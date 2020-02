Trockener Humor bei nassem Wetter: Der Hüffenhardter Carnevalverein will den Gemeinderat ins All schießen, um den „Krawall“ im Gremium zu beenden. In bester Laune tanzten die „Passions“ in Richtung Mehrzweckhalle. Unter www.rnz.de/fotos gibt es weitere Bilder. Fotos: Nadine Slaby