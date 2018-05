Prüfenden Blicken unterzogen wurde am gestrigen Dienstag die Neckarbrücke am Mosbacher Kreuz - wie auch beim "Tausendfüßler" nebenan sind nach dem Check gute Noten zu erwarten. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Red Hot Chili Peppers sind irgendwie ständig präsent, wenn Stephan Doll und sein Team ihre Arbeit machen. "Under the bridge" titelt nicht nur einer der bekanntesten Songs der ewig jungen Alternative-Musiker aus Kalifornien. Unter der Brücke sind auch der Diplom-Ingenieur und seine Kollegen aus dem Referat 43 des Regierungspräsidiums Karlsruhe fast täglich zugange.

Als Bauwerksprüfer klopfen sie - im wahrsten Wortsinn - Brücken auf deren Zustand ab, mit scharfem wie geschultem Auge, aber mitunter eben auch mal unter Einsatz des Testhammers. Tunnel oder Stützwände gehören ebenfalls zum Portfolio der Ingenieure mit Prüfauftrag, in Mosbach sind es aber ausschließlich Brückenbauwerke, die einer Überprüfung unterzogen werden. Zum Wochenauftakt hat man die Stelzenbrücke (B 37) kritisch in Augenschein genommen, am Dienstag dann die Stahlbetonbögen am Mosbacher Kreuz und die Brückenbauwerke über der Bundesstraße 292 in Richtung Mosbach.

"Hier ist nicht viel zu erwarten", erklärt Stephan Doll in Bezug auf die Brücken, die sich am Verkehrsknotenpunkt über den Neckar und die jeweiligen Bundesstraßen spannen. Dass nicht viel zu erwarten ist, nimmt sich in diesem Fall überaus positiv aus: Denn wenn Doll und seine Ingenieurs-Kollegen auf dem Brückenuntersichtgerät nichts Schlimmes finden, dann bedeutet das im Umkehrschluss: Die Brücke ist gut!

"Das Bauwerk wird nach Begutachtung benotet", führt der erfahrene Ingenieur aus, während sein Blick an der Unterseite der Spannbetonbrücke unweit des Hafens in Neckarelz entlang wandert. Den 17 Meter langen Metallsteg, von dem aus Doll und Co. das Bauwerk überprüfen, steuern Lars Munz und Markus Grunow.

Der eine sitzt oben im 36 Tonnen schweren Spezial-Lkw, auf dem die ausfahrbare Brückenuntersichteinheit montiert ist, und bewegt das Gefährt (und damit auch die "Prüfkommission) abschnittsweise entlang der Brücke. Der andere steuert den Steg so, dass auch jeder Quadratzentimeter der Konstruktion "handnah" überprüft werden kann. Handnah deshalb, damit auch kleinste Risse erkannt werden können und sich - im Zweifel - mit dem Hämmerchen die Festigkeit des Betons überprüfen lässt.

"Das gibt es nur in Baden-Württemberg", verweist Stephan Doll auf den einmaligen Umstand, dass ein Land selbst ein Brückenuntersichtgerät unterhält. In anderen Bundesländern sei für die Überprüfung von Brücken und anderen tragenden Bauwerken immer die Anmietung der entsprechenden Prüffahrzeuge notwendig.

Die 2500 Bauwerke, die allein im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe regelmäßig zu checken sind, werden mit Hilfe des landeseigenen Gefährts überprüft. Vergangene Woche waren Lars Munz und Markus Grunow noch in der schwäbischen Metropole Stuttgart mit ihrem signalgelben 36-Tonner unterwegs, diese Woche nun im badischen Teil des Landes prüfend unterwegs. Den Brückenprüfern ist es einerlei, zumal man mit den Kollegen vom RP in Karlsruhe regelmäßig zusammenarbeitet und die Abläufe dementsprechend eingespielt sind.

Alle drei Jahre werden Brücken wie die am Mosbacher Kreuz einer Überprüfung unterzogen. Im Wechsel werden dabei eine einfache Prüfung - also durch eine Begehung auf und unterhalb der Brücke - und eine intensive Prüfung (wie nun mit Untersichtgerät) absolviert.

Der gelbe Laster aus Stuttgart wird nach der Visite gestern also erst in sechs Jahren wieder auf der Neckarbrücke zwischen Mosbach und Obrigheim auszumachen sein. "Wir machen ja immer ein Schild dran, damit die Leute wissen, was da vor sich geht", deutet Markus Grunow auf den Hinweis "Brückenprüfung" am Heck des Lasters. Manchmal reagieren Verkehrsteilnehmer ob der Behinderungen, die eine Brückenprüfung zwangsläufig mit sich bringt, dennoch ungehalten. "Das ist mal so, mal so", berichtet Grunow ganz gelassen.

Am Mosbacher Kreuz ist es eher entspannt, vielleicht auch, weil der Fachdienst Straße des Neckar-Odenwald-Kreises unterstützend den Verkehr regelt. Oder weil man eben zügig voran kommt. Den "Tausendfüßler haben wir schneller als gedacht geschafft", sagt Stephan Doll - und meint die bereits erfolgte Überprüfung der Stelzenbrücke. Trotzt 38 Feldern bzw. Brückenpfeilern um die herum man immer wieder aufs Neue das Untersichtgerät schwenken musste. Grund fürs gute Vorankommen ist auch der gute Zustand der Bauwerke rund ums Mosbacher Kreuz - die guten Zensuren gibt’s dann wohl im Nachgang.