibt es kaum eine schönere Zeit, um im Wald spazieren zu gehen.

Aber noch etwas anders spielt in diesen Anblick hinein: Das Gefühl der Vergänglichkeit. Die Blätter fallen, der warmen Jahreszeit folgen Nebel und Kälte – der Winter steht vor der Tür. Vor der Tür stehen zum Monatsübergang aber möglicherweise auch ein paar Kinder, die Süßigkeiten sammeln. Denn am 31. Oktober, diesen Sonntag, endet nicht nur offiziell der Sommer und die Uhr wird wieder umgestellt – es ist auch Halloween. Neben dem "Indian Summer" noch so ein Überläufer aus Amerika – glauben zumindest die meisten ...

Dabei hat das Fest der Spinnen und Kürbisse, des Spuks und Gruselns seinen Ursprung in Irland. Aber auch bei uns gab es schon lange vor dem Halloween-Hype Traditionen, die jedoch in Vergessenheit geraten und dem vermeintlich Neumodischen übertüncht worden sind.

Auch im Wald wird es herbstlich. Foto: Heiko Schattauer

Heischebräuche gab es auch in Deutschland

Ingrid Hagner ist Kräuterexpertin und kennt sich wie kaum eine andere in der Welt der alten Bräuche und des Volksglaubens aus. "Auch bei uns gibt es Überlieferungen, dass am Vorabend vor Allerseelen (2. 11.) sogenannte Heischebräuche üblich waren. Kinder und Arme zogen dabei durch die Straßen, sangen ihre Lieder und baten um Gaben wie Holz, Reisig oder Stroh. An manchen Orten wurden Strohfiguren mitgetragen – wahrscheinlich waren das die Vorläufer der späteren Martinsumzüge. Auch die Heischebräuche der ,Klöplesnächte’, der drei Donnerstage vor Heiligabend, an denen die Kinder von Haus zu Haus zogen und ihre Sprüche aufsagten, entwickelte sich wohl daraus."

Um auf sich aufmerksam zu machen, seien Erbsen, Bohnen oder Linsen an die Fensterscheiben geworfen worden. Gar nicht so ein großer Unterschied zu dem heutigen "Trick or Treat" ("Süßes oder Saures"), oder? Laut Hagner wurde das sogenannte "Anklopfen" aber bereits 1892 unter Strafe gestellt und als Bettelei deklariert.

Eine Kürbisspinne. Foto: Philipp Decker

Die Welten stoßen aufeinander

Dass Halloween rein keltische Wurzeln hat, ist heute in der Forschung umstritten. Während den Kindern in Irland in der Schule erzählt wird, dass es auf das keltische Fest "Samhain", an dem der Sommer endete, das neue Jahr begann und die Welten der Lebenden und der Toten aufeinanderstießen, zurückgeht, sehen es zahlreiche Forscher heute als eine Verquickung der heidnischen Bräuche mit dem frühen Christentum. Der Glaube daran, dass zum Jahreswechsel die beiden Welten einander nahe sind, ist übrigens auch bei uns erhalten geblieben. Er hat sich nur um ein paar Wochen verlagert: auf die sogenannten "Rauhnächte" zwischen Heiligabend und dem 6. Januar. Vermutlich brachten Iren ihre Traditionen, am Vorabend von Allerheiligen zum Essen einzuladen sowie die Heischegänge der Kinder im 19. Jahrhundert mit in die neue Welt – wo sie einen Boom erleben sollten.

Herbstwald. Foto: Heinz Staab

Nur der Kürbis kommt aus Amerika

Heute ist Halloween das Lieblingsfest der Edgar-Allan-Poe- und Horrorfilm-Fans. Die Kostüme sollen möglichst gruselig sein, Spukgeschichten werden erzählt, Kürbisse mit unheimlichen Grimassen verziert. Der Kürbis ist übrigens das einzig wirklich Amerikanische an dem Fest. "Bei uns gab es Rübengeister. Die Rüben dazu wurden auf dem Acker geholt oder vielleicht von einem wohlmeinenden Bauern aus der Nachbarschaft verschenkt", erinnert sich Ingrid Hagner. Der Ursprung der Rübengeister in Deutschland ist ungeklärt. Den Brauch gab es aber schon lange bevor Halloween ein Thema wurde. Die Kinder zogen mit ihren schauerlichen Rüben von Haus zu Haus und manch einer steckte ihnen eine Kleinigkeit zu. Wie auch Halloween wurde dieser Brauch ebenfalls um Allerheiligen herum begangen.

Bekannt ist jedoch eine Legende aus dem Irischen, ebenfalls mit einer Rübe: Vor langer Zeit soll der Hufschmied Jack O’Lantern den Teufel durch einen Trick dazu gebracht haben, seine Seele bis in alle Ewigkeit in Ruhe zu lassen. Als er dann starb, gab es jedoch ein Problem: Er hatte nicht gerade ein gutes Leben geführt, weshalb ihm der Himmel verwehrt blieb. Der Teufel aber hielt sein Versprechen und rührte seine Seele nicht an. Er drückte Jack aber ein Stück Kohle in die Hand, damit der Mann nicht in völliger Dunkelheit zwischen den Welten in der Verdammnis wandern muss. Dieses platzierte Jack in einer Rübe. Aus dieser Legende wurde abgeleitet, dass an Halloween ein brennendes Stück Kohle in einer Rübe (bzw. in der neuen Welt dann in einem Kürbis) den Teufel sowie Geister abhalten könne.

Das Netz einer Kreuzspinne. Foto: Thomas Preidl

Die Großmutter erzählte von früher

Die Traditionen um Allerheiligen sahen in Deutschland trotz einiger Parallelen etwa anders aus. Nicht nur, dass die Kinder sich bei ihren Heischegängen hierzulande nicht verkleideten. "Bei uns wurde, ähnlich wie bei den Rauhnächten, das Haus gefegt, ausgeräuchert und ein Ahnentischchen vorbereitet. Oft wurden aber auch nur Bilder oder etwas Persönliches der Verstorbenen ausgelegt und eine Kerze entzündet. Man wollte damit eine Verbindung schaffen und den Dank an die vor uns Gegangenen aufzeigen", weiß Ingrid Hagner. Auch habe die Großmutter an diesen Abenden Geschichten von früher, von Entbehrungen und langen Wintern erzählt.

"Sicherlich gab es da aber auch schon die Grusel- und Spukgeschichten, die in allen Kulturen mit dem Tod verbunden sind", meint sie. Das habe aber mit dem heutigen Verständnis der Menschen zu tun. "In den letzten Jahrhunderten war Tod immer mit Trauer, Verlust und auch etwas Unheimlichem verbunden. Ganz anders als in früheren Kulturen, in denen der Tod zum Leben gehörte und den Kreislauf des Lebens vollendete."

Eine Krähe, die versucht, Edgar Allan Poes berühmten Raben zu imitieren. Foto: Gabi und Werner Engelhardt

Die Spinne als Halloween-Motiv

Mit unserer Einstellung hat vermutlich auch zu tun, dass neben dem Kürbis die Spinne ein Leitmotiv des Halloweenfestes ist. Zu Unrecht gelten die nützlichen Tiere als eklig und unheimlich. Worauf die Angst vieler Menschen vor den kleinen Insektenfressern zurückzuführen ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Vermutlich hat es mit den acht langen Beinchen zu tun, dass es manch einem beim Anblick einer Spinne eiskalt den Rücken hinunterläuft, Urängste schürt.

Eine heimische Spinnenart verkörpert beide Halloween-Motive perfekt. Nicht, weil sie dick, schwarz und unheimlich ist, sondern allein wegen ihres Namens. Obwohl nicht so bekannt wie die Kreuzspinne, kommt das Tier auch im Neckar-Odenwald-Kreis recht häufig vor. Es ist klein, grün-gelb und trägt daher den schönen Namen: Kürbisspinne.

Auch wenn einige Traditionen im "goldenen Oktober" etwas düster wirken, so kommt bald wieder ein Fest des Lichts. In wenigen Tagen ziehen die Kinder mit ihren Laternen zu St. Martin singend durch die Straßen und erhalten am Ende Gebäckteilchen. Gewisse Parallelen zwischen den Festen, ob Lampion oder Rübe, sind da nicht von der Hand zu weisen. Und sind diese Traditionen, egal in welchem Kulturkreis sie angesiedelt sind, nicht etwas Wunderschönes?