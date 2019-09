Waghalsige Aktionen zeigten die Piloten in luftigen Höhen beim Fliegerfest in Diedesheim. Hier etwa Ulrich Pade mit seinem "Sbach 300" Motorflieger. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Diedesheim. Einmal im Jahr findet auf dem Flugplatz am Hamberg auf dem Schreckhof das Fliegerfest der Fliegergruppe Mosbach statt. Und es ist mittlerweile über Jahrzehnte hinweg regional etabliert. Der etwa 70 Mitglieder starke Verein nutzte am Wochenende die Bühne vor zahlreichen Besuchern einmal mehr, um die Faszination des Fliegens mit bewirtetem Festcharakter zu verbinden.

"Zum Fliegen ist es recht gut, aber für das Publikum zu warm", bewertete Pressesprecher Christian Schäfer am Samstagnachmittag die Wetterbedingungen. Gute Aufwinde und nur vereinzelt Wolken boten an sich gute Rahmenbedingungen für die Flieger, aber Temperaturen über 35 Grad und starke Sonneneinstrahlung auf der Höhenlage dürfte zum Auftakt doch einige Besucher abgehalten haben.

Ab 15 Uhr starteten die ersten Maschinen im Rahmen des Programms in die Lüfte, denn ab da galt laut Schäfer die behördliche Fluggenehmigung. Und das wird heutzutage zusammen mit den gesamten Rahmenbedingungen der Sicherheitsanforderungen auch sehr genau kontrolliert, erklärte Vorsitzender Björn Oeß: "Es wird immer bürokratischer", zeigte er sich nicht ganz glücklich über immer neue Vorschriften für Abstandsflächen und Ähnlichem, worin er kaum gesteigerte Sicherheit erkennt. "Passieren kann immer was", wies er auf die der Fliegerei immanente Gefahr hin.

"Es erfordert Koordination, man muss auf alles achten", erklärte auch Philipp Kapferer, der zusammen mit Thomas Lingenberg die Flugleitung im "Tower" innehatte. Die via Funk kommunizierten Abläufe mit den Lotsen um Dirk Hamich am Boden sowie mit dem ebenfalls vor Ort präsenten Deutschen Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr zeigte sich dabei als routiniert und eingespielt.

Den Auftakt am Samstag machte mit Tobias Hackel ein vor wenigen Monaten frisch gebackener Weltmeister aus dem gastgebenden Verein. Hackel gehört dem Nationalkader im Segelkunstflug an und demonstrierte mit einigen Loopings und waghalsigen Flugmanövern sein Können. Ihm folgend ging mit Ulrich Pade ein Berufspilot mit seinem Motorflieger "Sbach 300" an den Start, der direkt von Walldürn her einflog. Umdrehungen, Überkopfphasen und spektakuläre Sturzflüge beeindruckten das Publikum. Dass in Flugmaschinen jeder Handgriff sitzen muss, versteht sich von selbst und auf entsprechend lange Sicht ist das Training angelegt: Schon ab 14 Jahren können erste Erfahrungen im Cockpit gesammelt und mit 16 der Flugschein erworben werden.

Wer dem "Traum vom Fliegen" in den beengten Maschinen auf den Passagiersitz näher treten wollte, der hatte dazu bei Rundflügen die Gelegenheit. Der Erlös aus den Rundflügen mit der feuerroten "Morane Rallye" von Inhaber Ralf Faber ging an das Kinderhilfswerk "Kiwi", das sich für die Unterstützung von Kindern auf der Intensivstation der Kinderklinik Würzburg einsetzt.

Aber auch, wer doch lieber "am Boden bleiben" wollte, konnte durch aufmerksames Zusehen und die Moderation von Meikel Latta einiges von der Faszination des Fliegens erfahren. Nicht fehlen durfte beim Fliegerfest auch die Modellfliegergruppe Mosbach, die zwischen den "richtigen" Flügen ihre technisch ausgefeilten Modellflieger in die Höhe schickten. Live-Musik gab es am Abend durch die "Renegades" im Festzelt.

Am Sonntag ging es schon am frühen Vormittag los, wobei sich die Flugbedingungen ob weniger Hitze noch besser darstellten als am Vortag. So kamen zahlreiche Besucher, die sich auch an Fallschirmspringern und dem Rundflug-Hubschrauber von Kai Naujokat erfreuten. Für die kleineren Festbesucher warf das "Bonbon-Bomber"-Modellflugzeug schon am Samstag einige süße Freuden ab, so dass für einen Moment die Start- und Landebahn gestürmt werden durfte. Und für die kulinarische Freuden gab es von Helfern des Vereins zubereitetes Gyros.