Von Uwe Köbler

Fahrenbach. Zu einer Sitzung mit überschaubarer Tagesordnung begrüßte Bürgermeister Jens Wittmann den Fahrenbacher Gemeinderat und einige interessierte Bürger im Dorfgemeinschaftshaus Robern. Auf der Liste der abzuhandelnden Themen stand zunächst die pädagogische Fachberatung für den kommunalen Kindergarten Fahrenbach. Die, so der finale Beschluss, wird in den kommenden Jahren in Kooperation mit der Stadt Mosbach gewährleistet.

Es wird eine qualifizierte Fachkraft eingestellt, die dann mit einem Beratungsumfang von 15 Stunden pro Gruppe und Jahr die pädagogische Fachberatung vor Ort wahrnimmt. In Fahrenbach, so der Bürgermeister bei der Vorstellung der mit der Stadt Mosbach zu treffenden Vereinbarung, wird im kommunalen "Kindergarten Sonnenschein" in fünf Gruppen betreut, sodass sich die jährlichen Kosten auf etwa 4500 Euro belaufen. Die pädagogische Fachberatung unterstützt die kommunale Einrichtung bei der Qualitätssicherung, der Konzeptionsentwicklung, Fortbildung und der Zusammenarbeit mit Behörden und Verbänden.

Bei den kirchlichen Einrichtungen war eine solche Fachberatung schon lange im Einsatz, doch bei den kommunalen Kindergärten im Kreis war dies nicht der Fall. So gesehen habe die Stadt Mosbach mit ihrem Angebot "offene Türen eingerannt", so der Bürgermeister. Die Sprecher aus dem Gremium sahen dies genauso, und so wurde schnell der einstimmige Beschluss gefasst, die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Mosbach zu unterzeichnen.

In Robern plant der Wasserzweckverband "Oberes Trienztal", die Verbandsleitung im Bereich der Krumbacher Straße zu verlegen. Der laut Plänen ungeklärte Verlauf auf Wiesengrundstücken soll jetzt in den dortigen Gehweg verlegt werden. Etliche Rohrbrüche in diesem Bereich haben derartige Überlegungen beschleunigt. Die Gemeinde hat die Gelegenheit, in diesem Zusammenhang die gemeindliche Wasserleitung aus der Wiese ebenfalls in den Gehwegbereich zu verlegen. Bei den Erdarbeiten entstünden zwar Synergieeffekte, nichtsdestotrotz kommt die Maßnahme einschließlich der Hausanschlüsse auf etwa 100.000 Euro. Für die Anwohner selbst entstehen grundsätzlich keine Kosten.

Von Ratsseite wurden die Pläne begrüßt, denn zum einen gab es im dortigen Bereich schon etliche Rohrbrüche, und nach mehr als 50 Jahren können auch zur Qualität der bestehenden Leitungen keine Aussagen getroffen werden. Überlegenswert sei allerdings in diesem Zusammenhang, ein Schachtbauwerk umzuplanen. Das werde man prüfen, so Wittmann, der den einstimmigen Beschluss zur Vergabe der Arbeiten gerne mitnahm.

Mehrheitlich zugestimmt wurde danach der Bauvoranfrage für einen Neubau auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gelände in Trienz. Ein nicht alltäglicher Plan, denn das Bauwerk in Holzbauweise soll wegen der durch den nahen Trienzbach drohenden Hochwassergefahr auf Stelzen gebaut werden.

Bürgermeister Wittmann ging dann auf den Umbau des Rathauses ein. Die Gemeindeverwaltung sei bereits damit beschäftigt, den bevorstehenden Umzug ins Bürgerzentrum am Limes zu organisieren. Eine schwierige und zeitaufwendige Arbeit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Verwaltung und Bauhof, bei der nicht nur deren Organisationsgeschick gefordert ist. Der Zeitpunkt des Umzugs hängt davon ab, wie lange das Bürgerzentrum noch für den Impfstützpunkt benötigt wird.

Außerdem berichtete Wittmann von 37 aktiven Corona-Infektionen in der Gemeinde und den Problemen, die damit – insbesondere durch Infektionsfälle beim Kindergartenpersonal – entstanden sind.

Das kommunale Krisenmanagement war zuletzt Gegenstand eines dreitägigen Workshops in Zusammenarbeit mit der EnBW. Wie wichtig solche Planungen sind, habe sich beim Stromausfall in Fahrenbach am vergangenen Freitag gezeigt, so Wittmann. Obwohl der Strom nur eine halbe Stunde weg war, habe man bereits Schwachstellen erkannt. Die gelte es jetzt schnellstmöglich zu beseitigen.

Von Ratsseite wurden dann noch neben den Dauerthemen der Baugebietserschließung in den drei Ortschaften auch bekannt gewordene Wolfssichtungen in Robern angesprochen. Man habe davon gehört und die entsprechenden Stellen informiert, erklärte der Bürgermeister.