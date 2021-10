In hellen Flammen stand die Scheune in der Ortsmitte von Neckarburken am Montagabend. Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Foto: Schattauer

Neckarburken. (pol/schat) Lichterloh brannte am Montagabend eine Scheune mitten im Ortskern von Neckarburken. Gegen 20 Uhr war in der Integrierten Leitstelle eine Alarmierung eingegangenen, wonach in der Sulzbacher Straße eine Scheune in Brand stand. Für die wenig später eintreffende Feuerwehr ging es zunächst einmal darum, im eng bebauten Dorfkern ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude zu verhindern.

"Mithilfe von Riegelstellungen haben wir das auch erreicht", berichtet Andreas Kaiser, Gesamtkommandant der Feuerwehr Elztal, parallel zu den Löscharbeiten war auch die Abschaltung der zahlreichen über Dachständer geführten Stromleitungen zu organisieren. Gut zwei Stunden nach Brandausbruch sei das Feuer gelöscht gewesen, so Kaiser weiter, eine Brandsicherheitswache sei in der Folge und die ganze Nacht über vor Ort geblieben. Aufgrund der engen Bebauung mussten laut Auskunft der Polizei die umliegenden Wohngebäude (zumindest vorübergehend) geräumt werden.

Foto: Schattauer

"Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden", erklärt eine Sprecherin der Polizei, die Ermittlungen laufen. Da auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werde können, bittet man um Hinweise. Zeugen, die in der Nähe der Scheune in der Sulzbacher Straße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Brandausbruch geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehren aus Elztal und Mosbach (mit Drehleiter) waren mit rund 90 Einsatzkräften im Einsatz. Darüber hinaus waren die Polizei, Notarzt und Rettungsdienst vor Ort, die Letztgenannten mussten aber glücklicherweise nicht aktiv werden.

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 14.50 Uhr