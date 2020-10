Von Peter Lahr

Gundelsheim. "Ich war relativ naiv und habe nicht gewusst, was auf mich zukommt", erinnert sich Rüdiger Stahl an den ersten Drehtag für die 16. Staffel der RTL-Serie "Bauer sucht Frau". Denn mit der Ruhe auf dem Hofgut Hohschön, unweit von Gundelsheim idyllisch gelegen über dem Neckartal, war es erst einmal gründlich vorbei. Da standen plötzlich zwei Kamerateams mit Redakteuren, Moderatorin Inka Bause und gleich drei Kandidatinnen vor der Haustür. Letztere wollten mindestens eine Woche zur Probe das Landleben auf dem Freiland-Geflügelhof kennenlernen. Vielleicht auch mehr?

"Alle drei waren blond, alle drei waren unheimlich attraktiv und interessante Frauen", kommt Rüdiger Stahl auf den ersten Eindruck zu sprechen. Da diesen Sommer Corona-bedingt das traditionelle "Hoffest" ausfallen musste, kamen zu Beginn alle drei Kandidatinnen auf eine Tasse Kaffee bei ihm vorbei. "Man versucht, sich kennenzulernen, wie beim Speeddating", beschreibt Rüdiger Stahl die herausfordernde Situation. Denn zwischen den drei Frauen wuselten die Kamerateams beständig umher, baten um eine erneute Einstellung und dann noch einmal eine aus einer weiteren Perspektive. "Die wollen das so realistisch wie möglich." Am Ende des ersten Drehtags musste sich der Landwirt entscheiden, wen er am nächsten Morgen wiedersehen wollte. Unabhängig vom Aussehen habe er versucht, den Menschen zu erkennen.

"Es war nicht einfach. Jede war auf ihre Art sehr reizvoll", umschreibt Stahl das Dilemma der "Qual der Wahl". Aber zunächst sei er erst mal froh gewesen, als er am Abend auf der Veranda in aller Ruhe ein Glas Wein genießen und über alles nachdenken konnte. "Da läuft nichts normal in der Zeit, das ist der Wahnsinn", weiß der Landwirt aus Leidenschaft mittlerweile. Total unterschätzt habe er die technische Seite des Drehens und der häufig zu wiederholenden Einstellungen – "Wie im Film, bis da eine Szene gedreht ist, bist du einen ganzen Tag beschäftigt." Doch entgegen aller Erwartungen vom ersten Abend – Stichwort: "Worauf hast du dich da eingelassen?" – habe ihm die Woche immer mehr Freude bereitet. Nicht nur ihm: "Wir hatten unheimlich viel Spaß und haben uns gut verstanden", schließt Rüdiger Stahl die Kandidatin mit ein.

Ab dem zweiten Drehtag spielte auch das Wetter mit. Und so konnte Stahl sein selbst gestecktes Ziel in die Tat umsetzen: "Man muss die Frauen in den Himmel bringen. Ich kann es psychisch und physisch." Auf Rüdigers BMW ist die Kandidatin als Sozia mitgefahren, mit dem Ultraleichtflugzeug hat sie Freiheit über den Wolken kennengelernt. Überhaupt sei das Leben auf dem Hofgut für sie eine komplett neue Welt gewesen: "Das ist nicht mehr die klassische Museumslandwirtschaft. Auf einem Vollerwerbsbetrieb herrscht schon eine andere Taktung." Als "Seiteneinsteigerin" sei die Kandidatin überrascht gewesen von der Professionalität und dem "publikumslastigen Betrieb". Denn neben der Produktion gibt es einen Hofladen und eine Gastronomie. Gut gefallen habe ihr die artgerechte Tierhaltung mit Freiland. "Wie gut es den Tieren hier geht, obwohl es Nutztiere sind." Nebenbei hofft Rüdiger Stahl, mit der Sendung auch etwas am überkommenen Klischee vom Bauern zu rütteln: "Overall und Gummistiefel sind heute nicht mehr zwingend."

"Es war eine interessante und tolle Erfahrung", gibt sich Stahl diplomatisch bei der Beantwortung der Frage, ob er es noch einmal tun würde. Er sei ja selbst überrascht darüber gewesen, dass der Sender ihn ausgesucht habe: "Ich bin eigentlich etwas zu alt und halte mich nicht für so attraktiv oder interessant." Vielleicht lag es ja auch an der "großen Klappe", die ihm auch beim Dreh mitunter zum Verhängnis geworden sei. Nicht nur bei der Kirschweinproduktion.

Jetzt bewegt Rüdiger Stahl vor allem eines: "Das große Unbekannte ist die Frage: Was wird daraus? Wie haben sie es zusammengeschnitten?" Einerseits ist er schon sehr gespannt, was bei "Bauer sucht Frau" zu sehen sein wird, aber dann wiegelt er ab: "Nein, ich kann des net. Ich glaub, ich muss dann wegschalten, wenn ich komm."

Info: Rüdiger Stahl wird erstmals am 2. November bei "Bauer sucht Frau" zu sehen sein und dann durchgängig bis zur letzten Folge am 21. Dezember.