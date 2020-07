Von Uwe Köbler

Fahrenbach. Zu Fuß über die Grenze und dann den Berg hinauf ging es vor einigen Wochen für die Fahrenbacherin Sofie Nohe. Die Tochter des Wirtsehepaares vom "Grünen Baum", Hartmut und Annette Nohe, machte sich nämlich zu ihrem Arbeitsplatz auf Zeit im Karwendelgebirge auf. Ausgestattet mit einem topaktuellen negativen Coronatest, musste sie zu Fuß die Grenze in Mittenwald / Scharnitz passieren, weil wegen der damals geltenden Corona-Richtlinien sonst eine Quarantäne erforderlich gewesen wäre. "Es war schon ein skurriles Bild, als Sofie mit ihrem Gepäck über die streng bewachte Grenze marschierte, erzählen die Eltern, die bis zum Schlagbaum den Fahrdienst übernommen hatten.

Allerdings wussten die Nohes, dass es in Österreich für ihre Tochter steil bergauf gehen wird. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Ziel der jungen Dame war das vom Wirtsehepaar Fankhauser betriebene Solsteinhaus, auf einer Höhe von 1805 Metern im Karwendelgebirge gelegen. Bei den Fankhausers freute man sich an diesem Tag aber nicht nur über die sympathische neue Helferin aus dem Odenwald, sondern auch über den Saisonstart, der am selben Tag ermöglicht wurde. Übernachtungsgäste durften eine Woche ihre Bettenlager in der offiziellen Alpenvereinshütte beziehen – allerdings nur nach vorheriger Anmeldung. Dennoch ist derzeit die Belegung etwas spärlich, wie man jüngst auch in einem Beitrag der Reihe "Tagesschau aktuell" sehen konnte. Da war das Solsteinhaus zur besten Sendezeit zu sehen.

Neben dem Wirtsehepaar freut sich auch Sofie, wenn viele Gäste den Aufstieg über die von Schafen beweideten Hochflächen von Zirl, Hochzirl oder Scharnitz auf sich nehmen um den herrlichen Ausblick über das Alpenpanorama oder aber die Köstlichkeiten aus der urigen Solsteinhaus-Küche zu genießen. Das Bedienen gehört nämlich ebenso zu den Arbeitsfeldern der 21-Jährigen aus Fahrenbach wie die Betreuung der Kinder und die sonstigen Arbeiten in der Hauswirtschaft.

Sofie Nohe wusste übrigens genau, was sie in dieser wegen Corona ganz besonderen Saison auf der Hütte erwartet, denn im letzten Jahr hatte sie schon einmal für acht Wochen bei den Fankhausers mitgearbeitet. Diesmal will sie bis Ende der Saison im Oktober die Bergerlebniswelt genießen. Inwieweit sie dabei Zeit findet, im "Flying Fox" (einer Seilrutsche) bergab zu sausen oder aber sich an der Kletterwand oder dem Klettersteig zu versuchen, wird sich noch zeigen.

Auf jeden Fall ist es für Sofie Nohe "schon etwas Besonderes, hier zu sein, denn ich wollte einfach mal was ganz anderes machen". Und etwas ganz anderes ist der Einsatz in luftiger Höhe allemal, denn die junge Frau hat zuletzt nach dem Abitur eine Ausbildung in der Medien- und Informationsbranche mit der Fachrichtung Bibliothek in der Mosbacher Mediathek erfolgreich abgeschlossen.

Im "Grünen Baum" in Fahrenbach freut man sich für die Tochter, die nach eigener Aussage beim Blick auf das Bergpanorama mit den umliegenden Gipfeln bestens entspannen kann, dank der modernen Medien aber auch immer mit der Heimat verbunden bleibt. Zu erzählen gibt es sicher vieles, wenn sie nach Saisonende Mitte Oktober wieder in das etwa 1400 Meter tiefer gelegene Fahrenbach zurückkommt ...