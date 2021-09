Der Neckar-Odenwald-Kreis spielt ab sofort in der „Champions League“ der Fairtrade-Städte und Landkreise mit. Fairtrade-Botschafter Manfred Holz (erste Reihe, 2. v.l.) übergab die Fairtrade-Urkunde an Landrat Dr. Achim Brötel. Foto: Eisner-Just

Von Gabriele Eisner-Just

Neckar-Odenwald-Kreis. Jetzt ist es auch offiziell: Der Neckar-Odenwald-Kreis ist als Fairtrade-Landkreis zertifiziert. Wie Landrat Dr. Achim Brötel im Beisein zahlreicher Zertifizierungsgäste erklärte, ist damit ein Etappenziel auf dem Weg geschafft, "im Kleinen Verantwortung für ein ganz großes Ziel zu übernehmen: Unsere eine Welt jeden Tag ein klein wenig gerechter zu machen."

Als Gastgeber begrüßte Dekan Folkhard Krall die Feiergemeinschaft in der evangelischen Stiftskirche mit den Worten des indischen Philosophen Rabindranath Tagore: "Glaube ist der Vogel, der singt, wenn alles noch dunkel ist" und sprach seine Anerkennung für den zurückgelegten Weg aus, auf dem einige Hindernisse zu überwinden waren. MdB Alois Gerig (CDU) würdigte als Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin, den Landkreis. Dieser habe angesichts Klimawandel, Wetterextremen und Hunger in vielen Ländern der Erde ein Zeichen gesetzt, damit Menschen fair behandelt werden. Mit seiner Verknüpfung des fairen und regionalen Handels habe man auch die existenziellen Sorgen der hiesigen Landwirte im Blick behalten. Charlotte Schneidewind-Hartnagel MdB (Bündnis 90/Die Grünen) gratulierte zum Erreichten und forderte dazu auf, darüber hinauszugehen und durch aufgeklärten Konsum die Überhitzung des Klimas in Zaum zu halten.

Das "Großangebot an Abgeordneten" mit Nina Warken, Alois Gerig, Charlotte Schneidewind-Hartnagel und MdL Erwin Köhler (Bündnis 90/Die Grünen), mit den Kreistagsabgeordneten Dr. Norbert Rippberger, Simone Heitz und Tobias Eckert sowie Mosbachs OB Michael Jann und weiteren Bürgermeistern des Kreises zeigte die Bedeutung der Veranstaltung. Achim Brötel zeichnete das Entstehen der Fairtrade-Aktion im Neckar-Odenwald-Kreis nach: Am 13. Mai 2020 fasste der Kreistag den Grundsatzbeschluss, ins Bewerbungsverfahren einzutreten. Unter der engagierten Federführung von Lisa-Marie Bundschuh (Stabsstelle Kreisentwicklung) holte die Fairtrade-Steuerungsgruppe zahlreiche Akteure an den gemeinsamen Tisch. Besonderen Schub erhielt die Aktion durch die Mitwirkung der drei Weltläden in Mosbach, Osterburken und Buchen, der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald und des Hotel- und Gaststättenverbands. Zusätzlich wurde im Landratsamt eine Projektgruppe eingerichtet.

Fair und regional, das seien die beiden Grundanliegen des Prozesses, führte Landrat Brötel aus. So wurden die bereits bestehenden Ansätze zur Regionalvermarktung, die u.a. schon im Rahmen der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald-Kreis bestanden, ins Projekt Fairtrade integriert. Dabei ging es den Akteuren von Anfang an darum, Fairtrade über die Mindestvorgaben hinaus als nachhaltigen Prozess zu installieren. 25 Einzelhandelsgeschäfte, 13 Gastronomiebetriebe, eine Schule, eine Kirchengemeinde und ein Verein als Mitstreiter sowie vier Artikel in den Medien – das waren die Mindestvorgaben für die Zertifizierung als Fairtrade-Landkreis. Diese Vorgaben wurden spielend erreicht und deutlich überboten: Innerhalb von zehn Monaten konnten 36 Einzelhändler, 18 Gastronomen, elf Vereine, zehn kirchliche Einrichtungen, sieben Schulen und sechs außerordentliche Engagements für die Teilnahme begeistert werden. Sie bieten vor allem fair gehandelten Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade und Gewürze sowie regionale Getreide-, Milch- und Fleischprodukte an.

Am 15. Mai 2021, ein Jahr nach dem Beschluss, reichte der Landkreis die vollständige Bewerbung als Fairtrade-Landkreis ein und erhielt nun die Zertifizierungsurkunde. Brötel zeigte sich stolz darauf, dass der Kreis erst der vierte Landkreis in Baden-Württemberg und der erste Fairtrade-Landkreis in der Metropolregion Rhein-Neckar ist: "Dass wir sozusagen Vorreiter sind, zeigt einmal mehr, dass der ländliche Raum eben keineswegs hinten, sondern in vielen Dingen sogar ganz weit vorne liegt", führte er aus.

"My fair Ladies and Gentlemen", begann Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz seine kurze Rede. Vor 29 Jahren sei der TransFair-Verein zur Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt gegründet worden, der einheitliche Siegel und verbindliche Standards für Fairtrade-Produkte setzen wollte. Daraus habe sich eine Bürgerbewegung entwickelt, die enorme Kräfte freisetze. Der Neckar-Odenwald-Kreis sei das jüngste Mitglied der "Champions League" von engagierten Städten und Landkreisen und habe die hohen Vorgaben mit Bravour erreicht. Holz gratulierte allen Akteuren und übergab die Fairtrade-Urkunde an Landrat Dr. Brötel.

Der Steuerungskreis hatte es sich auch nicht nehmen lassen, anlässlich der Zertifizierung ein regionales "Schmankerl" aus der Taufe zu heben. Ab sofort gibt es in den Weltläden und bei zahlreichen Fairtrade-Partnern die "NOKolade" zu kaufen, eine von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel fair gehandelte Schokolade in drei Geschmacksrichtungen. Lisa-Marie Bundschuh stellte sie vor: "Nussi Bussi" mit Haselnuss- und Cashewnougat, "Nobel Hobel", dunkle Schokolade mit Kakao-Nibs, sowie Rock’n Roses, Milchschokolade mit Himbeere und Rosenblüten, alle drei aus dem Hause "zotter Schokoladen". Man habe sich drei Tage lang im Landratsamt durch zahlreiche Sorten durchprobiert, um schließlich drei auszuwählen, erzählte sie mit einem Augenzwinkern. Die NOKolade wird in bunter Verpackung verkauft, die mit Bezug zum Neckar-Odenwald-Kreis gestaltet wurde.

Der Ausklang der Feier fand im wunderbar warmen Sonnenschein auf dem Marktplatz vor der Stiftskirche statt. Hier konnten sich alle Gäste vom zarten Schmelz der NOKolade überzeugen und das regionale Buffet der Koch- und Backwerkstatt Mona Lisa e.V. aus Mosbach sowie die Produkte der Fairtrade-Marktstände genießen. Dazu gab es selbst komponierte Weltmusik von der Band "Zayan & Friends".

Info: Die komplette Liste der Partner und mehr gibt es unter www.neckar-odenwald-kreis.de/fair.