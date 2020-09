Gundelsheim. (pol/mare) Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend zu einem Brand in Gundelsheim-Tiefenbach aus. Vermutlich hatte ein Unbekannter einen Reisighaufen am Waldrand neben der Allfelder Straße angezündet, teilt die POlizei mit.

Zeugen, die um kurz vor 21 Uhr auf der Straße fuhren, hatten das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte informiert. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Bislang ist unklar, ob das Feuer im Zusammenhang mit der Brandserie der letzten Monate steht.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen, die etwas über die Entstehung des Brandes berichten können. In diesem Zusammenhang wird auch erneut auf die Belohnung in Höhe von 4000 Euro hingewiesen, die für sachdienliche Hinweise in Bezug auf die Brandserie ausgelobt wurde. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.