Von Anton Zuber

Gundelsheim. Das Gundelsheimer Himmelreich ist eine der eindrucksvollsten Steillagen in Baden-Württemberg. Bis zu sechs Meter hohe Trockensteinmauern, die insgesamt eine Strecke von 2200 Metern bilden und durch 2500 Meter Schutzgeländer aus Holz gesichert sind, prägen diese einzigartige Landschaft hoch über dem Neckar.

Die Gefahr, dass die 1837 erstmals erwähnten und seit 1986 geschützte Steillage verfällt, wäre ziemlich groß, gäbe es nicht die Initiative engagierter Männer und Frauen, das Naturdenkmal zu erhalten. Es war das Staatsweingut Weinsberg, das dies Restaurierung der Trockenmauern angestoßen hat. Im Jahre 1911 übernahm die Weinbauschule Weinsberg erste Weinberge in Gundelsheim und sah vor mehr als zehn Jahren schließlich die Erforderlichkeit, das einzigartige "Offen-Land-Biotop" mit seinen Steilterrassen dauerhaft zu sichern.

Hintergrund > Als Steillagenbau wird der Weinbau in extremen Hanglagen bezeichnet, der keine Bewirtschaftung etwa mit radgetriebenen Traktoren zulässt. Der Terrassenweinbau ist vorwiegend Handarbeit und wird in traditionellen Kleinparzellen betrieben, die durch Mauern und Treppen gegliedert [+] Lesen Sie mehr > Als Steillagenbau wird der Weinbau in extremen Hanglagen bezeichnet, der keine Bewirtschaftung etwa mit radgetriebenen Traktoren zulässt. Der Terrassenweinbau ist vorwiegend Handarbeit und wird in traditionellen Kleinparzellen betrieben, die durch Mauern und Treppen gegliedert sind. Das Gundelsheimer Weinberggewann Himmelreich hat einige Superlativen zu bieten: Am Hang über dem Neckar türmen sich bis zu sechs Meter hohe Trockenmauern übereinander. Sie sind regelmäßig unterbrochen durch Querriegel und verbunden durch ein Gewirr von Staffeln und Treppen. Diese uralten Trockenmauern faszinieren nicht nur durch ihren einzigartigen Anblick, sie bieten auch optimale Bedingungen für das gesunde Wachstum der Reben und einen erstklassigen Wein. Nicht zuletzt ist die Rebanlage Himmelreich ein bevorzugter Lebensraum für besonders wärmeliebende Pflanzen und Kleintiere. (az)

[-] Weniger anzeigen

Einfach ist dieses Unterfangen allerdings nicht. Bis zu 25.000 Euro müssen jährlich dafür investiert werden. Der finanzielle Aufwand in den vergangenen Jahren summiert sich auf mehr als eine Million Euro. Insgesamt 8,5 Hektar umfasst die Fläche der Steillagen im Himmelreich, zwei Hektar davon sind im Besitz des Staatsweinguts. Den Rest bewirtschaften private Weinbaubetriebe.

Für Peter Steinbrenner, Leiter der Staatsweingut-Außenstandorte Gundelsheim, Heuchlingen und Burg Wildeck, ist es ein besonderes Anliegen, das einzigartige Naturbiotop für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. "Es gibt Trollinger-Rebstöcke, die bereits 1945 gepflanzt wurden und Spätburgunder-Reben die seit 1960 auf den Muschelkalkböden ertragreich sind."

Vorrangig werden aktuell im Gundelsheimer Himmelreich verschiedene in die Jahre gekommene und verwitterte Schutzgeländer aus Holz erneuert. Mit Leitern und Hilfsgerüsten werkeln die fachkundigen Männer in luftiger Höhe der Steillagen und am Rande der Steintreppen. Ihr Handwerkszeug beschränkt sich neben dem Arbeitsmaterial auf Hämmer, Nägel und Befestigungseisen. Die Holzbalken werden alle per Hand und mittels dem bewährten Hebelgesetz an Ort und Stelle gebracht.

Die Holzbalken der Schutzgeländer im Weinberg werden alle per Hand und mittels dem bewährten Hebelgesetz an Ort und Stelle gebracht. Foto: Zuber

"Die Steine dürften Jahrhunderte alt sein", sagt der 80-jährige Gebhard Schad aus Böttingen, der den Michaelsberg von Kindesbeinen an kennt. "Dem Himmelreich geben wir damit ein schönes Gesicht und den Weinbergarbeitern mit den Holzverwahrungen einen sicheren Halt."

Max Zimmermann und Viktor Grobmaier sind beide ausgebildete Zimmerleute und arbeiten auf Anleitung von Zimmermeister Gebhard Schad. "Das anstrengende Arbeiten in den Steillagen und das ermüdende Stehen auf abschüssigem Gelände macht mir nichts aus", bestätigt auch der Auszubildende und zukünftige Winzer Julian Lang.

Die Gundelsheimer Außenstellenleiterin des Staatsweinguts Weinsberg, Jasmin Mannherz, ist begeistert vom Engagement der handwerklich begabten Männer. Nicht ohne Stolz berichtet sie auch über den Idealismus und das Können ihrer Weingut-Mitarbeiter. Und davon, dass in den Steillagen des Gundelsheimer Himmelreichs der beste Spätburgunder Deutschlands gedeiht.