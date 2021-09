Mosbach. (ub) Wenn Kinder zu Bäckergesellen werden, man erfährt, dass für ein Kilogramm Biobrot zwei Quadratmeter Anbaufläche benötigt werden, Chobbes, ein irakisches Fladenbrot, auch in einem deutschen Wurstkessel gebacken werden kann, Politiker sich im Brezelwurf üben, in einem historischen Ofen Brot wie vor 100 Jahren gebacken wird, der Genuss am Brot mit anderen Leckereien noch gesteigert werden kann und Ganze auch noch von einer musikalischen Kruste gekrönt wird – dann ist Kurpfälzer Brotmarkt in Mosbach. Und die Stadt richtig voll.

Seit 2004 gehört der Brotmarkt zu den "Mosbacher Markterlebnissen", wie Cornelia Schulz herausgefunden hat. Sie ist in der Stadtverwaltung die Kontaktperson für Veranstaltungen und den Einzelhandel. Die Abteilung Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing hat auch in diesem Jahr den Brotmarkt in bewährter Kooperation mit der Bäckerinnung Neckar-Odenwald auf die Beine gestellt; 2020 musste dieses beliebte Markterlebnis pandemiebedingt gestrichen werden.

Das "normale" Marktgeschehen wurde am Samstag um 17 Stände erweitert. Bäckermeister Peter Schlär, Obermeister der Bäckerinnung Buchen, bugsierte einen Politiker-Tross vom Landrat über einen Ober- und zwei Bürgermeister bis zur wahlkämpfenden Bundestagsabgeordneten (und einer, die es werden will) durch die Menschenmengen, die sich auf dem Kirchplatz tummelten.

Am "Backbus" der deutschen Innungsbäcker – indem Kinder einiges über das traditionsreiche Handwerk erfahren und selbst ausprobieren können - gab es einen Halt, nebenan hieß es dann: Ran an den Teig. Gar nicht so leicht, den Teigstrang mit einer flinken Drehung zur Brezel zu formen. "Werfen" nennen es die Fachleute und führten einer Kandidatin schon mal die Hand. Patrick Weber hatte den Bogen raus. Er ist Berufsschullehrer fürs Bäckerhandwerk und weiß, wo der gute Geschmack einer Brezel oder eines Brotes steckt: "In der Kruste." In der Schaubackstube der Bäckerinnung konnte man außerdem lernen, wie ein Zwei- oder Vierstrang-Zopf geflochten werden. Bei den Profibäckern sah das leicht aus.

Am Nachbarstand hatte Familie Ifak statt eines Ofens einen ausgedienten Wurstkessel auf Temperatur gebracht und buk darin Fladenbrot nach irakischer Art. Mutter Suad Hadi Ifak war im freihändigen Formen der flachen Fladen ebenso geschickt wie sie diese mit einer Art Kissen an die Innenwand des Kessels klebte, von dem ihr Mann Abd Aliswad jeweils kurz den Deckel lüftete.

Das Filmteam vom SWR war ebenso beeindruckt wie die Besucherinnen und Besucher. Am selben Stand zeigten andere Zuwanderer, was in ihrem Heimatland aus Mehl, Hefe, Eiern, Milch, Zucker, Vanille und Kokosflocken gemacht wird: "Pankeet" heißt das frittierte Gebäck, das einige Männer aus Gambia den Mosbachern zubereiteten und anboten. Der irakisch-gambische Stand war auf Anregung des Arbeitskreises Asyl beim Brotmarkt dabei.

Dass das Bäckerhandwerk von Nachwuchssorgen betroffen ist, ließ sich auch beim Kurpfälzer Brotmarkt ablesen. Drei Bäckerständen – Englert aus Elztal, Fritze Beck aus Großeicholzheim und Mayer aus Neckarelz – standen neun Anbieter gegenüber, die sich dem "Genuss zum und aufs Brot" widmeten. Käse und Wurst, Kräutermischungen für Dips und Essige, Wein, Secco und Saft, Kuchen und Kaffee sowie Holzbrettchen und Antiquitäten wurden vom Publikum gleichwohl geschätzt, probiert und gekauft.

Uta und Friedlinde Gallion aus Aglasterhausen konnten ihre hausgemachten Kräutersalze, Sirupe und Gelees sogar noch ganz kurzfristig zu Markte tragen. "Wir haben uns spontan vor zwei Tagen erst angemeldet." Dass der Brot- auf den Wochenmarkt ausstrahlte, zeigte sich am Gewürzstand von Janine Kirschenlohr, bei der aus gegebenem Anlass "Brotgewürz" besonders stark nachgefragt wurde.

Ob die Nachwuchs-Werbung im Backbus, die zugleich gesunde Ernährung spielerisch erlebbar machte, wofür auch der Stand der AOK stand, tatsächlich den erwünschten Effekt haben wird, bleibt offen. Bäcker und Backbuslenker Michael Weiser jedenfalls verstand es, bei Jung und Alt Begeisterung fürs Produkt wie fürs Handwerk zu wecken und frohlockte im Scherz mit Ausbildungsverträgen, die bereitlägen.

Dafür sind die Freundinnen Leni und Jule aus Neckarburken noch ein bisschen zu jung. Sie strebten in die obere Etage des Doppeldeckerbusses, um ihre eigenen Brezeln zu formen. Ob sie denn daheim mit Mama oder Papa backen würden? "Das mach‘ ich mit der Oma", entfuhr es Leni und stapfte nach oben.