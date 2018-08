Die "Grünfläche" am Chateau-Thierry-Platz ist ob der anhaltenden Trockenheit längst keine mehr. Foto: Stefan Weindl

Mosbach. (schat) Ein paar grüne Halme sind noch auszumachen, ansonsten ist der sonst so satte Rasen am Eingang zur Mosbacher Fußgängerzone am Chateau-Thierry-Platz ob der anhaltenden Trockenheit schwer "versteppt". Im Gegensatz zu Blumenbeeten und -anlagen werden Rasenflächen von der Stadt grundsätzlich nicht bewässert - aus grün wird dann irgendwann eben dürr.

Dass die "Grünfläche" offenbar von etlichen Zeitgenossen als Fußweg und Abkürzung benutzt wird, macht ihren Zustand noch ein bisschen bemitleidenswerter. Vielleicht gibt’s ja bald ein bisschen natürliche Wässerung.