Von Caspar Oesterreich

Herr Dr. Eikötter, während der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Werkzeugmaschinen weltweit um rund 30 Prozent eingebrochen. Wie hat das die Fibro GmbH als Zulieferer mit über einer Million Normteilen im Sortiment diese Zeit überstanden?

Im Vergleich zur globalen Werkzeugmaschinenbranche ist der Normalienmarkt verhältnismäßig stabil durch die Pandemie gekommen. Freie Kapazitäten haben wir genutzt, um uns auf unterschiedlichen Ebenen noch besser aufzustellen. So haben wir neben unserer strategischen Ausrichtung auch an der Weiterentwicklung von Produkten sowie der Verbesserung unserer Prozesse gearbeitet. Aktuell zeigen die Märkte leicht positive Tendenzen, was uns zuversichtlich für eine weitere Erholung stimmt.

Die Fibro GmbH hat Standorte weltweit. Wie schwer war es da, sich auf die ganz verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den Ländern einzustellen?

Die Läpple Gruppe hat sehr früh einen übergreifend agierenden Krisenstab eingerichtet, der sich um das Einrichten und Durchführen notwendiger Maßnahmen sowie Richtlinien kümmert. Die Umsetzung der Maßnahmen international wird in enger Abstimmung dezentral durchgeführt. Mit diesem konsequenten Vorgehen sind wir bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen.

Und wenn Sie nun einen Vergleich ziehen: Wie bewerten Sie die deutschen Maßnahmen im Vergleich zu denen in den anderen Ländern?

Im internationalen Vergleich muss sich Deutschland in vielen Bereichen nicht verstecken. Insbesondere unser Gesundheitssystem ist gut aufgestellt. Die vorgegebenen Maßnahmen haben sich als wirkungsvoll gezeigt. Die Ausbreitung konnte damit verhältnismäßig gut im Rahmen gehalten werden.

Industrie 4.0. ist aktuell ein großes Thema in Ihrem Unternehmen. Wie sichern Sie Ihre Systeme gegen Hacker ab?

Industrie 4.0 und Digitalisierung betrachten wir aus mehreren Dimensionen, entwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen stets weiter, genauso wie unsere internen Prozesse. Die IT Sicherheit ist für alle Bereiche ein wichtiges Thema. Hierfür gibt es ein mehrstufiges Konzept, mit dem wir verschiedene Angriffsziele absichern, aber auch ausgearbeitete Pläne um schnell reagieren zu können, falls ein Hacker trotzdem Schaden verursacht. Generell sehen wir eine stark steigende Bedeutung dieses Bereiches.

Neben der Digitalisierung ist Nachhaltigkeit ein immer wichtigerer Faktor. Was tun Sie in diesem Bereich?

Das Thema an sich ist für Fibro nichts Neues, sondern bereits schon länger im Unternehmen etabliert. Durch den Einsatz neuester Maschinentechnik erhöhen wir kontinuierlich unsere ressourcenschonende Produktion. Bereits 2014 haben wir an allen deutschen Standorten auf eine moderne und verbrauchsarme Lichttechnik umgestellt. Gerade in den vergangenen Jahren ist unser Anspruch an die Verbesserung unseres ökologischen Fußabdrucks weiter gestiegen. Daher entwickeln wir bei Fibro bis zum Ende des Jahres und mit Unterstützung externer Experten eine eigene CO2-Bilanz inklusive konkreter Zielsetzungen und legen gleichzeitig eine Strategie zu deren Erreichung fest.

Wo sehen Sie die Fibro GmbH in zehn Jahren?

Wir streben in den kommenden Jahren Wachstum an. Das wollen wir durch Internationalisierung sowie die Diversifizierung unserer Absatzmärkte erreichen. Neben der Ausrichtung auf Zentraleuropa werden wir die Märkte Asien und Amerika stärker fokussieren. Als Ergänzung zum Automotive-Geschäft wollen wir stärker in anderen Branchen Fuß fassen. Dafür konnten wir zuletzt bereits Neukundenprojekte u. a. aus dem Bereich Medical erfolgreich akquirieren.