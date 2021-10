Von Heiko Schattauer

Mosbach.Es gibt Werte, die auch eine Krise nicht mindern kann. Der Wert des Ehrenamts gehört zweifelsohne dazu. In beschwerlichen Zeiten, wie wir sie seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder erleben mussten, hat die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements eher noch zugenommen, zumal sich etliche neue Betätigungsfelder eröffneten.

Im Jahr 2020 stand denn auch der Ehrenamtspreis, den die Bürgerstiftung für die Region Mosbach in Kooperation mit der Rhein-Neckar-Zeitung seit vielen Jahren auslobt, im Zeichen von Corona. Ausgezeichnet wurden ausschließlich "Krisenhilfen", also selbstlose Einsätze, die in Zusammenhang mit dem Corona-Geschehen standen. Ein Jahr später soll nun der Blick wieder über den Pandemie-Tellerrand hinausgehen, sprich: Für den Ehrenamtspreis 2021, der einmal mehr unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel steht, kann wieder jedwedes unentgeltlich und für die Gemeinschaft erbrachte Engagement vorgeschlagen werden.

Die Trophäe. Foto: schat

"Wir möchten den Fokus bewusst wieder erweitern, den Ehrenamtspreis selbst praktisch auch wieder aus dem Krisenmodus nehmen", erklärt Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung. In der Hochphase der Corona-Pandemie den Schwerpunkt auf spezielle Angebote und Hilfsleistungen dazuzulegen, sei absolut richtig gewesen, da sind sich Zundel und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand sicher. Als Bestätigung darf die großartige Resonanz gewertet werden, die seinerzeit die corona-spezifische Ausschreibung ausgelöst hatte. Zahlreiche Projekte wurden vorgeschlagen, am Ende drei würdige Preisträger gefunden, die sich in der Corona-Krise für ihre Mitmenschen in besonderer Weise und natürlich ehrenamtlich eingesetzt haben. Nun, ein Jahr später, soll der Ehrenamtspreis wieder so offen ausgerichtet sein wie er das vor Corona immer war – einen Schwerpunkt setzt man für die Bewerbungen dieses Mal demnach nicht.

Einen alternativen Weg, den man beim Ehrenamtspreis 2020 erstmals eingeschlagen hatte, will man auch künftig weiter beschreiten: "Dass im Vorjahr die RNZ-Leser per Voting entscheiden konnten, wer die Ehrenamtspreise erhalten soll, war eine tolle Sache", findet Frank Zundel: "Darum waren wir uns bei der Bürgerstiftung auch schnell einig, dass wir das auch weiterhin so machen wollen."

Damit gilt auch für den Ehrenamtspreis 2021: Unter allen Bewerbungen, die bis 20. Oktober eingegangen sind (weitere Informationen dazu siehe "Info"), wählt das Kuratorium der Bürgerstiftung für die Region Mosbach fünf potenzielle Preisträger aus. Unter diesen "Final Five" dürfen dann wiederum eine Woche lang die RNZ-Leser per E-Mail oder telefonisch abstimmen, bewerten, welches ehrenamtliche Engagement sie am meisten bewegt und beeindruckt. Nach der Votingwoche sollen dann die drei Ehrenamtspreisträger des Jahres 2021 feststehen. Ausgelobt sind wie schon im vergangenen Jahr drei Auszeichnungen. Der erste Preis ist mit 3000 Euro, der zweite mit 2000 und der dritte Preis (als Sonderpreis des Rotaryclubs Mosbach-Buchen) mit 1000 Euro dotiert. Dazu erhalten die Gewinner jeweils noch den eigentlichen Preis, eine von der Vorsitzenden des Kunstvereins Neckar-Odenwald, Ulrike Thiele, gestaltete Ehrenamtspreis-Skulptur aus Aluminium und Holz.

"Wir sind sehr gespannt, was uns dieses Mal an Vorschlägen erreicht", freut sich der Bürgerstiftungsvorsitzende bereits auf die eingehenden Bewerbungen. In den Kurzbeschreibungen sollte das jeweilige Projekt mitsamt Verantwortlichen, Beweggründen und Zielen skizziert werden. Auch, warum das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten eine besondere Auszeichnung verdient, sollte erläutert werden. Die Vorentscheidung – also die Auswahl von fünf Finalisten aus allen Bewerbungen – soll der Bürgerstiftung dabei möglichst schwer gemacht werden: "Wir freuen uns, wenn wir die Qual der Wahl haben", so Frank Zundel.

Info: Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2021 mit kurzer Beschreibung des/der Ehrenamtlichen und dessen/deren Engagements sind an die Bürgerstiftung für die Region Mosbach, Hilde-Kirsch-Straße 4, 74821 Mosbach, Tel.: 06261/8465436, E-Mail: info@buergerstiftung-mosbach.de zu richten. Einreichungen sind bis 20. Oktober möglich.