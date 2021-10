Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Viele Frauen kennen die Situation: In einem Meeting sagt eine Frau etwas. Zweimal. Keiner hört zu. Wenig später sagt der Kollege das Gleiche und bekommt dafür sogar Beifall. Oder die: In einem Meeting wird von Männern mehrfach das Gleiche gesagt. Die Frau denkt sich, das werde ich nicht auch noch tun, nur um etwas gesagt zu haben. Marion Knaths kennt solche Situationen zuhauf. Hat sie selbst erlebt, vor allem aber als Trainerin von Führungskräften von ihren Klientinnen geschildert bekommen. Im Audimax der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach schilderte sie wortgewandt, witzig und anschaulich, wie Frauen die kommunikativen Spielregeln im Business für sich nutzen können, um im Spiel um die Macht nach oben zu kommen.

Eingeladen hatte die DHBW zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz. Rund 60 Frauen und einige wenige Männer waren der Einladung gefolgt. Eingebettet war sie in die landesweite Aktion für Gleichstellung; die "Frauenwirtschaftstage" werden seit 2004 vom Stuttgarter Wirtschaftsministerium gefördert und widmen sich der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und in der Wirtschaft.

Führende Frauen (der DHBW) waren gut vertreten, als es in Mosbach um Kommunikation im Zusammenhang mit Macht gehen sollte. "Ohne die Kommunikation der Macht zu beherrschen, können Sie nicht die Spitze einer Machtpyramide erreichen." Marion Knaths sagte und zeigte unumwunden, wie die Strukturen aussehen. Hier der vertikale Strich, der für hierarchische Systeme steht, dort ein Netz; bei Knaths steht es für non-hierarchisch. "Im Business haben wir es in der Regel mit hierarchischen Systemen zu tun." Und in diesen fänden sich umso weniger Frauen, je höher die Ebene sei. Wie aber die Frauen in diesem System zu Erfolg kommen können, das hängt nach Auffassung der Trainerin – neben guter Leistung – maßgeblich mit der Art und Weise zusammen, "wie wir kommunizieren".

Eine Stunde lang sprach die Gründerin und Inhaberin des Hamburger Führungsseminare-Unternehmens "sheboss" über die (verborgenen) Spielregeln in Unternehmen und Organisationen, genderspezifische Kommunikation und hinderliche Glaubenssätze sowie die Wirkung von Stimme, Mimik, Gestik und des Verhaltens im Raum. Mehrfach bezog sie Zuhörerinnen in ihren Vortrag ein, ließ sie eine Übung zur Selbstwahrnehmung machen, beschrieb praxisnah Situationen aus dem Arbeitsalltag. Marion Knaths zeigte mit ihrer Präsenz, worum es ihr geht und was zählt im Umgang der Geschlechter miteinander, der Rangniedrigeren mit den Ranghöheren. Nicht die Auflösung des hierarchischen Systems war ihr Thema, sondern wie es Frauen gelingen kann, sich in diesem nach oben zu arbeiten.

Beispiel Körpersprachefallen: In ihrem schlichten schwarzen Outfit nahm die Kommunikationstrainerin eine typisch weibliche, "schmale" Haltung vor ihrer Zuhörerinnenschaft ein. "Das A und O aber ist, mit breiter Brust aufzutreten, die große Linie." Schulterbreit zu stehen und im Sitzen die Ellbogen weg vom Körper zu halten, gehe auch mit Rock und High Heels. Die innere Haltung folge der äußeren. "Die Kollegen fühlen anders, weil sie anders sitzen." Beispiel Begrüßungsrituale: Wer wen wie berühren darf (Schulterklopfen), sei keine Frage des Geschlechts, sondern der Rolle und des Rangs. "Darin zeigt sich, wer sich den Raum nimmt. Nehmen Sie ihn sich, aber achten Sie auf den Rang."

Beispiel Lächelreflex bei Frauen, wenn’s kritisch wird: "Das bedeutet Kompetenzverlust. Vermeiden Sie mädchenhaftes Auftreten, aber seien Sie fraulich mit Würde."

Dass Marion Knaths die Berufslebenswirklichkeit vieler Frauen im Audimax treffend erkannt hatte, hatte sich schon in Reaktionen während ihres Vortrags gezeigt. Die abschließende Gesprächsrunde machte es einmal mehr deutlich. Frauen schilderten konkrete Situationen und fragten nach einer Empfehlung, was sie tun könnten. Wie gehe ich damit um, wenn ich abgekanzelt werde? Was kann ich tun, wenn ein Kollege uns Frauen komplett ignoriert? Wie kann ich mir in einem politischen Gremium mehr (Be)achtung verschaffen?

In den Ratschlägen, die Knaths gab, klang eine Empfehlung meistens mit: "Fordern Sie, und lassen Sie sich auch fördern." Dass das mit dem Fordern (von mehr Verantwortung oder Gehalt) für Frauen oft noch ein "unangenehmes" Empfinden verursacht, machte der Beitrag einer Zuhörerin deutlich, der es geholfen hatte, von ihrem Freund (!) mit dem Tipp angespornt worden zu sein: "Für ein paar tausend Euro mehr Gehalt im Jahr kannst du 20 unangenehme Minuten beim Chef in Kauf nehmen."