Von Alexander Rechner

Diedesheim. Wo schon Generationen von Schülern springen, laufen und werfen gelernt haben, wird künftig kräftig gebohrt, gehämmert und geschraubt. Die Turnhalle neben der 1901 erbauten Grundschule in Diedesheim wird in Zukunft komplett saniert. Den Projektbeschluss hierfür fasste der Technische Ausschuss der Stadt Mosbach in seiner jüngsten Sitzung im Feuerwehrgerätehaus in Mosbach. Die Gemeinderäte haben mit diesem einstimmigen Votum den Bauarbeitern den Weg in die Ende der 1950er-Jahre erbaute Halle freigemacht. Damit kann das Projekt nun starten, die Leistungen können ausgeschrieben und die Turnhalle kann fit gemacht werden.

Bei diesem Vorhaben hat sich die Stadt einiges vorgenommen. Neue Fenster, neuer Boden, neue Heizkörper und ein neues Dach sollen die Immobilie aufwerten. Das ist aber längst nicht alles: Die Nebenräume, Dusche und Umkleide werden ebenfalls neu aufgebaut. "Neu wird in Zukunft sein, dass die Halle zwei getrennte Sanitärbereiche und zwei dazugehörende Umkleiden bekommt", erklärten die Abteilungsleiterin Hochbau, Juliane Knapp, und Architekt Jürgen Konrad.

Für diese Runderneuerung nimmt die Stadt rund 771.521 Euro in die Hand. "Wir kommen dabei auch in den Genuss einer finanziellen Förderung", verkündeten Knapp und Konrad als gute Nachricht. Denn die Turnhalle ist im zweiten Anlauf in das Sanierungsprogramm des Landes aufgenommen worden, etwa ein Jahr zuvor hatte es noch nicht ganz gereicht. Nun aber werden zumindest rund 189.000 Euro Fördergelder in die Stadtkasse fließen.

Profitieren würden von diesem Projekt die ABC-Schützen der fast 120 Jahre alten, denkmalgeschützten Grundschule, die in dieser Turnhalle Sportunterricht erhalten – künftig also in einem Gebäude, das dann in neuem Glanz erstrahlen soll.

In einem neuen Gewand wird auch die benachbarte Grundschule erscheinen. Denn sie wird auf der derzeitigen Baustelle nebenan energetisch saniert. Die Stadt investiert in die große Erneuerung des Schulgebäudes rund 2,6 Millionen Euro, wobei man in diesem Fall eine Förderung von rund 721.000 Euro erhält. Dieses städtische Geld sei gut angelegt, war denn auch Oberbürgermeister Michael Jann überzeugt. "Wir haben den Eindruck gewonnen, dass man was machen muss." Im Zuge dieses laufenden Projekts wird auf der Rückseite der Grundschule auch ein neues Foyer errichtet, das künftig das Schulgebäude und die Turnhalle erschließen wird, erklärten Jürgen Konrad und Juliane Knapp.

Darüber hinaus wird in der Diedesheimer Grundschule ein Großteil der Fenster ausgetauscht. Mit dem Landesamt für Denkmalpflege haben sich die Verantwortlichen in enger Abstimmung dazu entschlossen, bei den Fensterrahmen die Originalfarbe aus den Anfangsjahren des Bauwerkes zu verwenden. Ein kräftiges Rot. Außerdem wird auf der Rückseite des Schulgebäudes ein neuer Aufzug angebracht, mit dem künftig die Schülerinnen und Schüler alle Geschosse erreichen können. Die historische Immobilie wird damit barrierefrei. Und schließlich wird sie um ein neues Klassenzimmer erweitert. Bislang standen der Grundschule sieben Räume und ein sogenanntes Notzimmer zur Verfügung. Allerdings würden dort insgesamt acht vollwertige Räumlichkeiten benötigt.

Damit in der Turnhalle im Anschluss an die Sanierung der Grundschule die Arbeiten beginnen können, werden nun erst einmal die vorgesehenen Einzel-Maßnahmen ausgeschrieben. Und dann soll dort kräftig gewerkelt werden, damit in Zukunft die Schülerinnen und Schüler in einer modernen Halle rennen, werfen oder springen lernen können.