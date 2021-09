Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Fibro blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung von Normalien und Rundtischen zurück. 1958 wurde die Fischer-Brodbeck GmbH (kurz Fibro) von Klara Fischer und Werner Brodbeck in Weinsberg gegründet. Seit 1974 ist das Unternehmen Teil der Läpple Gruppe, die sich zu 100 Prozent in Familienbesitz befindet. Am Standort Haßmersheim ist mittlerweile der Fibro-Hauptsitz angesiedelt, auch der Bereich der Normalien ist hier ansässig.

Normalien sind standardisierte Bauteile, die in verschiedenen Größen und Ausführungen meist in einer Art Massenfertigung hergestellt werden. Im modernen Vorrichtungs-, Maschinen- und Werkzeugbau kommen standardisierte Normalien überall dort zum Einsatz, wo wiederholt ähnliche Aufgabenstellungen zu lösen sind. Das ist unter anderem in der Zuliefererindustrie bei sogenannten Original Equipment Manufacturers (OEMs) der Fall, die Komponenten für ihre Betriebsmittel zukaufen.

Hintergrund Mitarbeiter: rund 920 weltweit Umsatz : 113,1 Mio. Euro in 2020 Standorte: Produktionswerke in Deutschland, Italien, Indien und China; Niederlassungen in Frankreich, Polen, den USA, Singapur und Korea; insgesamt 40 Vertretungen sowie Servicestützpunkte weltweit In Haßmersheim: 3600 Quadratmeter großes Logistikzentrum mit circa 40.000 sofort verfügbaren Artikeln Ausbildung: Ausbildung, Kooperatives Studium oder duales Studium über die zentrale Ausbildungsgesellschaft der Läpple Gruppe, die Läpple Aus- und Weiterbildung GmbH. Acht technische wie kaufmännische Berufe werden ausgebildet. Rund 30 Ausbildungsplätze werden jährlich bedarfsorientiert vergeben Webseite: www.fibro.de

Die Fibro GmbH bietet als Vollsortimenter mit mehr als 200.000 Artikeln ein umfangreiches Produktportfolio an Normalien an, "die mit höchster Präzision gefertigt werden", wie das Unternehmen mit rund 920 Mitarbeitern verteilt auf neun Standorte weltweit verspricht. Durch die in Jahrzehnten erworbene Kompetenz für Prozesse und eine zuverlässige Projektabwicklung sowie die hohe Qualität der Produkte hat sich Fibro global zu einem gefragten Partner entwickelt. Mit Produktionswerken in vier Ländern und einem dichten Vertriebsnetz werden die Kunden aus der ganzen Welt beliefert.

Das Produktportfolio von mehr als 40.000 lagerhaltigen Werkstücken wird stetig durch das hauseigene Produktmanagement weiterentwickelt und an die globalen Marktentwicklungen und -anforderungen angepasst. Aktueller Fokus eigenentwickelter Produkte liegt auf der Erhöhung der Effizienz bei den Kunden, beispielsweise durch die Integration smarter Sensorik. Aber auch im Unternehmen selbst hat das Thema Industrie 4.0 einen hohen Stellenwert. Hier arbeitet Fibro mit dem Mosbacher Softwarekonzern MPDV eng zusammen. (zg/cao)