Hat klare Vorstellungen und auch Ansprüche an den "Gangsta-Rap", der heute vielfach in der Kritik steht: Der Diedesheimer Musikproduzent Alexander Fuß alias "DJ Alex Funk". Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Neckar-Odenwald-Kreis. Rap-Musik mit martialischen Liedtexten ist zuletzt vielfach in die Kritik geraten. Häufig von Jugendlichen in sozialen Brennpunkten gehört, wird der aggressiv erscheinenden Ausdrucksweise angelastet, Gewaltbereitschaft zu fördern. Wurzeln lassen sich zum "Gangsta-Rap" als Form des Hip-Hop aus den USA zurückverfolgen, der in den 90er-Jahren auch hierzulande populär wurde. In dieser Zeit kam auch Alexander Fuß alias "DJ Alex Funk" zu dieser Musik. Heute ist der Diedesheimer selbst als Musikproduzent tätig und hat sich mit der RNZ darüber unterhalten.

Alex, in Mosbach kennen dich viele aus dem Nachtleben als DJ und Fitnesstrainer. Inzwischen bist du als Musikproduzent im Hip-Hop-Genre unterwegs. Wie kam es dazu?

Alexander Fuß: Die DJ-Sache mache ich schon weit über 20 Jahre. Die Musik hat sich von der Form, mit der ich aufgewachsen bin, teilweise etwas wegentwickelt. Ich war nicht immer ganz zufrieden mit der Entwicklung des Raps, vor allem in den letzten Jahren. Da habe ich mir gedacht, es muss doch möglich sein, diese Musik wieder so zu machen, wie sie meiner Generation gefällt - eben so, wie sie in den 90ern war.

Wann kamst Du darauf, selbst Musik zu produzieren, und was macht ein Produzent überhaupt?

Vor knapp zwei Jahren habe ich mir ein Musikproduktionsstudio angeschafft. Es ist nicht ganz so einfach, da direkt loszulegen, man muss sich einarbeiten. Ein Projekt beginnt mit einer Idee oder auch schon einer Melodie im Kopf. Ich mache einen Beat daraus, der manchmal völlig anders wird, als ich es im Sinn hatte. Und wenn etwas Gutes herauskommt, dann schaue ich, was ich daraus machen kann: Zu welchem Rapper könnte das passen? Ich arbeite nur mit amerikanischen Rappern zusammen. Ich bin im Prinzip auch der Tontechniker, sobald ich die "A-cappella"-Aufnahmen bekomme und das Ganze dann mische.

Die Form des Hip-Hops, die du produzierst, ist als typische Musik der Afroamerikaner in den Slums US-amerikanischer Großstädte bekannt. Wie findet man als jemand, der mit weißer Hautfarbe in eher ländlicher Gegend in Deutschland aufgewachsen ist, da überhaupt einen Zugang?

Ich war jetzt schon zehnmal in den USA. Dort mache ich nie den typischen Urlaub, sondern gehe in die Viertel rein, wo die Musik herkommt. Ich sauge das auf. So bekomme ich auch Zugang zu den Künstlern, weil sie wissen, dass ich nicht jemand bin, der keine Ahnung hat, sondern selbst immer mal wieder dort bin. Ich unterstütze die Viertel ein bisschen dadurch, dass ich auch mit unbekannten Rappern von dort arbeite. Wenn man die Musik produziert, sollte man das mal gesehen haben, damit man weiß, warum die Musik so ist, wie sie ist und warum gesagt wird, was gesagt wird.

Ist diese Ausprägung des Hip-Hop nicht eben dieser "Gangster-Rap", der wegen seiner Texte, die mitunter Gewalt verherrlichen oder Kriminalität bagatellisieren, in der Kritik steht?

Das meiste, was ich bisher produziert habe, ist typischer "Westcoast Gangsta-Rap". Ein Gangsta-Rapper würde aber niemals behaupten, dass er Gangster-Rap macht, sondern er sagt, dass er "Reality-Rap" macht. Er vertont seine Nachbarschaft.

Das ist oft Mord und Totschlag, weil die Interpreten meistens aus schwierigen Gegenden kommen. Gewaltverherrlichung unterstütze ich nicht. Die Art von Musik kann durchaus aufstacheln, aber das betrifft dann Leute, die nicht hinterfragen. Im Lied erkennt man meist den Aufruf, das Besungene eben genau nicht zu tun. Vieles ist Sozialkritik. Ich gebe bei meinen Produktionen die Richtung vor, welches Gefühl vermittelt werden soll. Wenn ich von einem Rapper etwas hören würde, womit jemand angegangen wird, dann würde ich ihm direkt sagen, dass das bei mir so nicht geht.

Wie kommst du mit dem, was du bisher auf den Markt gebracht hast, beim Zielpublikum an?

Die Resonanz ist jetzt schon sehr gut. Ich habe viele Streams auf iTunes, Spotify, Deezer und was es so alles gibt. Sieben Tracks habe ich weltweit verschickt, viele CDs davon nach Frankreich, Japan, Australien, Kanada und in die USA. Das ist im Moment so der Hauptmarkt, weil da für meine Musik die Szene größer ist.

Mit welchen Künstlern arbeitest du bereits zusammen?

Ich habe jetzt einen Track mit Mitgliedern von "South Central Cartel" gemacht. Die waren in den 90ern berühmt, haben damals Millionen von Platten verkauft. "B. G. Knocc Out" ist ein weiterer bekannter Rapper, auch mit Platin ausgezeichnet. Mit "Bad Azz" aus Long Beach, der mal von Snoop Dog entdeckt wurde, habe ich gerade erst einen Track gemacht, und es ist ziemlich der erfolgreichste, den ich bisher produziert habe.

Du bringst gerade ein erstes Album als CD auf den Markt. Wann ist es soweit und kannst du schon etwas Näheres zum Inhalt verraten?

Hoffentlich im September - eigentlich hätte es schon im Juli erscheinen sollen. Ich habe etwa zehn Feature-Künstler auf dem Album, da ist es etwas schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Es werden zehn, eventuell elf Tracks sein. Meine CDs vertreibe ich als Independent-Label über das Internet bei "Bandcamp" oder per Bestellung direkt bei mir. Daneben bin ich auf vielen Streamingportalen vertreten.

Was hast du noch vor in diesem Geschäft, und gibt es auch im Raum Mosbach eine Nachfrage dafür?

Das hängt natürlich immer von der Resonanz ab. Wenn die Musik ankommt und genug Leute es unterstützen, wird natürlich noch mehr Musik von mir kommen. Alben werden weniger produziert als früher, weil es sich oft gar nicht mehr rentiert. Die Songs kann man heutzutage einzeln als Download im Internet kaufen, deshalb werden mehr Singles gemacht. Aber ich kenne viele Fans von CDs, für die dann eben limitierte Auflagen gemacht werden. Es gibt schon noch ein Publikum, das gerne Tonträger kauft, da gehöre ich auch selbst dazu. Für Gangsta-Rap gibt es allerdings hier im Raum Mosbach, soweit ich weiß, keine Szene mehr. Früher war das anders.

Als Schlussfrage vollende bitte den folgenden Satz: "Mich fasziniert Gangsta-Rap, weil ..."

...es ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, wenn die Musik so gemacht wird, wie sie ursprünglich gedacht war.