Haßmersheim. (rnz) Da in der für sie anberaumten "Stunde" kein Bürger etwas zu fragen hatte, stieg man in der jüngsten Sitzung des Haßmersheimer Gemeinderats - nach der Bekanntgabe einiger Neuigkeiten - direkt mit zwei Punkten ein, die die Friedrich-Heuß-Gesamtschule (FHS) betrafen. Vom Finanzumfang her stellt die Modernisierung der Heizungsanlage den weitaus größeren Posten, ist hier doch mit einer Gesamtinvestition von 390.000 Euro zu rechnen.

Claus Schmidt von der IBS-Ingenieurgesellschaft in Bietigheim-Bissingen stellte dem Gremium vier Varianten vor, die die bestehende, aber anfällige Anlage ersetzen könnte, die Schule, Sporthalle und Schwimmbad heizt. Öl- und Hackschnitzel werden demnach durch ein Blockheizkraftwerk und einen Gaszusatzkessel ausgetauscht, der auch die Stromkosten senkt. Bei vertretbaren Investitionskosten fällt die Umweltbilanz dieser Variante (gemessen an den CO2-Emissionen) um 61 Prozent besser aus als bei der bestehenden Anlage. Da sie auch die wirtschaftlichste Alternative darstellt, votierten die Gemeinderäte (bis auf einen) für den Vorschlag der Verwaltung.

Kerstin Neunecker-Weis, Schulleiterin der FHS erläuterte beim nächsten Tagesordnungspunkt, worum es sich bei den "außerplanmäßigen Ausgaben" in Höhe von 26.600 Euro handelt, die benötigt werden, um Lernmaterial und Mobiliar anzuschaffen. "Seit diesem Schuljahr sind wir eine reine Gesamtschule ohne Werkrealschule, das heißt komplett zweizügig von Klasse 5 bis 10." Und da jeder Schüler in der FHS einen individuellen Arbeitsplatz habe, reichten die vorhandenen Möbel ebenso wenig wie das Lernmaterial. Das anzuschaffen, führt im Haushalt des Schulträgers dennoch nicht zu Mehraufwendungen, denn es wird an anderer Stelle gespart, das heißt, der Mehrzweckraum bekommt die in Aussicht gestellte neue Möblierung später. "Die Haushaltsmittel werden jetzt nur verschoben", erläuterte Bürgermeister Michael Salomo, der die "erfreulichen Entwicklungen" an der FHS hervorhob.

Weitere Ingenieurskunst ist bei den Kläranlagen in Neckarmühlbach und Haßmersheim gefragt. Spezialist ist hier Steffen Baur vom Ulmer Büro SAG, Generalplaner für Umweltprojekte in Kommunen. Er stellte dem Gemeinderat die Entwurfsplanung für den Neubau der so genannten SBR-Anlage vor, eine kompakte Klärtechnik mit flexiblen Prozessabläufen, die den Gemeinderäten schon in der April-Sitzung als eine von sechs Varianten vorgestellt worden war. In der jetzigen Planung ist die Erweiterung um eine Tuchfiltrationsanlage berücksichtigt, so dass zu erwartende höhere Anforderungen hinsichtlich der Entfernung von Phosphorverbindungen aus Abwässern erfüllt werden. Das hebt den Preis um 764.000 Euro.

Bei Gesamtinvestitionskosten in Höhe von knapp 5,8 Millionen Euro sei, reagierte Baur auf Fragen von Johannes Höfer und Achim Küller, mit einer Förderquote von rund 80 Prozent zu rechnen. Der Antrag wurde bereits fristgerecht über das Landratsamt eingereicht.

Im aktuellen Klärwerksplan ist auch der Kreisverkehr auf der Neckarstraße (Landesstraße 588) zu sehen, der das Gewerbegebiet "Am Unteren Auweg II" erschließen soll und der zu einer möglichen Ortsrandstraße zum Neubaugebiet "Nord III" führen könnte. Für Lkw, die zum Klärwerk wollen, ist dieser Kreisel aber verkehrstechnisch nicht geeignet, so dass zusätzlich eine Stichstraße von der Neckarstraße geplant ist. Mit viel Lkw-Verkehr sei jedoch nicht zu rechnen, so Baur. Doch bis die neue Anlage voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb ist, muss noch etwas in die alte investiert werden; ein in die Jahre gekommenes Rührwerk muss für 10.600 Euro ersetzt werden. In der Neckarmühlbacher Kläranlage sieht es ähnlich aus, hier werden für rund 30.000 Euro Förderpumpen ausgetauscht.

Mit dem Übergang der evangelischen Kindergärten in die Betriebsträgerschaft der Kommune kommen auf diese neue Aufgaben zu. Von einem Juristen beraten, will man in der Verwaltung als auch beim Gemeinderat und den Mitarbeiterinnen der drei Kindergärten nach geeigneten Wegen suchen, die einen "reibungslosen und unbemerkten Ablauf für die Eltern" ermöglichen, so die Beschlussvorlage. Der Vorschlag, dafür 6000 Euro bereitzustellen, passierte das Gremium bei zwei Enthaltungen.

Vertagt wurde ein weiterer Beschlussvorschlag in diesem Zusammenhang. Denn die Verwaltung möchte ihre künftige Verantwortung einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin der kommunalen Kindergärten übertragen. Da wollten einige Räte nicht mit, zumal nicht klar sei, welche Aufgaben diese/r zu erfüllen habe. In der Klausurtagung Anfang November will man sich der Thematik widmen.

In der zweiten Bürgerfragestunde wollte ein Bewohner wissen, warum die Gemeinde so lange ohne Kämmerer sei. Bürgermeister Salomo konnte nicht anders berichten, als dass Kämmerer gerade rar seien. Er verwies auf andere Gemeinden in ähnlicher Lage. "Die haben Externe eingestellt." Finanzverwalter also, die ihr Rüstzeug nicht an einer Verwaltungshochschule gelernt haben.