Nach fast 18 Monaten in virtuellen Seminarräumen findet die akademische Lehre an der DHBW Mosbach ab dem Wintersemester wieder in Präsenz statt. Archivfoto: Heiko Schattauer

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Fast 18 Monate dauerte der Ausnahmezustand. Lange war für die DHBW-Studenten an Normalität nicht zu denken. Statt lebhaftem Austausch auf dem Campus, Debatten mit Kommilitonen und Professoren in den Seminarräumen – die doch eigentlich so essenziell im Studium sind –, fand die akademische Lehre fast ausschließlich virtuell statt. Ab dem Wintersemester soll sich das nun wieder ändern: "Es geht zurück in die Hochschulen und auf den Campus", erklärte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Dienstag. "Der Studienbetrieb in Präsenz ist der Standard – unabhängig von Inzidenzen. Die Online-Lehre ist die Ergänzung, wo sie sinnvoll ist oder eine Verbesserung darstellt."

"Obwohl es virtuell gut lief, haben sich viele nach einer Rückkehr gesehnt. Eine Hochschule ist ein Ort der Begegnung", sagt Katja Hirnickel im Gespräch mit der RNZ. Bereits Mitte März 2020 habe die DHBW Mosbach auf die Pandemiesituation reagieren und Studierende, Lehrende und Mitarbeitende "quasi von jetzt auf gleich nach Hause schicken müssen", so die Sprecherin der Hochschule. "Präsenzunterricht war ab dann die Ausnahme, nur zu den meisten Prüfungen mussten die Studenten noch persönlich erscheinen." Diejenigen, die ihren Leistungsnachweis dennoch virtuell erbrachten, mussten zahlreiche technische Hürden meistern.

So etwa die BWL-Studenten im Gesundheitsmanagement am DHBW-Campus Bad Mergentheim: Zwar durften die während ihrer Abschlussprüfung am eigenen Schreibtisch sitzen und dabei auch alle vorhandenen Lehrmaterialien nutzen, mussten sich während der Dauer ihrer Prüfung aber filmen lassen. Um sicherzustellen, dass sie sich allein im Raum befanden und kein Täuschungsversuch unternahmen, lief eine Webcam permanent mit. Ihre Fragen waren zudem komplexer, reines Auswendiglernen brachte nichts. Die handschriftlichen Unterlagen wurden dann gescannt oder fotografiert und auf der DHBW-internen Lehr- und Lernplattform "Moodle" zur Korrektur hochgeladen. Schließlich mussten die Ergebnisse rechtssicher sein, beispielsweise einer Prüfung der Handschrift standhalten können.

Deshalb könne auch nicht die Rede von einem "Corona-Abschluss" sein, sagt Studiengangleiter Prof. Dr. Boris Hubert. Durch die vielen Maßnahmen sei es gelungen, "auch in der virtuellen Lehre und den Online-Prüfungen unser hohes Qualitätsniveau sicherzustellen". Der verliehene akademische Grad besitze "den gleichen Marktwert wie vor der Pandemie". Vielmehr hätten die Studenten noch Zusatzqualifikationen entwickelt, "sind medienaffin und haben keine Angst, auch mal Neues auszuprobieren", so Boris Hubert.

Und ganz so vereinsamend wie manchmal dargestellt sei der virtuelle Unterricht dann doch nicht gewesen. Die direkte Interaktion untereinander, ähnlich einer Vorlesung im Hörsaal, sei gewahrt geblieben, niemand habe sich verstecken oder übersehen werden können. In den virtuellen Räumen der Kommunikationsplattformen hätten sich die Studierenden in kleineren Gruppen getroffen, um gemeinsam zu arbeiten. "Die Lehrenden konnten sich dabei jederzeit dazu schalten, um Hilfestellung zu leisten", berichtet Katja Hirnickel.

Mit der neuen Corona-Verordnung hat das Land verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen, damit das Wintersemester auf Basis der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) wieder in Präsenz stattfinden kann. "Wir haben heute eine andere Situation als im Sommersemester: Die großen Impffortschritte sind Voraussetzung dafür, dass wieder mehr Menschen zusammenkommen und die Hochschulen ihre Räume wieder besser ausnutzen können", machte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer deutlich. Deshalb könne man nun auch "für den Hochschulbereich den Paradigmenwechsel vollziehen".

Mit der neuen Studienbetriebs-Verordnung entfallen die bisherigen Kapazitätsbeschränkungen bei der Raumnutzung, wenn 3G gewährleistet wird. Wo Mindestabstände in Innenräumen nicht eingehalten werden können, gilt Maskenpflicht, ebenso – unabhängig vom Abstand – auf Fluren, in Bibliotheken und an Lernplätzen der Hochschulen. "Wir erleben zwar kein Zurück zur alten Normalität, aber wieder ein gemeinsames Leben auf dem Campus – mit Begegnung, Austausch, Debatte, Menschen kennenlernen", betonte Bauer.

Man arbeite derzeit an einem konkreten Konzept zur Umsetzung der neuen Verordnung, erklärt DHBW-Sprecherin Katja Hirnickel. Wenn die Drittsemester Anfang September als erste mit ihren Vorlesungen beginnen, soll es spätestens fertig sein. "Alle müssen einen 3G-Nachweis vor dem Einlass in die Hochschule vorzeigen". Das werde man zu Beginn auch vollumfänglich kontrollieren, so Hirnickel – "und nicht nur stichprobenartig, wie vom Wissenschaftsministerium vorgesehen". Geimpfte und Genese, die die morgendlichen Wartezeiten und Einlasskontrollen vermeiden wollen, können sich freiwillig vorab in eine Liste eintragen lassen.

Der entscheidende Schlüssel für ein Präsenz-Wintersemester sei eine möglichst hohe Impfquote, betonte Ministerin Bauer: "Wir müssen miteinander dafür Sorge tragen, dass der Lehrbetrieb so sicher wie möglich gestaltet werden kann – insbesondere für die vulnerablen Gruppen, die sich nicht impfen lassen können." Man rechne damit, dass die Mehrheit der DHBW-Studenten geimpft sei, sagt Katja Hirnickel. Bei einer (nicht repräsentativen und anonymen) Umfrage im Juli hätten rund 80 Prozent von etwa 1000 befragten Studenten angegeben, geimpft zu sein. "Viele Studierende sind erleichtert, wieder an ihre duale Hochschule zurückzukehren und in Präsenz zu lernen." Virtueller Unterricht solle in Zukunft nur noch die Ausnahme sein, so die Sprecherin.