Von Noemi Girgla

Mosbach. Einzelhändler und Gastronomen, Schüler wie Eltern standen in den letzten Monaten stets im Fokus der Politik und der Berichterstattung. Um eine Gruppe war es jedoch recht still: die Studierenden. Beim ersten digitalen "Studi-Gipfel" im Mai räumte Ministerpräsident Winfried Kretschmann Versäumnisse ein und bat die Studierenden um Entschuldigung. Nun heißt es vonseiten der Politik, dass möglichst zeitnah Schülerinnen und Schülern ein Impfangebot gemacht werden soll. Bislang wurde kein Wort über die Studierenden verloren, die ebenfalls seit eineinhalb Jahren auf Fernlehre angewiesen sind. Die RNZ sprach mit Maximilian Hausknecht, dem Studierendensprecher der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach, und Tamara Hirsch, Präsidiumsmitglied des landesweiten DHBW-Studierendenparlaments, über Sorgen, Hoffnungen und Wünsche der Hochschüler.

Frau Hirsch, Herr Hausknecht, es hat den Anschein, dass die Studierenden in der Coronapandemie immer wieder "hinten runterfallen". Wie steht es um Ihre Frustrationstoleranz?

Hirsch: Es ist schon schade, dass jetzt darüber geredet wird, wie man bei der Fußball-EM vorgehen soll, während viele Studierende die Uni schon lange nicht mehr oder noch gar nicht von innen gesehen haben. Es wird sehr darauf geachtet, dass wir nicht zusammenkommen, während ein Zusammentreffen in Kitas und Schulen wieder erlaubt ist.

Hausknecht: Bei der Politik standen wir nicht im Vordergrund. Es wurde eigentlich gar nicht über uns geredet, als gäbe es uns gar nicht. Die Entschuldigung des Ministerpräsidenten beim Studi-Gipfel hat jetzt aber doch etwas Hoffnung gemacht. Ich hoffe nur, das war nicht ein Statement bei einem einmaligen Event. Die Studierenden würden sich freuen, endlich mal wieder eine Vorlesung besuchen zu können und nicht immer nur vor dem Bildschirm zu sitzen.

Was sind denn die größten Probleme, vor denen Studierende derzeit stehen?

Maximilian Hausknecht. Foto: privat

Hausknecht: Die Belastung durch den Online-Unterricht ist groß. Es ist einfach anstrengend, und es stellen sich die Fragen, wie es weitergeht und wie die Zukunft an der Hochschule aussieht. Finanzielle Probleme, beispielsweise durch den Verlust eines Nebenjobs, spielen an der DHBW zum Glück eine untergeordnete Rolle, da wir ja unsere dualen Partner haben. An anderen Hochschulen sieht das aber anders aus.

Hirsch: Ich studiere International Business. Da ist es an der DHBW üblich, dass man das vierte Semester im Ausland verbringt. Ich hatte Glück, und mir wurde es ermöglicht. Für viele andere ging das aber nicht. Des Weiteren hat die DHBW selbst versucht, alles so gut wie möglich umzusetzen. Vonseiten der Politik hat man aber wenig gehört. Es gab nur wenige Informationen darüber, wie die Lage an den Hochschulen und für die Studierenden verbessert werden könnte.

Nun soll ja Schülerinnen und Schülern zeitnah ein Impfangebot unterbreitet werden. Wieder ist keine Rede von den Studierenden. Wie fühlt man sich dabei?

Hausknecht: Ich finde es gut, dass auf die Schüler geachtet wird. Je jünger man ist, desto belastender ist der Fernunterricht. Ich fände es aber schön, wenn auch mal über die Studierenden geredet würde. Die Hochschulen haben jetzt zwar einen besseren Zugang zu Testmöglichkeiten, aber eine Impfstrategie für Studierende fehlt komplett. Diesen Montag ist nun die Priorisierung entfallen, und ich hoffe, dass es nun auch für uns möglich wird, an einen Termin zu kommen.

Hirsch: Ich bin nicht eifersüchtig darauf, dass Schüler jetzt geimpft werden sollen. Ich bin älter, komme mit der Situation besser klar und kann mich da auch zurücknehmen. Aber es wäre schon schön, wenn auch mal die Worte "Studierende" und "Impfen" in einem Satz fallen würden ...

Das Stichwort Fernunterricht ist ja schon gefallen. Wie waren Ihre Erfahrungen damit?

Tamara Hirsch. Foto: privat

Hirsch: An der DHBW hat das gut funktioniert. Ich war in der Theoriephase, als alles zugemacht werden musste. Die Hochschule und die Dozierenden haben sich sehr bemüht, auf die Studierenden zuzugehen und mit uns zusammenzuarbeiten. Insgesamt war der Wille da, schnell zu reagieren und uns eine gute Lehre zu bieten. Ich glaube aber, nach allem, was ich von Bekannten gehört habe, dass wir es an der DHBW da deutlich besser hatten als viele an anderen Hochschulen.

Hausknecht: Die Unsicherheit war schon groß. Es hat lange gedauert, bis sich die Politik dieses Themas auch angenommen hat. Für mich persönlich war es kein großes Problem. Ich war in der Praxisphase, als die Hochschulen schließen mussten, und mein Betrieb hat auf Homeoffice umgestellt. So konnte ich dann von zu Hause aus alles abarbeiten. Bei anderen war das problematischer. Es kommt eben auf den Betrieb an. Wenn jemand im Bereich Holztechnik studiert und nun mal an die Maschinen muss, geht das eben nicht aus dem Homeoffice.

Auch die Bibliotheken waren lange geschlossen. Hat das die Studierenden, die kurz vor ihrem Abschluss standen und Materialien gebraucht haben, vor Probleme gestellt?

Hausknecht: Auch das lief an der DHBW eigentlich recht gut. Wir konnten online Bücher bestellen, die uns dann zugeschickt wurden, und es gab einen Katalog mit E-Books, auf den wir Zugriff hatten und der stetig ausgebaut wurde.

Hirsch: Ich habe von anderen Hochschulen auch gehört, dass es die Möglichkeit gab, Zeitfenster zu buchen, und man sich Bücher ausleihen konnte. Absolventen wurden bei diesem System wohl bevorzugt behandelt. Probleme bei Abschlussarbeiten entstanden eher an anderen Stellen. Beispielsweise, wenn die Unternehmen im Lockdown waren und man nicht an die Materialien kam oder man für die Arbeit eine andere Methodik wählen musste, da manche Studien, beispielsweise Umfragen, nicht möglich waren.

Wenn das alles so gut geklappt hat – braucht man dann das klassische Konzept der Hochschule überhaupt noch?

Hausknecht: Natürlich! Es gab ja auch schon vor Corona Fernstudiengänge, und trotzdem waren die Hochschulen vor Ort immer gut nachgefragt. Bei der Fernlehre fehlt einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ich höre von so vielen Kommilitonen: "Ich möchte so gerne wieder zur Vorlesung, möchte im Anschluss an diese debattieren, die Ergebnisse mit Mitstudierenden besprechen." Der soziale Austausch bleibt bei der Online-Lehre einfach komplett auf der Strecke.

Hirsch: Die Vorteile des Online-Unterrichts sind auf jeden Fall die Flexibilität und der stark gewachsene E-Book-Katalog. Aber ganz ehrlich: Die besten Ideen kommen einem doch, wenn man in der Pause am Kaffeeautomaten zusammensteht. Dafür braucht es aber Präsenz und Kontakt. Ein weiterer Vorteil des Präsenzunterrichts ist auch, dass der Dozierende sieht, was bei den Studierenden ankommt. So merkt er, welches Thema man schneller oder langsamer behandeln sollte, was man vielleicht noch einmal vertiefen sollte. Das fehlt bei der Fernlehre. Ich hoffe aber sehr, dass wir die Vorteile, die diese auch gebracht hat, beibehalten und noch ausbauen können. Dennoch ist die Präsenzlehre unbedingt nötig.

Welche Wünsche / Erwartungen haben Sie als Studierende aktuell an die Politik?

Hausknecht: Das lässt sich gar nicht so genau sagen. Es ändert sich ja gerade alles immer so schnell. Es wäre aber schön, wenn wir bei dem, was nun kommt, mitbedacht und nicht wieder vergessen werden würden.

Hirsch: Ich hoffe sehr, dass die Politik die nun begonnene Digitalisierung in der Lehre nicht wieder vernachlässigt und fallen lässt, wenn der Bedarf nicht mehr ganz akut ist. Das wäre ein extremer Rückschritt, nachdem wir in den letzten Monaten große Fortschritte erzielt haben. Die Digitalisierung ist eine große Bereicherung für die Studierenden, auch wenn die Online-Lehre die Präsenz nicht gänzlich ersetzen kann.