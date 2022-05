Mosbach. (zg) Die Komikerin Senay Duczu gastiert am kommenden Freitag, 13. Mai, mit ihrem Stand-up-Comedy-Programm "Hitler war eine Türkin?!" im fideljo, dem Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

In ihrem neusten Programm erzählt die Comedy-Migrantin ihre eigenen Erfahrungen im Alltag und setzt dem Ganzen mit lebendiger Mimik und Gestik das Sahnehäubchen auf. Dabei lässt sie fast keine Nationalität aus und lehrt die Nazis, dass die Osmanen schon längst nicht mehr von den Toren Wiens stehen, sondern stattdessen gemütlich auf ihren Balkonen im Ruhrgebiet ganze Lämmer grillen.

Senay Duczu nimmt nicht nur "typische Migrantenthemen" ins Visier, sondern greift so ziemlich alle Themen auf, die die Damenwelt (und sicher auch den ein oder anderen Herrn) bewegen. Die Komikerin war schon in zahlreichen Fernsehsendungen zu Gast, wie dem Satiregipfel, der Ladies’ Night, u.v.m.

"Du Hitler" wurde sie von einem nichtdeutschen Mitbürger im Zug beschimpft, als sie ihn bat, sein Rad ordentlich abzustellen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Dabei will Senay Duzcu doch nur richtig in Deutschland ankommen und die Ordnung achten. Jeder Versuch, ihr einen Stempel aufzudrücken, scheitert: Als Deutsch-Türkin ist sie den Ewiggestrigen zu modern, den Jüngeren zu traditionsgebunden, den Männern zu emanzipiert.

Info: Tickets gibt es im fideljo an der Theke und unter www.fideljo.de.