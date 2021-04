Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim.Es gab Zeiten, da war der Name Gundelsheim in aller Welt bekannt. In Australien standen die Konserven aus dem beschaulichen Städtchen am Neckar ebenso im Regal wie in Amerika, Europa, Russland und Südafrika. Heute erinnert nur noch der Zerfall der großen Fabrikanlage am Ortseingang an die einst glorreichen Tage der "Gurkenstadt". Mit den zerbrochenen Fenstern, den langen Rissen im Gemäuer und Graffitis an den Wänden wirken die leer stehenden Industriegebäude fast wie ein Mahnmal des globalen Handels. Zu Hochzeiten arbeiteten rund 650 Menschen dort. Jetzt, 20 Jahre nach der Schließung, haben die Stadtverwaltung und eine Investorengruppe endlich konkrete Pläne für die Zukunft des Areals.

Die Geschichte der Gundelsheimer Konservenproduktion beginnt holprig: 1920 gründeten Jakob Ziegler und Paul Hofmann die "Gurkeneinlegerei Ziegler & Hofmann" und errichteten die kleinen Produktionsgebäude entlang der Heilbronner Straße. "Ihr Erfolg hielt sich allerdings in Grenzen", erzählt Leo Achtziger, Vorsitzender des örtlichen Kulturvereins Kulturetta, im Gespräch mit der RNZ. Zwar hätten alle Besucher die Stadt stets schon am markanten Essiggeruch erkannt – "aufs Ortsschild musste niemand gucken", so der Geschichtsexperte – doch 1929 hätten die beiden Unternehmer bereits Konkurs anmelden müssen.

Die Produktpalette des Konservenherstellers Kühne war groß, wie dieses Werbeplakat von 1989 zeigt. Foto: Kulturetta

Achtziger ist Fachmann, wenn es um die Industriegeschichte seiner Heimat geht. Einige Ausstellungen hat er schon konzipiert, "und sobald es die Corona-Verordnung zulässt, werden wir eine neue eröffnen", verspricht er. "80 Jahre Gundelsheimer Gurken" soll sie überschrieben sein. Dass mit der Insolvenz nicht schon nach neun Jahren Schluss mit dem grünen Gemüse war, sei nur den feinen Damen und Herren zu verdanken, "die sich damals im Schloss Horneck von ihren ,Zivilisationskrankheiten’ wie Übergewicht und Stress kurieren ließen", berichtet Achtziger. Denn ohne Theresia Kühnes Begeisterung für das Neckartal wären die Baracken von Ziegler und Hofmann sicherlich längst dem Wandel der Zeit zum Opfer gefallen, den die Stadtverwaltung mit dem Abriss jener Gebäude nun einleiten will.

Theresia Kühne gelang es, ihren Mann, den Berliner Essig-Baron Wilhelm Kühne, davon zu überzeugen, in Gundelsheim zu investieren, die Produktionsanlagen der Gurkeneinlegerei zu übernehmen und auszubauen. "Er hat viel Kapital hier investiert", sagt Achtziger. Ein nicht unerheblicher Teil des Geldes soll allerdings von der NSDAP gekommen sein, die nach der Machtübernahme 1933 das Unternehmen zu einem Vorzeigebetrieb der Arbeiterklasse machen wollte. "Das darf nicht unerwähnt bleiben", betont der Lokalhistoriker. Als das große Fabrikgebäude – das übrigens im Brandenburger Backstein-Stil errichtet wurde, mit den roten Steinen aber nur verziert ist und eigentlich aus Beton besteht – dann 1934 eröffnet wurde, "haben die Nazis die Feier für ihre Propaganda missbraucht." In der Ausstellung sei das skurrile Spektakel auf Fotos zu sehen. "Überall hingen die Hakenkreuz-Fahnen."

Mit Unterstützung der Partei sei die Produktion dann angekurbelt worden und auch in Kriegszeiten nie zum Erliegen gekommen, berichtet Achtziger weiter, obwohl schon 1940 gezielt die Garfässerlager angegriffen wurden, die die Alliierten für eine Chemiefabrik hielten. Um die Front kontinuierlich mit Konserven versorgen zu können, habe man zwischen 30 und 50 Zwangsarbeiterinnen aus Armenien nach Gundelsheim gebracht, "die unter den schlechtesten Bedingungen hausen mussten und in Gruppen in die Fabrik geführt wurden", erzählt Achtziger.

Nach Kriegsende sei die Produktion für wenige Monate unterbrochen worden. "Doch am Jahresende 1945 hat die Belegschaft schon wieder eine Weihnachtsfeier veranstaltet." In den Folgejahren machten Vertriebene aus Schlesien und dem Sudetenland die ehemaligen Baracken der Zwangsarbeiter zu ihrem Zuhause und fanden in der Fabrik Arbeit. "Aufgrund des Mangels an Nahrungsmitteln wurden damals auch Weinbergschnecken eingelegt", verrät Achtziger. Mit dem Wirtschaftsaufschwung änderte sich die Produktpalette und der finanzielle Erfolg erreichte bis dato unbekannte Höhen. 1951 wurde Gundelsheim offiziell zur Gurkenstadt und jeder Brief, der das Postamt verließ, mit einem dazu passenden Stempel versehen. Spätestens 1965, als die ersten Container nach New York geliefert wurden, waren die Konserven mit dem Aufdruck Gundelsheim zur Weltmarke geworden.

Erst mit dem steigenden Angebot an frischem, saisonal unabhängigem Obst und Gemüse in den Supermärkten in den 1980er- und 90er-Jahren ging die Nachfrage an Konserven zurück. Verbunden mit höheren Produktionskosten, mangelnder Erweiterungsfläche und einem Rechtsstreit mit einem spanischen Plagiator, der den nicht geschützten Markennamen Gundelsheim kopierte und auf seine eigenen Konserven druckte, entschloss sich die Kühne KG 2001 zur Schließung der Fabrik.

Seit dem Ende des Werkverkaufs stehen alle Gebäude leer. Vor etwa zehn Jahren kauften dann Stadtverwaltung und Landratsamt das Areal, um den Brückenbau zu realisieren. Damals zahlte Gundelsheim rund 100.000 Euro für seinen Teil der Flächen, wie aus Insiderkreisen zu erfahren war. Nach der Fertigstellung der Brücke übernahm die Stadt dann auch die Restflächen (1500 Quadratmeter) des Landratsamtes – zum Preis von 65 Euro/m2, wie die Behörde auf RNZ-Anfrage mitteilt. "Der Preis entsprach dem Bodenrichtwert", so das Landratsamt – also 97.500 Euro insgesamt.

Ende 2020 nun verkaufte Gundelsheim die Gesamtfläche von 4460 m2 für 186.700 Euro an die db-Wohnbau & Immobilien GmbH aus Bad Wimpfen, die gemeinsam mit zwei privaten Investoren das Backsteingebäude erhalten und dort neuen Wohnraum schaffen will. "Bei der Kaufpreisfindung musste die Altlastenproblematik berücksichtigt werden, die hauptsächlich jene Flächen betrifft, die schon lange in städtischem Besitz sind und nicht die erst kürzlich erworbenen Restflächen des Landratsamtes", begründet die Stadtverwaltung, warum man beim Weiterverkauf deutlich unter dem Bodenrichtwert bleiben musste. "Außerdem musste auch die schlechte und baufällige Bausubstanz von den Anlagen beachtet werden."

Dieter Doebelin, Geschäftsführer der eigens gegründeten db-Lohgraben Projekt GmbH, wollte auf Anfrage noch keine Einzelheiten zu der geplanten Weiterentwicklung verraten. Der Kaufpreis sei aber völlig gerechtfertigt. Allein der Abbruch der Baracken schlage mit rund 250.000 Euro zu Buche, dazu kämen noch Gutachterkosten zur Bestimmung der Essig-Altlasten von etwa 20.000 Euro. "Plus eine Summe X für die notwendige fachgerechte Entsorgung", so Doebelin, der dabei mit Kosten von 50.000 bis 80.000 Euro rechnet.

Auch wenn der Name Gundelsheim nun nicht mehr in der ganzen Welt bekannt ist, wird der Ort zur Freude der Stadtverwaltung bald ein neues Zuhause für einige werden.