Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Die Rechtsaufsicht hat entschieden: Bürgermeisterin Heike Schokatz hat zu Unrecht den Auftrag für eine neue Gasheizung für warmes Duschwasser im Gundelsheimer Freibad vergeben. Im Januar hatte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit gegen eine solche Anlage mit fossilem Energieträger gestimmt – und im März der Verwaltungschefin "kein Verständnis von Demokratie" vorgeworfen, nachdem Schokatz besagten Auftrag über 32.000 Euro im Alleingang vergeben hatte. Mit deutlicher Mehrheit (eine Gegenstimme, eine Enthaltung) sprach sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung für ein Rechtsaufsichtsverfahren aus.

Die Kommunalaufsicht im Landratsamt Heilbronn hat nun festgestellt, dass nicht alle formalen Voraussetzungen für die Eilentscheidung der Bürgermeisterin erfüllt waren. Mit Blick auf Lieferengpässe und die näher rückende Freibaderöffnung am 1. Mai war aus Sicht der Behörde die Voraussetzung der Dringlichkeit zwar gegeben. Allerdings habe Schokatz die Möglichkeit gehabt, den Gemeinderat formlos einzuberufen. Dann hätten die Ratsmitglieder über die Vergabe entscheiden können. Dies führt laut Kommunalaufsicht dazu, dass die Eilbedürftigkeit nicht gegeben ist.

Die Vergabe des Auftrags über 32.000 Euro ist trotzdem verbindlich. In der Stellungnahme heißt es: "Aus Sicht des Landratsamts ergibt sich durch die rechtswidrige Eilentscheidung im vorliegenden Fall kein Anspruch auf Schadensersatz gegen die Bürgermeisterin, da der Stadt Gundelsheim kein Nachteil entstanden ist."

Auch Schokatz hatte in der März-Sitzung dem Antrag von Matthias Lang (Liste unabhängiger Bürger) zugestimmt, die Rechtsaufsicht des Landkreises einzuschalten. "Den Auftrag als Eilentscheidung zu vergeben, war ein Fehler. Ich hätte den Gemeinderat darüber entscheiden lassen müssen", teilte Bürgermeisterin Heike Schokatz der RNZ am Freitag mit. "Mir ging es darum, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eine schnelle und gute Lösung zu finden. Auch wenn es keinen formalen Beschluss gab, hatte ich das Signal des Technik- und Umweltausschusses so verstanden, dass die Gasheizung bestellt werden soll." Aus Sicht der Bürgermeisterin wäre ein Saisonstart ohne Warmwasser für das Freibad und die Stadt Gundelsheim nachteilig gewesen. "Man hätte damit rechnen müssen, dass viele Stammgäste das Bad nicht besuchen, oder über reduzierte Eintrittspreise nachdenken müssen."

Gemeinderat Armin Englert (SPD) kann den Wunsch der Verwaltung und Freibadbesucher nach warmen Duschen verstehen. "Das will ja auch niemand verhindern. Dass die Bürgermeisterin den Auftrag für eine Gasheizung im Alleingang per Eilentscheidung und gegen die Abstimmung des Rates vergeben hat, war aber trotzdem nicht in Ordnung", betont er. Zumal man auch einen mobilen Brenner temporär hätte einsetzen können. Dass dies möglich und nur mit geringen Kosten verbunden gewesen wäre, hatte ein Fachplaner des Ingenieurbüros Seidel in der Januar-Sitzung dem Gemeinderat bestätigt.

Das Argument der Dringlichkeit lässt Englert deshalb nicht gelten. Der Defekt der alten Heizung sei zudem schon am 20. August vergangenen Jahres eingetreten, bis zum Ende der Freibadsaison hätten die Besucher gar nicht mehr duschen können. "Erst im Januar hat die Verwaltung das Thema dann in den Gemeinderat eingebracht – und nur den Einbau einer neuen Gasheizung vorgeschlagen. Alternativen, zum Beispiel mit einer Solaranlage für warmes Wasser zu sorgen, wurden nicht präsentiert."

So bewertet der SPD-Fraktionsvorsitzende auch den Aspekt des Nachteils anders als Landratsamt und Stadtverwaltung. "Jeder Privatmann muss bei einer neuen Heizungsanlage einen gewissen Anteil erneuerbare Energie nachweisen. Gerade in einem Freibad, wo bei vielen Sonnenstunden der höchste Energiebedarf benötigt wird, wäre der Verzicht auf Solarthermie geradezu sträflich, vor allem mit Blick auf den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine", sagt Englert. Immerhin treibt Gundelsheim den Ausbau erneuerbarer Energien auf dem Böttinger Hof mit viel Engagement voran und will auch mittelfristig alle städtischen Gebäude mit Fotovoltaikanlagen ausrüsten.

Innerhalb einer Woche hätte Schokatz Widerspruch gegen die Ablehnung des Gemeinderats einlegen können, was nicht geschehen ist. Die Pflicht, den Gemeinderat über ihre Eilentscheidung sofort zu informieren, kam sie laut Englert nicht nach. "Das rechtswidrige Verwaltungshandeln hat zu großen Verwerfungen in Gundelsheim geführt, was dem Ansehen des Gemeinderats und der Politik insgesamt geschadet hat", widerspricht Englert dem Landratsamt, das keinen Nachteil durch das Handeln Schokatz’ für die Stadt sieht. "Die Debatte im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit wurde durch das Verhalten der Bürgermeisterin stark angeheizt. Der Gemeinderat wäre für eine konstruktive Lösungssuche offen gewesen,” so der SPD-Fraktionsvorsitzende.