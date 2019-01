Eine neue Kindergartengruppe soll ab April in das ehemalige Polizeigebäude in Fahrenbach einziehen. In den vergangenen Monaten waren Bedenken aus dem Gemeinderat und von Eltern hinsichtlich einer hohen Gefahr für Schimmelbefall in dem Haus geäußert worden. Die Untersuchungen ergaben jedoch, dass keine erhöhte Feuchtigkeit vorhanden ist. Die Sanierung des Gebäudes wird fortgesetzt. Foto: D. Rechner

Von Dominik Rechner

Fahrenbach. Die jüngste Fahrenbacher Gemeinderatssitzung werden die anwesenden Mitglieder des Gremiums und Bürger wohl so schnell nicht vergessen. Kurz vor 20 Uhr sorgte ein Stromausfall dafür, dass Bürgermeister Jens Wittmann den Tagesordnungspunkt 7 - "Energiemonitor 2018" - nicht wie geplant anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutern konnte. So musste das Thema auf die nächste Sitzung verschoben werden. Ersatzleuchten sorgten aber zumindest für Licht, sodass die restlichen Themen der Sitzung wie geplant abgearbeitet werden konnten.

Im Mittelpunkt stand die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. Deren Kapazität in Fahrenbach ist so knapp, dass bereits neben den drei Gruppen im Kindergarten "Sonnenschein" auch eine Gruppe in der Grundschule betreut wird. Plätze für eine fünfte Gruppe sind nötig. Dafür muss aber eine andere Lokalität genutzt werden.

Der Gemeinderat hatte sich in einer vergangenen Sitzung für das alte Polizeigebäude in der Bahnhofstraße 32 entschieden und dessen Sanierung beschlossen. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen, doch dann folgte ein Baustopp, da in Teilen des Gemeinderats und von Eltern Bedenken aufkamen, dass das Gebäude von Schimmel befallen sein könnte. Der Gemeinderat entschied daher, ein Gutachten von einer Fachfirma (Büro Tappeser aus Weinheim, Untersuchungen auch von der Firma Polygonvatro) erstellen zu lassen. Kostenpunkt: über 10.000 Euro.

Bürgermeister Wittmann präsentierte nun die Ergebnisse. Demnach weisen die Kellerräume ganz normale Feuchtigkeitswerte für Sandsteine auf. Die Wände sollen abgebürstet werden. Wenn die Räume wieder in Gebrauch sind, werden sich die Gerüche und die Feuchtigkeit normalisieren, so das Gutachten. Die Räume könnten bedenkenlos zur Renovierung und Nutzung freigegeben werden, erklärte Wittmann.

Ein Mitglied des Gemeinderats äußerte Bedenken, dass nur die Feuchtigkeit in der Luft und nicht an den Wänden gemessen worden sei. Der Bürgermeister bekräftigte jedoch: "Es ist in der Luft und an den Wänden gemessen worden." Der Gemeinderat stimmte (bei zwei Enthaltungen) schließlich für eine Fortsetzung der Sanierungsarbeiten.

Bei der Einrichtung der neuen Kindergartengruppe soll der Kindergartenausschuss eng miteingebunden werden. Ende März soll die Sanierung abgeschlossen sein. Von den Kosten - rund 100.000 Euro - muss die Gemeinde nur rund 30 Prozent tragen; der Rest wird bezuschusst. Im April soll die neue Kindergartengruppe für bis zu zehn Kinder im Alter unter drei Jahren einziehen.

Im Rahmen der Sitzung stellte der Gemeinderat auch den forstlichen Natural- und Finanzplan fest, der von der Forstverwaltung Adelsheim aufgestellt wird. Geplant waren ursprünglich Einnahmen durch die Holzernte von 51.894 Euro und Ausgaben für die Holzernte, die Kulturen, Waldschutz u.s.w. von 46.300 Euro sowie eine Gesamtnutzung von 1030 Festmetern.

Durch Käferbefall und Sturmschäden hätten sich die Rahmenbedingungen für 2018 jedoch geändert und die Planung 2019 sei Makulatur, erklärte Martin Hochstein, Leiter der Forstbetriebsleitung Adelsheim. Möglicherweise müsse man deutlich mehr Holz einschlagen als geplant, denn Käferholz werde schlecht bezahlt. Aufgrund des starken Käferbefalls hätten einige Hektar an Waldflächen geräumt werden müssen. Man müsse sich darauf gefasst machen, dass der Käferbefall in den Jahren nach dem Trockensommer noch stärker ausgeprägt sein werde.

"Zur Aufforstung sollen in Zukunft Bäume verwendet werden, die Trockenheit und Hitze besser vertragen", erläuterte Hochstein. In Fahrenbach eigneten sich dafür Douglasien (und evtl. Weißtannen) bei den Nadelhölzern sowie beim Laubholz die Esskastanie, Rubinie und in Zukunft auch die Eiche, erklärte Wolfgang Kunzmann, Leiter des Forstreviers Fahrenbach-Limbach.

Bürgermeister Wittmann informierte weiter über die jüngsten nichtöffentlich gefassten Beschlüsse. So seien Vereinszuschüsse an den VfR Fahrenbach und den Reit- und Fahrverein bewilligt worden. Den für 158.000 Euro angebotenen Kauf des ehemaligen Gasthauses "Löwen" in Robern, in dem zuletzt Flüchtlinge untergebracht waren, habe man abgelehnt.

Des Weiteren wurde die Annahme der Spende von zwei Koffern mit verschiedenen Akku-Werkzeugen von der Firma Vorwerk im Wert von 1298 Euro für die Grundschule Fahrenbach beschlossen.

Wittmann berichtete außerdem, dass dieses Jahr am 22. Februar im Bürgerhaus Trienz ein Ehrungsabend für langjährige Feuerwehreinsatzkräfte, fleißige Blutspender und langjährige Mitglieder des Gemeinde- und Ortschaftsrates stattfinden soll. Des Weiteren wird die Gemeinde die Kosten von einheitlichen Poloshirts für alle drei Feuerwehrabteilungen der Gemeinde übernehmen.

Für den Mosbacher Weg in Trienz sind noch drei Bauplätze zu erschließen. Hier beschloss der Gemeinderat nun, einen Ausgleichstockantrag zu stellen.