Gundelsheim. (pol/rnz) Flammen, Rauch, sogar Explosionen - in der Danzinger Straße in Gundelsheim herrschte am Donnerstagnachmittag plötzlich helle Aufregung: Von dort war ein Brand gemeldet worden, beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen eine Garage und das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Flammen.

In der Garage gab es laut Angaben der Polizei Explosionen, eventuell waren dort Gasflaschen gelagert, was zunächst allerdings noch nicht gesichert war. Wo genau das Feuer ausbrach und warum, sei "bislang völlig unklar". Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei mindestens 200.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. "Ermittlungen bezüglich Brandherd und Brandursache werden wohl erst Freitag möglich sein", so die Polizei am Abend.