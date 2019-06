Eines der in Mosbach unter der Führung von Ernst Brüche gebauten Elektronenmikroskope wurde später von der Stadt zurückgekauft und ist heute in der Ideenwerkstatt am Wasemweg zu sehen. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Mosbach. Lexikon-Einträge sind gemeinhin Ausweis eines höheren, überregionalen Bekanntheitsgrades. Der Name Ernst Brüche ist heute nicht mehr jedem geläufig, der Physiker gilt aber in der Fachwelt als ein Wegbereiter der Elektronenmikroskopie. Mit dem in Hamburg geborenen Mosbacher Ehrenbürger befasste sich der Vorsitzende des Geschichts- und Museumsvereins Mosbach, Markus Wieland, in seinem Vortrag am Mittwochabend. Trotz hoher Außentemperaturen fanden sich dazu zahlreiche interessierte Zuhörer im Rathaussaal ein.

Der promovierte und habilitierte Physiker, der 1900 in Hamburg geboren wurde und 1985 in Gundelsheim verstarb, verbrachte einen wesentlichen Teil seines Lebens in Mosbach. Er gilt heute als ein prägender deutscher Wissenschaftler seines Fachs im 20. Jahrhundert.

Markus Wieland umriss eingangs zunächst die Eckdaten des Lebenslaufes einschließlich der wissenschaftlichen Karriere Brüches, die von den Zeiten des "Dritten Reichs" beeinflusst wurde. Bedeutend war die Rolle Ernst Brüches als Begründer der "Physikalischen Blätter", aus denen später das "Physik Journal" hervorging, welches heute zu den auflagenstärksten deutschsprachigen Physikfachzeitschriften gehört.

Letztlich waren die Physikalischen Blätter auch der Grund, weshalb es ihn nach Kriegsende 1945 nach Mosbach verschlug. Ein anderes Redaktionsmitglied war bereits zuvor in den hiesigen Raum gekommen und hatte sein privates Archiv der Fachzeitschrift vor der Kriegszerstörung dorthin retten können. Somit sah Brüche gute Voraussetzungen, den Verlag hier wieder aufzubauen.

Unter seiner Führung bei Betrieb durch die Firma AEG in Zusammenarbeit mit Zeiss-Oberkochen entstanden die "Süddeutschen Laboratorien" in der heutigen Renzstraße. Gebaut wurden dort Elektronenmikroskope. Bis sich in den 50er-Jahren die wirtschaftliche Nachfrage veränderte, war Mosbach, obwohl nicht Hochschulstadt, somit eine Art Zentrum der angewandten Physik für ganz Süddeutschland geworden. Ferner schuf Ernst Brüche das "Haus der Physik" in der Pfalzgraf-Otto-Straße als Verlagssitz. Die Aufschrift ist auf dem Gebäude heute jedoch nicht mehr zu sehen.

Brüche agierte in Mosbach aber auch als Heimatforscher, verfasste gemeinsam mit seiner Frau Dorothee unter anderem "Das Mosbach Buch", das noch heute als Standardwerk zur Stadtgeschichte Mosbachs gilt. 1972 erhielt er für seine Verdienste um Mosbach die Ehrenbürgerwürde der Stadt. Mit reichlich Applaus wurde Markus Wieland für seinen kenntnisreichen Vortrag gedankt.