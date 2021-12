In der Elz sorgte im Mai dieses Jahres eine Gewässerverunreinigung für ein massives Fischsterben. Der auslösende Störfall in der Kläranlage Limbach wurde nun juristisch aufgearbeitet. Foto/Repro: Kottal/RNZ

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Elztal. Es war ein erschreckendes Bild, das sich da Anfang Mai an der Elz bot: Massenweise trieben tote Fische im Bach, lieferten ein unmissverständliches Zeichen, dass mit dem Gewässer etwas ganz und gar nicht in Ordnung sein kann. "Die Elz ist wohl auf mehreren Kilometern biologisch tot", überschrieb die RNZ einen Beitrag, der sich mit Ursache und Wirkung der Geschehnisse am Bach und dessen Zuflüssen beschäftigte. Nach einem "Störfall" in der Kläranlage Limbach war ein zur Verdichtung von Klärschlamm eingesetztes Flockungshilfsmittel (Polymer) zunächst in die Klärbecken und dann über den Anlagenablauf in Lautzenklinge und Elz geflossen. Wo die chemische Substanz wiederum zerstörerisch wirkte. Lange waren im Nachgang Sachverständige mit der Rekonstruktion jenes Störfalls beschäftigt.

Strafrechtlich ist der "Störfall" aufgearbeitet

Anfang Oktober erging vonseiten der Staatsanwaltschaft Mosbach ein Strafbefehl wegen "fahrlässiger Gewässerverunreinigung", Empfänger war ein Mitarbeiter der Anfang Mai in der Kläranlage Limbach tätigen Schlammentwässerungsfirma.

Und jener Strafbefehl hat nun auch Rechtskraft, wie Katja Heim, Pressesprecherin des Amtsgerichts Mosbach, auf Anfrage der RNZ bestätigt. "Gegen den Angeklagten wurde durch Strafbefehl des Amtsgerichts Mosbach wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen verhängt", erklärt Heim. Konkretere Angaben zur Höhe der genannten Tagessätze und damit auch der Gesamt-Geldstrafe will man nur bedingt machen. "Für die Einordnung der Schwere des Schuldvorwurfs ist nach den gesetzlichen Bestimmungen die Tagessatzanzahl maßgeblich", so die Gerichtssprecherin. Die Tagessatzhöhe ergebe sich wiederum aus dem Einkommen und den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des jeweiligen Angeklagten.

Bei dem – auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchgeführten – Strafbefehlsverfahren handle es sich nicht um ein öffentliches Verfahren, so dass auch keine öffentliche Verhandlung stattgefunden hat. "Dementsprechend ist das Gericht in besonderem Maß verpflichtet, eine ausreichende Anonymisierung vorzunehmen und zu verhindern, dass sich die betroffene Person anhand von Auskünften ermitteln lässt, die an Medien erteilt werden", begründet Katja Heim. Die Gesamtstrafe, die der Mann in den Sechzigern nun aufgrund der fahrlässigen Gewässerverunreinigung zu entrichten habe, liege "im vierstelligen Bereich".

Dem Strafbefehl zugrunde liege unterdessen folgender Sachverhalt: So war der Angeklagte am 5. Mai als Mitarbeiter eines beauftragten, externen Unternehmens in der Kläranlage in Limbach mit der Entwässerung des Klärschlamms beschäftigt. Dabei bemerkte er ein Leck an der Verbindung zwischen einer Pumpe und einem daran verschraubten Schlauch nicht, "obwohl er die unzureichende Fixierung bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte feststellen müssen", so das Amtsgericht Mosbach. Durch jenes Leck traten in der Folge 350 Liter des Flockungshilfsmittels Polymer aus und gelangten dann erst in das Gewässer Lautzenklinge und von dort aus in die Elz, wodurch auf einer Länge von acht Kilometern die dort lebenden Fische verendeten.

"Der Angeklagte hat innerhalb der Einspruchsfrist kein Rechtsmittel eingelegt, der Strafbefehl ist mittlerweile rechtskräftig", lässt man vom Amtsgericht abschließend wissen. Strafrechtlich ist der Fall damit abgearbeitet.

Zivilrechtlich könnte die verheerende Gewässerverunreinigung allerdings noch ein Nachspiel haben. Denn für die Gemeinschaft der privaten Fischereipächter an der Elz bei Elztal ist die Sache noch nicht erledigt. Mehr als 2000 erstickte Fische hatten sie nach dem Störfall aus dem Bachlauf holen müssen, auch sieben Monate später ist der betroffene Abschnitt was Fische angeht "weitestgehend tot" – heißt: Es gibt keine. "Bei den Kleinlebewesen findet eine gewisse Erholung statt", beschreibt Michael Schmidt, der Sprecher der Fischereipächter. Tiere, die sich vor allem von Fischen ernähren (wie etwa der Eisvogel, Reiher oder Störche), seien infolge der Gewässerverunreinigung nicht mehr an diesem Elzabschnitt zu finden. Und bei den Fischen werde man nur über einen Neubesatz wieder Leben in den betroffenen Bereich der Elz bekommen. Der kostet Zeit und Geld: Eingesetzt würden kleine Jungtiere, erst nach drei bis vier Jahren sei wieder an Fischerei zu denken. Daher lasse man auch anwaltlich mögliche Schadenersatzansprüche prüfen, so Schmidt weiter: "Wir warten auf Akteneinsicht." Die weitere Entwicklung in diesem Fall ist also noch offen.