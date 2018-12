Mosbach. (stm) Es gibt schon jede Menge guter Ideen: Bei den Workshops der "Digitalwerkstatt" der Großen Kreisstadt Mosbach haben sich rund 60 Vertreter aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Bildung, Wirtschaft, Handel und Industrie sowie Verwaltung intensiv darüber Gedanken gemacht, wie die digitale Zukunft Mosbachs aussehen könnte.

"Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, in welchen Bereichen digitale und innovative Ansätze das Leben der Menschen in unserer Stadt unterstützen können. Aus Ihren Bedarfen, Ideen und Vorschlägen wollen wir eine Digitalisierungsstrategie erarbeiten, die mit Leben gefüllt und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst ist", erklärte Oberbürgermeister Michael Jann in seiner Begrüßung der einzelnen Workshops.

Christopher Heck, Referent des Projektpartners Gt-service, führte in den Projektablauf und die jeweiligen Workshops "Politik, Kultur und Gesellschaft", "Bildung", "Wirtschaft, Handel und Industrie" und "Verwaltung und Bürgerservices" ein. Dabei wurde deutlich: Die Große Kreisstadt Mosbach gehört zu den Vorreitern der Digitalisierung in Baden-Württemberg. Dies zeige sich laut Heck nicht zuletzt an der Weitsicht und dem Mut des Gemeinderats und der Verwaltungsspitze, städtische (Personal-) Ressourcen frühzeitig für die Digitalisierung einzusetzen - denn, mit Michael Ferch wurde landesweit der erste Digitalisierungsbeauftragte in einer Großen Kreisstadt eingesetzt.

"Die Digitalisierung geht nicht mehr weg", so Franz-Reinhard Habbel, ehemaliger Sprecher und Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebunds und Teammitglied der Gt-service, der die Workshops moderierte. "Digitalisierung ist kein Allheilmittel. Man muss damit umgehen, Chancen nutzen, darf aber ebenso den analogen persönlichen Kontakt der Menschen untereinander nicht vergessen", appellierte Habbel, bevor die Teilnehmer in Kleingruppen ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen zu "Mosb@ch 4.0" austauschten.

Digitalisierungsbeauftragter Michael Ferch und Wirtschaftsförderer Fabian Weiß hatten für die einzelnen Themen-Workshops den Kreis der Akteure auf das gesamte städtische Spektrum von Aktivgemeinschaft bis hin zu Zweckverband ausgeweitet, die sich in Kleingruppen austauschten. In den Gesprächsrunden ging es um Online-Services, eine multimediale Öffentlichkeitsarbeit, Transparenz und Kommunikation, digitale Ausstattung für Bildungseinrichtungen, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenzen, Funklöcher und zukunftsfähige Mobilitätsformen, aber auch um Datenschutz sowie -sicherheit.

Die Teilnehmer der Workshops waren sich am Ende einig: Die Digitalisierung in Mosbach benötigt Beteiligung, Sensibilisierung und Vermittlung innerhalb der Gesellschaft, damit alle Generationen den digitalen Wandel mitgestalten können. Die Digitalisierung benötige deshalb viel Austausch und Diskussion, um Akzeptanz herbeizuführen. Gemeinsam gelte es, sich als Stadt Mosbach dieser Herausforderung zu stellen.

Mosbach ist eine von 50 digitalen Zukunftskommunen in Baden-Württemberg. Im Landeswettbewerb "Digitale Zukunftskommune@bw" wurde die Große Kreisstadt ausgewählt und mit einer Förderung in Höhe von 40.000 Euro ausgestattet. Unterstützung erhält die Stadt durch die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg, die auf die Beratung von Städten, Gemeinden und Landkreisen spezialisiert ist.