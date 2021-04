Fahrenbach. (kö) Vor einem Jahr etwa machten die sogenannten Balkonkonzerte zu Coronazeiten Schlagzeilen. Fast alle Medien berichteten vom "Outdoor-Singen" und Musizieren, um sich gegenseitig zu motivieren und Verbundenheit zu demonstrieren. Jetzt aber, etwa ein Jahr später, ist Corona leider wohl schon zu sehr zur Gewohnheit geworden, und die Balkonkonzerte sind in weiten Teilen auch schon Geschichte.

Nicht so in Fahrenbach in der Adolf-Weber-Straße bzw. an der Kreuzung zur Straße "Am Berg". Da kommt an jedem Abend um 19 Uhr die Familie Weber mit ihren Nachbarn oder Freunden im kleinen Kreis zusammen, um gemeinsam zu singen. "Wir haben in diesem einen Jahr nicht mal fünf Abende ausgesetzt", erzählt Friedemann Weber, der bei dem kleinen Nachbarschaftschor sprichwörtlich den Ton angibt, sobald das Schlagwerk der nahen Kirchenglocken seine Arbeit eingestellt hat. "Es ist für alle ein lieb gewordenes Ritual, das keiner missen möchte" sagt Weber.

"Was singen wir heute?", hört man da Kathrin aus dem Haus gegenüber rufen, und Friedemann Weber bittet, die Noten von "Wenn alle Brünnlein fließen" aufzuschlagen. Eine andere Nachbarin biegt, ausgestattet mit einem Leitz-Ordner voller Liedmaterial, um die Ecke und macht sich in der Vielfalt des Repertoires auf die Suche nach dem Lied vom Brünnlein.

"Wir singen alles, das ganze Repertoire vom Volkslied bis hin zu geistlichen Liedern", erklärt Christoph Weber, der genau wie seine Schwester Dorothea und Mutter Marlene zur musikalischen Weber-Familie gehört. "Schlechtes Wetter kennen wir nicht, und auch die Temperaturen lassen uns sprichwörtlich kalt, wenn es um das Gemeinschaftserlebnis mit Abstand geht", meint Christoph Weber. Klar, die Corona-Abstände werden immer eingehalten, und manchmal singt auch jeder auf seinem Balkon. "Optimal für jeden Kanon", wirft ein Mitsänger ein und hat die Lacher auf seiner Seite. Schön anzusehen, dass sich die Sangesfreude auch von Passanten und vorbeirollen Fahrzeugen nicht stören lassen, auch wenn die ob der harmonischen abendlichen Klänge erstaunt dreinblicken.

Auf die Frage "Wie lange macht ihr das noch?" antwortet die Gruppe fast unisono: "Das wissen wir nicht, denn erstens weiß ja niemand, wie lange uns Corona noch in Griff hat, und zweitens macht es auch unheimlich Spaß." Sagen es und nehmen den von Friedemann Weber angebotenen Ton für ein Spiritual auf. "Das hätte ich zu Beginn der Aktion vor einem Jahr auch nicht gedacht", freut sich Friedemann Weber über die Singfreude jedes Einzelnen, der in seinem oft eng getakteten Zeitmanagement diese zehn Minuten als festes Ritual einplant.

Dass dies den nachbarschaftlichen Zusammenhalt dauerhaft stärkt, ist selbstredend. Ein Abendlied beendet an diesem Tag den Singtreff, doch es ist nicht das bekannte "Der Mond ist aufgegangen". Das, so die Gruppe gut gelaunt, wird nur samstags gesungen.