Mosbach. (lah) Unter dem Motto "Es reicht – Klimaschutz jetzt und für alle" protestierten am Mittag rund 100 Menschen auf dem Mosbacher Marktplatz.

Mit Plakaten, Texten und Musik ersetzten die Organisatoren von "Fridays for Future" (FfF), dem "Bündnis Klimaschutz Neckar Odenwald Kreis" sowie weiterer Bündnisse den aus Pandemieschutzgründen abgesagten Demonstrationszug. Auch auf dem Markt hielt man die einschlägigen Schutzbestimmungen ein. Sogar die Anzahl der Demonstranten entsprach genau den Vorgaben des Ordnungsamtes.

"Zum Aufwärmen und Einstimmen" skandierte Janosch Alze "die besten FfF-Sprüche", darunter "Es gibt kein Recht auf Kohlebaggerfahren." Weltweit seien am Freitag 3200 FfF-Demonstrationen geplant gewesen, davon allein in Deutschland 450 Klimastreik-Aktionen.

"Ich bin hier ja als so etwas wie ein Vertreter der Wissenschaft", stellte sich Dr. Uwe Grase vor. Der Physiker, der bereits in den 1980er-Jahren vor dem menschengemachten Klimawandel warnte, präsentierte nicht nur aktuelle Studien und führte in wissenschaftliches Denken ein, er bezeichnete die von FfF getragene Bewegung als schlicht "historisch".

"Wir wünschen uns alle, dass alles wieder normal ist", unterstrich Judith Alze. Hinterfragte im Anschluss jedoch gleich die scheinbare Normalität der Vor-Corona-Zeit: "Kann es normal sein, dass Arbeitsplätze in der Kohleindustrie wichtiger sind als das Leben von Millionen Menschen?" Seien Selbstsucht und Egoismus normal?

"Was passiert, wenn nichts passiert", ergründete Franziska Wachter in ihrem Redebeitrag. "Jede Kleinigkeit, die sich ändert, kann große Folgen haben", warnte sie. "Es besteht eine große Lücke zwischen Einsicht und Handeln", betonte Janosch Alze und nahm die geplante Abholzung des Danneröder Forstes zum Bau einer Autobahn als Beispiel dafür, wie die Verkehrswende sicher nicht funktionieren könne.