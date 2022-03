Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Einst stand im Kreuzungsbereich zwischen Reisen- und Bohnengasse in Hüffenhardt eine Synagoge. In der Reichspogromnacht 1938 wurde sie zerstört. Nach 84 Jahren soll nun an dieser Stelle ein Gedenkplatz errichtet werden. Wie er aussehen soll, das stellten in der jüngsten Ratssitzung in Hüffenhardt am Donnerstagabend Ortsbaumeister Thorsten Hahn und Verwaltungsmitarbeiterin Jutta Ueltzhöffer vor.

"Es waren viele jüdische Mitbürger hier wohnhaft", erklärte Ueltzhöffer eingangs. "Fast 300 Jahre lang haben sie die Geschicke des Ortes mitbestimmt. Während der NS-Zeit wurden sie in Konzentrationslager verschleppt." Auch ihrer soll mit dem neuen Platz gedacht werden. Aktuell ist der Platz ein Parkplatz, der Eigentümer wird einen Teil davon zur Verfügung stellen. Thorsten Hahn hat sich Gedanken um die Gestaltung gemacht: Eine Mauer aus Muschelkalk und ein Zaun sollen den Bereich etwas eingrenzen, ein Gedenkstein und eine Bronzetafel an das Geschehene erinnern. Rund 19.500 Euro plant die Gemeinde für die Erstellung des Platzes ein. Schultern muss sie den Betrag nicht allein, Leader hat eine Förderung über 10.386 Euro bewilligt, auch Spenden sind zugesagt. "Weitere Spenden werden gerne angenommen", heißt es in der Tischvorlage. Den Rest bezahlt die Gemeinde. Bernd Siegmann betonte: "Ich finde es wichtig, dass wir für unrühmliche Zeiten die Verantwortung übernehmen. Es soll hier aber nicht um Schuldzuweisungen gehen."

Elisabeth Hilbert, die Vorsitzende des Vereins "Jüdisches Leben im Kraichgau" konnte diese Bedenken aber ausräumen: "Im Judentum gibt es nur die persönliche Schuld, man kann sie nicht erben." Umso mehr freue es sie, dass in Hüffenhardt "ein kleines Yad Vashem" entstehe.

Über den Kindergartenbedarfsplan mussten die Räte danach abstimmen. In den vergangenen Jahren hatte Hauptamtsleiterin Karin Ernst bei diesem Punkt immer (zumindest rechnerisch) einen Mangel verkünden müssen. Durch die 20 neu zu schaffenden Plätze im Naturkindergarten wird man im kommenden Kindergartenjahr aber wohl im Plus landen – wie gesagt: rein rechnerisch. "Auch nach den bisher eingegangenen Anmeldungen bestätigt sich, dass wir keinen Platzmangel mehr haben. Zum Glück", wie Ernst betonte. Im evangelischen Kindergarten in Hüffenhardt und Kälbertshausen werden für Über-Dreijährige 75 Betreuungsplätze angeboten, für Unter-Dreijährige sind es insgesamt 20 Plätze. Hinzu kommen Plätze bei einer Tagesmutter und im neuen Naturkindergarten.

Bei der Planung für die kommenden Jahre zeige sich, so Ernst, dass man diese große Zahl an Plätzen auch brauchen werde. Wobei mit statistischen Mittelwerten gerechnet wird, Garantien gibt es nicht. "Vielleicht noch ein Ausblick auf die Zukunft", schloss Ernst ihre Ausführungen. Ganztagsbetreuung und auch die Geflüchteten aus der Ukraine werden in der kommenden Zeit ein Thema werden – und den Druck auf die Zahl der Kindergartenplätze womöglich erhöhen.

Zustimmung gab es ebenfalls zu einer Bitte der evangelischen Kirchengemeinde. Pfarrer Fritjof Ziegler möchte die Geschäftsführung des Kindergartens gerne früher als geplant in andere Hände abgeben. Zum Hintergrund: Die Evangelische Landeskirche in Baden hat alle Träger dazu verpflichtet, die Geschäftsführung der Kindergärten an spezialisierte Fachkräfte in Verwaltungs- und Serviceämtern (VSA) abzugeben. Stichtag ist der 1.1. 2023. Pfarrer Ziegler bat nun darum, diesen Schritt in Hüffenhardt vorzuziehen. In der Sitzung legte er auch seine Beweggründe dar. Das Ehrenamt der Geschäftsführung im Kindergarten koste den Pfarrer inzwischen mehr als 50 Prozent seiner Arbeitszeit. Der Grund dafür sei der allgemeine Personalmarkt. "Wir hatten große Lücken, die wir zum Teil stopfen konnten", berichtete Ziegler vom vergangenen Jahr. Geschlossen sind sie aber wohl immer noch nicht. Hinzu komme die teils sehr aggressive (Ab-)Werbung von Personal durch Kindergärten der Nachbargemeinden. "Ich bin nicht in der Lage, in eine so aktive Personalgewinnung einzusteigen", sagte Ziegler. Als Nebengeschäft funktioniere die Geschäftsführung nicht mehr. "Es ist mir lieber, Schluss zu machen, bevor wir noch größere Schwierigkeiten bekommen."

So viel vorweg: Die Gemeinderäte haben sich diesen Argumenten nicht verschlossen, sie haben aber auch Bedingungen gestellt. Für die vorgezogene Übernahme der Geschäftsführung durch das VSA Odenwald-Tauber entstehen der Gemeinde Mehrkosten von 8850 Euro, diese könnten sogar noch steigen, wenn wieder alle Stellen besetzt sind. Die Bedingung der Gemeinde: Bis jetzt sind die Übernahme der Geschäftsführung und die sich daraus ergebenden Mehrkosten für die Kommunen Verhandlungsgegenstand zwischen den kommunalen Landesverbänden und den vier Kirchen in Baden-Württemberg. Wenn deren Empfehlungen vorliegen, sollen diese trotz des vorgezogenen Geschäftsführer-Wechsels übernommen werden – auch nach dem Stichtag am 1.1.23.

Aufgrund der schlechten Haushaltssituation in Hüffenhardt entschieden die Gemeinderäte, die Vereinsförderung durch die Gemeinde auch im Jahr 2022 auszusetzen. Erfreulich sind aber die Nachrichten, die Bürgermeister Walter Neff noch zu verkünden hatte: Von Leader gab es nicht nur die Förderung für den Synagogenplatz, sondern auch für den Umbau des Tennisplatzes. Der Zuschuss beläuft sich auf 64.000 Euro. Ein Projektbeschluss steht allerdings noch aus.