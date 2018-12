Vertauschte Rollen: Gesangslehrerin Nicolasa Antiquera-Mall aus Dallau will am Sonntag bei "The Voice Senior" die prominenten Juroren und Coaches überzeugen. Foto: Sat.1

Von Heiko Schattauer

Dallau/Berlin. Eigentlich hat sie mit Castingshows so gar nichts am Hut. Aber für die Argumente ihrer besten Freundin und der Schwiegertochter in spe war sie dann eben doch irgendwann zugänglich: Und jetzt steht Nicolasa Antiquera-Mall plötzlich auf der großen Fernsehbühne - singt bei den sogenannten "Blind Auditions" den prominenten Coaches von "The Voice Senior" vor. Zu hören und zu sehen ist die Gesangslehrerin aus Dallau am kommenden Sonntag, 23. Dezember, beim Privatsender Sat.1, zur Primetime um 20.15 Uhr wird "The Voice Senior" ausgestrahlt.

Gesucht werden beim brandneuen Format - die Sendung am Tag vor Weihnachten ist die erste ihrer Art - die größten Gesangstalente ab 60 Jahren. Seit etlichen Jahren erfreut sich das Voice-Format großer Beliebtheit, neben einer Version für Erwachsene gibt es auch einen Extra-Wettbewerb für Kinder.

Das Prinzip ist dabei immer das Gleiche: Ein Kandidat singt dabei "blind" vor, das heißt, die Stühle der Jury sind vom Singenden abgewandt, er (oder sie) kann nur gehört, nicht aber gesehen werden. Wenn der Beitrag überzeugt, wird "gebuzzert" und der Stuhl dreht sich zum dann sichtbaren Gesangstalent um - das damit eine Runde weiter ist. Und sich in der Folge von prominenten Coaches stimmlich weiterbilden lassen und auf die weiteren Wettbewerbsrunden vorbereiten kann.

Am Sonntag nun steht also Nicolasa Antiquera-Mall vor den Rücken der wohl berühmtesten roten Sessel im deutschen Fernsehen und singt. Die 61-Jährige schlüpft dabei in eine ungewohnte Rolle: Normalerweise ist es nämlich die sympathische Gesangslehrerin selbst, die ganz genau hinhört und an der stimmigen Performance ihrer Schüler(innen) feilt.

Genau für die macht sie nun den Rollentausch: "Ich bin viel auf Fortbildungen, aber das ist irgendwie immer das Gleiche", schildert die auf den Philippinen geborene Sängerin: "Und das hier bei ,The Voice Senior’ ist ja mal eine ganz andere Art der Fortbildung. Das ist eine Erfahrung, die man nicht auf der Uni oder in einem Lehrsaal machen kann." Und die Erfahrungen, die Antiquera-Mall beim neuen Casting-Format macht, will sie später "1:1" an ihre Gesangsschüler weitergeben.

Eine Erkenntnis kann sie schon vor den Blind Auditions weitergeben: "Es ist ein harter Weg durch die Qualifikationsrunden." Mit einmal kurz Vorsingen ist es nicht getan, auch wenn man wie Nicolasa Antiquera-Mall, die in Mosbach, Sinsheim und Walldürn Gesangsunterricht gibt (und zudem ehrenamtlich an der Gebrüder-Grimm-Schule in Daudenzell arbeitet), über viel Erfahrung verfügt. Drei Wettbewerbsrunden musste die Dallauerin überstehen, bevor fest stand, dass sie vor den Promi-Coaches abliefern darf.

Mit "One more Light" von Linkin Park will Antiquera-Mall am Sonntag Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sasha oder die Jungs von The Boss Hoss - Sascha Vollmer und Alec Völkel - überzeugen und zum Buzzern bewegen. "Wer ‚The Voice‘ kennt, wird ‚The Voice Senior‘ lieben", prophezeit Sascha Vollmer. "Mit ‚The Voice Senior’ geben wir zum ersten Mal ganz bewusst einer älteren Generation die Chance, uns mit ihrer Stimme zu überzeugen", ergänzt Yvonne Catterfeld. Die jüngsten Teilnehmer sind 61, die älteste(n) 80 Jahre jung, auch das musikalische Programm ist weit gefächert, reicht von Vicky Leandros und Trude Herr über Steppenwolf und die Stones bis hin zu Linkin Park mit Nicolasa Antiquera- Mall.

Die macht sich vor ihrer Fernseh-Premiere unterdessen keinen großen Kopf: "Ich habe keinen Plan, keine Erwartungen", sagt sie in Bezug auf ein mögliches Weiterkommen, dem wiederum intensive Arbeit mit den Promi-Vocal-Coaches folgen würde. Vielmehr ist sie bereits vor den Blind Auditions am Sonntag ihrer Freundin Annelie Gimber und der Partnerin ihres Sohnes Sammy, Jana Ulbricht, dankbar. Sie haben schließlich dafür gesorgt, dass sie diese ganz neue Erfahrungen machen darf.

Nach der Premiere am 23. Dezember wird es drei weitere Folgen von "The Voice Senior" geben, am 28. und 30. Dezember sowie das große Finale am 4. Januar 2019. Ob Nicolasa Antiquera dabei nach "One more Light" noch weitere Gesangs-Lichter anzünden kann und darf? Am Sonntag wissen wir mehr - und drücken einstweilen die Daumen.