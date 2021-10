Von Bernd Kühnle

Mosbach. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Unterschlagung und gewerbsmäßigen Diebstahls sollten sich ein 50-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau am Donnerstag vor der 1. Großen Strafkammer des Mosbacher Landgerichts verantworten. Doch es kam anders. Gleich zu Beginn der Sitzung gab die Vorsitzende Richterin Dr. Barbara Scheuble bekannt, dass der Angeklagte Bernd G. aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen werde. So sollte zunächst nur die Hauptverhandlung gegen die Mitangeklagte Constance F. eröffnet werden.

Staatsanwalt Josef Bongartz erläuterte in seiner Anklageschrift, was den beiden vorgeworfen wird: Sie sollen auf einer Pferderanch in Elztal vorgegeben haben, Pferde kaufen zu wollen und letztendlich die Ranch ganz zu übernehmen, wobei der bisherige Eigentümer als Partner mit in den Betrieb integriert werden sollte. Dabei hätten sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Pferde und andere Gegenstände von dem Pferdehof entfernt und teilweise verkauft, um die Gegenstände und den Erlös für sich zu behalten. Insgesamt sollen sie so Erträge von mehr als 70.000 Euro erzielt haben.

Nach Angaben zu ihrer Person schilderte Constance F., wie sie den Mitangeklagten kennengelernt habe und wie die geplante Übernahme des Pferdehofs ablaufen sollte. Bernd G. habe immer große Summen Geld besessen und den Eindruck erweckt, über genügend finanzielle Mittel für ein derartiges Vorhaben zu verfügen. Sie selbst sei bei verschiedenen Geschäftsabschlüssen dabei gewesen, aber immer nur in der Rolle einer unbeteiligten Zuschauerin. Ihrer Meinung nach wollte Bernd G. den Hof kaufen, um ihn in der bisherigen Form weiterzubetreiben. Zweifel am Wahrheitsgehalt des Vorhabens habe sie nie gehabt.

Bei der Abwicklung der Geschäfte habe sie auch ihr Konto für Zahlungsempfänge zur Verfügung gestellt, die Beträge aber immer direkt weitergeleitet. Ihre Rolle bei allen Vorgängen bezeichnete sie als "sehr oft dabei gewesen, aber nie direkt beteiligt". Auf Rückfragen des Staatsanwalts zu dem geplanten Geschäftsmodell gab sie an, dass sie immer von dem Vorhaben überzeugt gewesen sei, dass ihr Partner die Ranch weiterzuführen beabsichtige und so eine gemeinsame Zukunft geplant werden könne.

Als erster Zeuge berichtete ein Polizeibeamter über die Untersuchungen vor Ort und den ihm zugänglichen Mailverkehr. Allerdings seien die aufgefundenen Dokumente nicht immer eindeutig zuzuordnen gewesen. Als nächster Zeuge sagte der ehemalige Besitzer der Ranch aus. Er schilderte die ersten Kontakte und beschrieb den Angeklagten als sehr eloquent auftretenden Mann, der zuerst ein Pferd für seine Freundin gesucht habe, dann am Kauf mehrerer Pferde interessiert gewesen sei. Im Nachhinein sei ihm der Verdacht gekommen, dass die ganze Aktion aus dem Hintergrund von kriminellen Strukturen gesteuert worden sei, die darauf aus waren, seinen Betrieb zu zerschlagen, um ihn selbst zu übernehmen.

Von der Ausleihe mehrerer Sättel über kostenlose Reparaturen an Fahrzeugen und die Übergabe von Pferdepässen habe sich das Kaufinteresse von G. auf immer weitere Bereiche erstreckt, sodass letztlich von einer Übernahme der Ranch durch G. gesprochen wurde. Im Verlauf der Zeugenaussage kristallisierte sich immer mehr das Bild heraus, das Constance F. schon bei ihrer eigenen Schilderung entworfen hatte: G. sei der Akteur gewesen, während sie praktisch nur als gutgläubige Begleiterin in das Geschehen einbezogen worden sei, ohne selbst aktiv an den kriminellen Handlungen beteiligt gewesen zu sein.

Hierauf zog sich die Kammer zur Beratung zurück, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Als Ergebnis unterbreitete Richterin Scheuble den Vorschlag, die Anklage gegen Constance F. gegen die Zahlung einer Geldbuße von 2000 Euro an das Tierheim Dallau fallen zu lassen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Angeklagte erklärten ihr Einverständnis zu dieser Regelung.