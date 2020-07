Von Noemi Girgla

Schwarzach. Endlich einmal gute Neuigkeiten in diesen Tagen. Oder, um es mit den Worten des Schwarzacher Gemeinderats Norbert Schlottmann (CDU) zu sagen: "Aus dem hässlichen Entlein ist ein schöner Schwan geworden." Der Grund zur Freude wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch bekannt gegeben. "Das Land Baden-Württemberg hat zugesichert, die Ausfälle aus der Gewerbesteuer zu übernehmen", verkündete Bürgermeister Mathias Haas. Dieses Rettungspaket sei gerade richtig gekommen.

Hatte man vor der Juni-Sitzung noch mit einem Minus von 339.350 Euro im Ergebnishaushalt gerechnet, kann man nun von dem positiven Ergebnis von 96.900 Euro ausgehen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 3,25 Millionen Euro. Die Zuschüsse und Zuweisungen belaufen sich auf 1,702 Mio. Euro. Positiv ist auch, dass das Land zugesichert hat, die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Steuerschätzung im Oktober 2019 anzulehnen. Somit bleiben diese auf dem gleichen Niveau wie vor der Coronakrise. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1,531 Millionen Euro festgesetzt Der Höchstbetrag des Kassenkredits beträgt 1,5 Mio. Euro.

Trotz des unverhofften Geldes müsse künftig gespart werden, dies war der allgemeine Konsens. "Dieses Jahr haben wir noch Glück gehabt", gab der erste Bürgermeisterstellvertreter Alexander Brauch (WVG) zu bedenken. Künftig müsse aber gut geplant werden. Die Botschaft sei angekommen, meinte auch Mathias Haas: "Momentan müssen wir Sparkurs fahren."

Somit wurde die Renaturierung des Schwarzbachs verschoben, und auch die Baumaßnahmen am Kindergarten, bei der Feuerwehr und am Dorfteich wurden in ihrer Summe reduziert und zeitlich verschoben. Dennoch behalten sie Priorität. In den Haushalt aufgenommen wurden die Baumaßnahmen im Brestlich II, und der Verkauf der Wasserversorgung sei im Gespräch, konstatierte Haas. Die Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühr sei bereits angekündigt gewesen und werde nun kommen. Folgen sollen im nächsten Jahr auch Steuererhöhungen. "Dieses Jahr können wir nichts mehr machen, nächstes Jahr müssen wir unangenehme Themen angehen", formulierte Haas. "Wenn die Steuern angehoben werden, befinden sie sich dann an der Obergrenze des Kreisdurchschnittswertes", erklärte Haas.

Die Dezentralisierung der Johannes-Diakonie macht der Gemeinde schwer zu schaffen. Der Bürgermeister teilte mit, dass der Gemeinde Schwarzach dadurch jährlich rund eine halbe Million Euro weniger zur Verfügung stehe. Denn mit sinkenden Einwohnerzahlen verringern sich auch die Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Haas betonte, dass trotz des Sparsamkeitsgebots eine Weiterentwicklung der Gemeinde der einzige, der gute Weg sei. Immerhin 160 neue Einwohner habe man so gewinnen können, und das sei eine gute Entwicklung.

Weniger positiv fiel das Gutachten des Zweckwasserverbands Hochwasserschutz aus. Die Lage des Hochwasserrückhaltebeckens am Standort der Verdolung Rohreinlauf Uhl sehe der Experte kritisch, da das Becken dann zu nahe an der Trinkwasserzone von Aglasterhausen liege, erklärte Haas . Damit sei der Bau dort nicht möglich. Man müsse also wieder über den Bau des Beckens am Forst diskutieren. Er selbst wolle sich nun das Gutachten anschauen.

Erfreulich seien dagegen die bereits zahlreich eingegangenen Angebote für verschiedene Ausschreibungen das Schwarzacher Freibad betreffend. Auch viele regionale Angebote seien darunter. Die Entscheidungen zu den Vergaben sollen noch im August fallen.

Auch zwei Bauanträgen gab der Gemeinderat grünes Licht: der Errichtung eines Doppelcarports in Oberschwarzach und dem Neubau einer Garage an ein Wohnhaus in Unterschwarzach.