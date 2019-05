Von Alexander Rechner

Gundelsheim. Verlässt sie Gundelsheim oder bleibt sie in der Deutschordensstadt? Um die berufliche Zukunft von Heike Schokatz ist zuletzt eine Diskussion entbrannt. Es wurde spekuliert, ob die amtierende Bürgermeisterin von Gundelsheim nach Esslingen wechseln will. Heike Schokatz bestätigte am gestrigen Freitag auf Nachfrage der RNZ, sich in Esslingen auf eine Beigeordnetenstelle beworben zu haben.

Die Gundelsheimer Rathauschefin veröffentlichte zunächst eine Stellungnahme auf ihrer Facebook-Seite. Darin heißt es: "Die CDU-Fraktion des Esslinger Gemeinderats würde mich gerne als Beigeordnete für Ordnungs-, Sozial-, Kultur- und Schulwesen zur Wahl vorschlagen." Dass sie den Rückhalt der dortigen CDU-Gemeinderatsfraktion hat, bejahte deren Vorsitzender Dr. Jörn Lingnau: "Wir unterstützen Frau Schokatz."

Jedoch führte die Gundelsheimer Rathauschefin in den sozialen Medien auch aus: Eine Entscheidung werde von ihr und dem Esslinger Gemeinderat aber erst Wochen nach der Kommunalwahl getroffen. Mit anderen Worten: Heike Schokatz will das Ergebnis der Kommunalwahl in Esslingen am morgigen Sonntag abwarten. Sollten sich im dortigen Gemeinderat die Mehrheitsverhältnisse zum Nachteil der CDU verschieben, müsse sie ihre Bewerbung neu prüfen, erläuterte die Bürgermeisterin und hält sich damit ein Hintertürchen offen.

Indes plant man derzeit in Esslingen, dass der neue Gemeinderat am 22. Juli über die Neubesetzung der Esslinger Beigeordnetenstelle entscheiden soll.

Dass die Bewerbung nun so kurz vor dem Urnengang bei den Kommunalwahlen bekannt wurde, macht die Situation von Heike Schokatz nicht einfach. Denn sie ist auch im Rennen um ein Kreistagsmandat im benachbarten Landkreis Heilbronn. Auf der CDU-Liste im Wahlkreis Bad Friedrichshall tritt sie für den Heilbronner Kreistag an. Sollte sie zur Esslinger Beigeordneten gewählt werden, kann Schokatz ein eventuelles Kreistagsmandat jedoch nicht ausüben.

Schon 2018 zog es Heike Schokatz neckaraufwärts. In Nürtingen hatte sie sich um das Bürgermeisteramt der Stadt beworben. Am Ende allerdings konnte Annette Bürkner die meisten Stimmen auf sich vereinen.

Heike Schokatz war 2007 zur Bürgermeisterin von Gundelsheim gewählt und 2015 mit äußerst knapper Mehrheit im Amt bestätigt worden.