Von Ursula Brinkmann

Balsbach. Wirklich schulfrei zu haben, ist in Zeiten von auferlegter Schulfreiheit was anderes. So erleben die drei Kemmerer-Kinder Leonard, Greta und Laurenz (und mit ihnen ihre Eltern Helen und Matthias) die erste Woche Osterferien mit Erleichterung. Zwar hat Greta noch eine Buchbesprechung fertigzustellen, doch entspannt die weitgehend aufgabenfreie Zeit ein Stück weit. Und so war der Alltag unserer "Corona-Familie" von diversen Bastel-, Mal- und Schreibaktionen geprägt: für die Verwandtschaft, für Kindergärten, fürs Seniorenheim. Was ebenfalls seit Beginn des sozialen Stillstandes im Land die Verbindungen aufrechterhält – die RNZ-Großeltern-Grüße – hat auch die Kemmerer-Kinder inspiriert und beschert den Omas und Opas einen bunten Ostergruß.

"Leonard und Greta sind Ministranten und freuen sich eigentlich jedes Jahr aufs ,Klappern’ an Karfreitag und Karsamstag", berichtet Helen Kemmerer von dem katholischen Osterbrauch, der die verstummten Glockenklänge ersetzt. Aber die "Oberminis" hätten sich schon überlegt, wie sie zu zweit und mit Abstand durch die Balsbacher Straßen ziehen könnten. Auch darin spiegelt sich die Sehnsucht der Kinder nach dem Zusammensein mit Gleichaltrigen. Denn nach fast drei Wochen verordneter Dauergemeinschaft knistert’s und kracht’s immer öfter zwischen den Geschwistern. Hatte Helen im ersten RNZ-Interview zur eigenen Corona-Befindlichkeit die Ahnung geäußert, dass "wir Mütter noch ganz schön werden kämpfen müssen", so bestätigt sich diese Vorhersage nun. Aber: "Leonard hat eine Methode gefunden, dem zu entgehen: Er geht allein joggen", freut sich die Mama, die sich gleichzeitig fragt, was wohl noch auf die Familie zukommt. Ein gewisser Lagerkoller macht sich breit, der eine will mit der anderen nicht spielen, oder sie kriegen sich in die Haare, so dass die Mutter denkt: "Na toll, das kann heiter werden, denn euch wird nichts anderes übrig bleiben." Wenn sie dann aber aus anderen Familien am Telefon hört, wie gereizt die Stimmung dort mitunter ist, dann ist sie dankbar, dass äußere Umstände und innere Einstellungen das Zusammenleben im Hause Kemmerer die Krise alles in allem gut zu bewältigen helfen.

Dabei findet Helen Kemmerer im Glauben durchaus Halt. Gerade jetzt sage ihr die Osterbotschaft: "Die Welt endet nicht in einem dunklen Abgrund. Am Ende stehen nicht Tod und Vernichtung, sondern das Leben." Über den eigenen kleinen Kemmerer-Kosmos hinaus will sie in der Krise eine Chance für die Menschheit sehen für mehr Bewusstheit, mehr Nachhaltigkeit. "Für mehr mit der Umwelt statt gegen sie." Ausgelöst und festgemacht an den Veränderungen durch die Corona-Krise ziehen die Gedanken der Musikerin weitere Kreise: "Meine Generation hat versagt, daher haben alle Gretas dieser Welt meinen Respekt und meine volle Unterstützung, weil sie aufstehen und losgehen."

Apropos aufstehen und loslegen: Der große Garten mit vielen Spielgeräten, Hängematte und Lümmelliege ist immer dann ein wahrer Segen, wenn dem einen oder anderen oder allen die Decke auf den Kopf fällt. Wenn’s sogar da zu eng wird, dann geht’s in den Wald mit diversen fahrbaren Unterteilen. Der Osterhase hat Wünsche der Kinder dazu notiert …