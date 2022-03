Neckar-Odenwald-Kreis. (gin/pm) Überall wird gelockert, nun hat auch das Wissenschaftsministerium die Corona-Verordnung dem Studienbetrieb angepasst. Und so können sich laut einer Pressemitteilung Studierende wie Lehrende auf ein Sommersemester in Präsenz einstellen – zumindest zeigt sich Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in diesem Punkt zuversichtlich.

In Mosbach kommen die Neuigkeiten auf jeden Fall schon einmal gut an. "Wir sind und bleiben eine Präsenzhochschule und freuen uns daher sehr darüber, dass wir uns in den kommenden Theoriephasen wieder persönlich begegnen können. Hoffentlich wird dieser Zustand für uns alle wieder zur Normalität", sagte Prof. Dr. Elke Heizmann, Prorektorin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach.

Künftig gilt für Hochschulen: 3G für Lehrveranstaltungen, an Lernplätzen, in Archiven und Bibliotheken sowie in Mensen und Cafeterien. Die Hochschulen können dies stichprobenartig kontrollieren. Was bleibt, ist die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen – auch bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern. Entfallen wird die Pflicht, sich für den Zugang zu den Lernplätzen im Vorfeld anzumelden – es sei denn, die Hochschulen wollen diese Regelung beibehalten. "Die aktuelle Entwicklung lässt diese Öffnung zu, die für Studierende wie Hochschulen den bürokratischen Aufwand weiter reduziert", erklärte die Wissenschaftsministerin.

An der DHBW in Mosbach rechnet man für das kommende Sommersemester mit Präsenzlehre als Regelbetrieb. Jedoch fanden bereits im Wintersemester ausgewählte Lehrveranstaltungen sowie Labore und Klausuren in Präsenz statt. "Je nach rechtlicher Ausgangssituation unter 2G- oder 3G-Regeln", teilt Katja Hirnickel, Pressereferentin der DHBW Mosbach, auf RNZ-Anfrage mit.

Auch wenn man an der DHBW nun wieder mit mehr Möglichkeiten rechnet, liegt die konkrete Ausgestaltung dort in der Hand der jeweiligen Studiengangsleiter. "Soweit didaktisch und methodisch sinnvoll, können die Studiengänge auch weiterhin Lehrveranstaltungen in virtueller Form anbieten", berichtet Hirnickel. Was man aber sehr begrüßt, ist der Wegfall der Bürokratie. Denn diese habe einen hohen Mehraufwand dargestellt.

"Die Mehrzahl der studentischen Lernplätze an der DHBW Mosbach liegen in der Bibliothek und unterliegen weiterhin deren Organisation", heißt es vonseiten der Dualen Hochschule. Bisher hätten die Studierenden den ihnen ohnehin zugewiesenen Kursraum unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen und Kontaktverfolgung auch außerhalb der Vorlesungszeiten nutzen können. Das wird nun alles wieder etwas leichter. "Die DHBW Mosbach wird neue Öffnungsmöglichkeiten zukünftig verantwortungsbewusst nutzen", heißt es.

Für das Sommersemester 2022 wurde aber noch mehr in Aussicht gestellt: Für den Fall weiter rückläufiger Inzidenzen wurde laut Wissenschaftsministerium in der Corona-Verordnung für den Studienbetrieb bereits festgelegt, dass mit Eintritt der Basisstufe die 3G-Regelung für den Studienbetrieb ersatzlos entfalle. Alles, was dann noch bleibe, sei die Maskenpflicht. Die Basisstufe wird erreicht, wenn die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz fünf Tage in Folge unter einem Wert von vier liegt, oder (ebenfalls fünf Tage in Folge) weniger als 250 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes liegen.

Kurz: "Basisstufe gleich Wegfall von 3G!", kündigt Theresia Bauer an. Sie ist sich sicher: "Mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir auch schon für die Basisstufe gesetzt haben, richten wir – bei hoffentlich weiter sich verbessernden Zahlen – das eindeutige Signal an alle Studierenden, dass im Sommersemester der Präsenzbetrieb wieder ganz klar die Regel sein kann – und sein wird." Bleibt zu hoffen, dass diese Regel dann bald wieder ganz zur Normalität wird.