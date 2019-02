Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Erfreuliche Nachrichten hatte Hüffenhardts (neuer) Kämmerer Christian Holzer bei der jüngsten Sitzung des Hüffenhardter Gemeinderats am Donnerstagabend zu vermelden. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ausgearbeitet - und deren Ergebnis fällt sehr positiv aus.

"Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zu den Planzahlen positiver ab", fasste Holzer zu Beginn seines Vortrags zusammen. (Erfreuliche) Ursachen dafür sind Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sowie durch den Gemeindeanteil an Einkommen- und Gewerbesteuer. "Das Ergebnis kennzeichnet sich durch eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 409.719 Euro", führte Holzer weiter aus. Das Haushaltsvolumen 2017 betrug 7,98 Millionen Euro (Verwaltungshaushalt: 5,86 Mio. Euro, Vermögenshaushalt: 2,11 Mio. Euro). Der allgemeinen Rücklage mussten nur 181.797 Euro entnommen werden (Stand Rücklage 31.12.2017: 1 517.492 Euro). "Das ist noch ein gutes Polster", so Holzer. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 278 Euro. Damit sei Hüffenhardt im sechsten Jahr in Folge quasi schuldenfrei.

Im Abwassergebührenhaushalt wurde ein Überschuss von 166.661 Euro erzielt, der im folgenden Jahr mit eventuellen Defiziten verrechnet werden soll. Im Bereich Bestattungsgebühren hat sich der Kostendeckungsgrad auf 31,67 Prozent verbessert. Im kreisweiten Vergleich beträgt der 45 Prozent, somit liegt Hüffenhardt hier deutlich unter dem Durchschnitt. "Wir müssen uns spätestens nächstes Jahr Gedanken machen, was die Gebühren angeht", kommentierte Bürgermeister Walter Neff. Kämmerer Christian Holzer resümierte: "Grundsätzlich hatten wir ein gutes Jahr 2017." Verbunden mit dem Dank an den Kämmerer nahmen die Räte die Jahresrechnung 2017 an.

Weniger gut lief es im Kindergartenhaushalt 2017. Ende des Jahres 2018 wandte sich die evangelische Kirchengemeinde mit der Bitte um einen Zuschuss zu dem bei der Kirchengemeinde verbleibenden Restdefizit an die politische Gemeinde Hüffenhardts. Das Defizit betrug 11.353 Euro, die Gemeinde sollte 6000 Euro zuschießen, um das Defizit auszugleichen. "Ich sehe es so, dass wir mehr oder weniger verpflichtet sind, die Kirchengemeinde hier finanziell zu unterstützen", sagte Walter Neff. "Was passiert denn, wenn nicht?", fragte Inge Bräuchle. Die Beiträge erhöhen könne nur der Gemeinderat, somit verbleibe das Defizit dann bei der Kirchengemeinde, erklärte Neff. Man müsse für künftige Jahre schauen, ob man nicht gleich den Kostenanteil, den die Gemeinde in Sachen Kindergarten trage (derzeit: 72 Prozent), erhöhe, um Defiziten entgegen zu wirken. "Der Kindergarten obliegt der Gemeinde, von daher sind wir zu 100 Prozent im Boot", sagte Neff. Das sahen auch die Gemeinderäte so und stimmten dem Zuschuss zu.

Ganz ohne große Diskussion wurden auch Spenden in Höhe von 875 Euro angenommen, ein Bauantrag bewilligt und ein Bebauungsplan aufgestellt. Die Festlegung der Wahlbezirke für die Kommunal- und Europawahl im Mai wurde ebenfalls einstimmig wie von der Verwaltung vorgeschlagen übernommen.