Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eine Art Heimspiel hatte die neue Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg dieser Tage in Mosbach. Seit Anfang Februar im Amt, kam Prof. Dr. Martina Klärle (55) zum Antrittsbesuch nach Mosbach, wo die Weikersheimerin den Austausch mit der hiesigen Hochschulleitung, Vertretern der Wirtschaft und Kommunalpolitik suchte. Die RNZ nutzte den Besuch für ein Gespräch mit Prof. Klärle.

Sie sind seit 1. Februar Präsidentin der DHBW. Die ersten 100 Tage im Amt sind also in etwa vorbei. Wie fällt Ihr erstes Zwischenfazit aus?

Ich bin ehrlich gesagt irgendwie immer noch auf Wolke sieben. Das ist genau mein Ding, meine Welt. Ich komme aus der Wissenschaft und der Wirtschaft – und die Duale Hochschule Baden-Württemberg ist die Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Ich habe viele Verknüpfungen in beiden Bereichen, wir bringen sie zusammen. Das funktioniert wirklich, das macht die DHBW aus. Ich war in den ersten knapp 100 Tagen auch viel in anderen Bundesländern unterwegs und wurde regelmäßig gefragt: Wie macht ihr das? Ich fühle mich jedenfalls geehrt, dass ich das Ganze anleiten kann.

Das Steuer der DHBW in der Hand hat seit 1. Februar als Präsidentin Prof. Dr. Martina Klärle. Dieser Tage war sie zu Gast in Mosbach. Foto: zg

Wie ist die Arbeit an der Spitze der DHBW? Wie schafft man einen kritisch-konstruktiven Austausch ohne störende Nebenschauplätze?

Ich vergleich das mit der EU: Die einzelnen DHBW-Standorte sind wie die Staaten in dieser Gemeinschaft. Natürlich hat da jeder seine eigenen Interessen, Bedürfnisse und Wünsche. Aber alle wissen, es geht nur gemeinsam gut – und so verständigt man sich – kritisch-konstruktiv, wie Sie es beschrieben haben – auf eine gemeinsame "Außenpolitik". Ich muss zugeben, davor hatte ich im Vorfeld am meisten Respekt. Aber ich war inzwischen schon bei fast allen Standorten, habe alle Verantwortlichen kennengelernt. Und bin sehr zuversichtlich, dass wir eine stimmige "Außenpolitik" hinbekommen.

Die DHBW in Stuttgart kommt bei Ihren Besuchen erst zuletzt an die Reihe. Aus welchem Grund?

Die Reihenfolge der Besuche war schon bewusst so angelegt. Ich finde, die dezentralen, ländlichen Standorte sind ein Markenkern der DHBW, sie brauchen mehr Unterstützung. Das wollte ich dann auch gleich zeigen.

Mehr Unterstützung für die ländlichen Standorte – das hört man an der DHBW in Mosbach natürlich gerne ...

Ja, die Verteilung der Hochschule auf dem Land ist für mich ein Markenkern der DHBW. Neben der engen Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft und der großen Berufspraxis-Erfahrung, die bei uns jeder Absolvent mitbringt. Und ich komme ja selbst aus dem ländlichen Raum, bin Geodätin, eine Verfechterin der Region, wenn man so will.

In Mosbach hat man dennoch immer ein wenig Angst, dass man vom wirtschaftsstarken Unterland mit seinen finanzkräftigen Mäzenen und Drittmittelgebern abgehängt wird ...

Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendetwas schwächer wird. Mosbach und Bad Mergentheim haben zusammen stabil über 3000 Studierende, die DHBW Mosbach ist damit einer der größeren Standorte, gut aufgestellt mit motivierten Verantwortlichen, Professoren, Dozenten. Ich habe also keinerlei Zweifel, dass das positiv weiterlaufen wird. Und solange ich Präsidentin der DHBW bin, wird es eher mehr als weniger Standorte geben.

Bleiben wir in Mosbach: Als Umweltwissenschaftlerin muss Ihnen doch das Herz aufgehen, wenn Sie von einem Vorhaben wie dem Baukompetenzzentrum in Mosbach hören, oder? Innovationen, nachhaltige Ansätze, das Ganze auf dem Land, da wo ein nachwachsender Baustoff vor der Haustüre steht ...

Das stimmt, da geht mir das Herz auf. Wenn ein solches Baukompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen wo hinpasst, dann hier. Von meiner Seite aus kann ich vollste Unterstützung zusagen.

Aber Sie entscheiden in diesem Fall leider nicht. Inwieweit haben Sie dennoch Einfluss, können das Vorhaben tatsächlich nachhaltig (um im Bild zu bleiben) unterstützen?

Als Präsidentin der DHBW gehört es zu meinen wichtigsten Aufgaben, die Interessen der Hochschule auch gegenüber Landespolitik, Wirtschaft und Gesellschaft zu vertreten, Unterstützung zu organisieren, Mittel zu mobilisieren und die Arbeit der hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und so gemeinsam das Baukompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen zu ermöglichen. Da sehe ich mich nicht nur als Präsidentin der DHBW in der Pflicht, sondern auch als Trägerin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Bauen. Entscheiden werden letztendlich das Wissenschafts- und Finanzministerium. Ich führe Gespräche mit allen, die uns zum Erreichen unserer Ziele unterstützen können.

In der Pandemie hat auch die duale Lehre gelitten. Wie will man möglichen weiteren Coronawellen begegnen? Welche Alternativ-Konzepte bleiben auch nach der Pandemie?

Die DHBW und ihre dualen Partnerunternehmen haben gleich zu Beginn der Pandemie den Wechsel hin zu Onlinelehre und Onlinelernen sehr gut bewältigt und seither kontinuierlich Erfahrungen mit neuen digitalen und hybriden Formaten gesammelt und diese darüber hinaus sogar wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Manches, das gewissermaßen aus der Not geboren war, hat sich bewährt und bereichert unsere Lehre. Wir freuen uns aber sehr, dass wir einander jetzt wieder an der Hochschule begegnen können, denn gemeinsames Lernen, Diskutieren und Analysieren sind – anders als die reine Wissensvermittlung – vor allem auch ein sozialer Prozess, der in Präsenz am besten gelingt. Wir haben in der Lehre einen Digitalisierungs-booster erfahren. Sollte es notwendig sein, sind wir gut darauf vorbereitet, wieder verstärkt digitale Lehrformate einzusetzen. Für die Zukunft gilt es nun aus beiden Welten, der vor und der nach der Pandemie, das Beste für unsere Studierenden zu nutzen.

Nun waren Sie zum Antrittsbesuch in Mosbach auch gleich im intensiven Austausch mit Vertretern der Wirtschaft und der Kommunalpolitik. Welche Bedürfnisse und Sorgen haben Sie vernommen, was hat man Ihnen mit auf den Weg gegeben?

Da hatte ich hier in Mosbach einen klaren Heimvorteil: Landrat Dr. Brötel und Landrat Schauder kenne ich, als Kind des Landes, schon viele Jahre, OB Jann habe ich neu kennengelernt. Mit den politischen Vertretern habe ich gemeinsam überlegt, wie wir das landesweite wissenschaftliche Baukompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen mit dem Land hier in Mosbach zielgerichtet umsetzen können. Mit den Vertretern aus der Wirtschaft haben wir gemeinsam überlegt, wie es uns gelingen kann, junge Menschen zu überzeugen, hier bei unseren Unternehmen berufsintegriert zu studieren. Zum Beispiel in den Studiengängen Bauingenieurwesen und der Informatik gibt es zu wenige Schülerinnen und Schüler, die die Studienangebote der Unternehmen nutzen.

Dann werben Sie doch mal ganz offensiv für die DHBW ...

Ein Studium bei der DHBW hat viele Vorteile: viel Praxis, gleich einen Vertrag bei einem Unternehmen, für 90 Prozent auch direkt über das Studium hinaus. Sie haben von Anfang an ein festes Einkommen und 95 Prozent der Absolvent:innen schließen in drei Jahren ab. 40 Prozent gehen während des Studiums ins Ausland und 30 Prozent machen später einen Master – den wir auch selbst anbieten. In der DHBW geht es uns um die Zukunft der jungen Menschen, aber im gleichen Maße auch um die Zukunft der Unternehmen unserer Region.