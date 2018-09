Mosbach. Die Fliegergruppe Mosbach freut sich, am 1. und 2. September mit allen Luftfahrtfreunden wieder ihr traditionelles Fliegerfest auf dem Mosbacher Hamberg zu feiern. Seit vielen Jahrzehnten ist es ein fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Fliegerjahres der Mosbacher. Bereits viele Monate vor dem Fest beginnen die Planungen, um ein möglichst abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Dieses Jahr freuen sich die Organisatoren, mit Ulrich Pade in seiner "Sbach" wieder Motorkunstflug der Weltklasse anbieten zu können. Als Mitglied der deutschen Motorkunstflug-Nationalmannschaft geht er ans Limit des aerodynamisch Machbaren. In waghalsigen Figuren, die Mensch und Maschine bis aufs Äußerste belasten, zeigt er den Zuschauern die Grenzen der Naturgesetze auf.

Sein über 300 PS starkes Flugzeug, die "Sbach 300", ist speziell für den unlimitierten Kunstflug konstruiert worden, ist komplett aus kohlefaserverstärktem Kunststoff hergestellt und kann somit Belastungen mit dem zehnfachen der Erdbeschleunigung standhalten. Hier gibt allein das menschliche Leistungsvermögen die Grenzen der Flugfiguren vor.

Die geballte Kraft des 320 PS starken Lykoming Motors steht den beiden Mosbacher Segelkunstflug-Nationalmannschaftspiloten, Tobias Hackel und Nicolas Söhner, bei ihrem Flugzeug "Swift S-1" zwar nicht zur Verfügung. Sie zeigen jedoch mit umso mehr Eleganz, wie man Höhenenergie mit viel Übung und Können in ebenso atemberaubende Kunstflugfiguren umsetzen kann. In der vergangenen Segelkunstflugweltmeisterschaft 2017 konnte Tobias Hackel sich den Vize-Weltmeistertitel in der Klasse "Unlimited" sichern und diesen mit einem dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft in diesem Jahr untermauern.

Die Brücke zwischen diesen beiden Sparten des Kunstfluges am Limit zeigt Björn Muth mit seinem Motorsegler RF4. Sein 39 PS starker Käfermotor unterstützt zwar seine Kunstflugfiguren, er muss jedoch sein ganzes Können einsetzen, um die Energie jeder vorangegangenen in die der folgenden Figur überzuleiten.

Am Samstag, ab 13 Uhr, und am Sonntag, ab 10 Uhr, freuen sich die Mitglieder der Fliegergruppe, die Besucher ihres Festes begrüßen zu dürfen. Um den Samstagabend gemütlich ausklingen zu lassen, wird auch dieses Jahr Live-Musik der "Acoustic Brewers" ab 19 Uhr im Festzelt präsentiert. Bei Essen und Trinken ist somit das ganze Wochenende über für Groß und Klein ein tagesfüllendes Programm geboten. Auch Rundflüge im Motorflugzeug, Motorsegler und Ultraleicht sind möglich.

Info: Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.fg-mosbach.de oder www.facebook.com/FliegergruppeMosbach