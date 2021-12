Ein Bewohner sitzt in einem Altenpflegeheim im Rollstuhl in seinem Zimmer. Auch Klaus Waltenberger wurde zu seinem Schutz isoliert – und steckte sich dennoch mit dem Coronavirus an. Symbolfoto: dpa

Von Stephanie Kern

Dallau. "Ich weiß nicht, ob ich diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf bekomme." Es ist dieser Satz, der einem nach einem Gespräch mit Margret Waltenberger nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Die Dallauerin musste schon immer kämpfen: Drei Kinder hat sie nahezu alleine großgezogen, denn ihr Mann war seit 28 Jahren an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Kurz vor Weihnachten starb ihr Mann im Alter von 66 Jahren – eine Coronavirus-Infektion überlebte er trotz doppelter Impfung nicht.

Der Tod ihres Mannes ist für Margret Waltenberger schwer. Schwerer wiegt für sie aber die Art des Verlustes, die Art, wie ihr Mann sterben musste. Allein. Einsam. "Mein Mann war seit 28 Jahren krank, er hat viel entbehren müssen. Und dann noch so sterben zu müssen ..." Klaus Waltenberger lebte im DRK-Pflegeheim "Luise von Baden" in Schefflenz. "Als die Nachricht vom Ausbruch kam, hat mich das aufgeschreckt. Aber ich dachte dann: Zum Glück ist er geimpft." In der ersten Woche sei es ihrem Mann noch gut gegangen, erzählt Waltenberger. Dann musste er ins Krankenhaus. Besuchen durfte sie ihn natürlich nicht. "Ich konnte die Schwestern anrufen. Man hat gemerkt, unter welchem Druck die Pflegekräfte stehen", erzählt sie. Ihren Mann konnte sie nicht sprechen.

Margret Waltenbergers Mann hatte eine Patientenverfügung. Es war klar, dass er nicht intubiert (also nicht künstlich beatmet) werden möchte, auch wenn sich sein Zustand verschlechtert. "Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Es ging dann auf und ab; mal ging es ihm gut, mal richtig schlecht", beschreibt Waltenberger die letzten Tage ihres Mannes. "Er war so hilflos, das hat mir so arg zu schaffen gemacht", sagt die Witwe, bevor ihr die Stimme versagt. Besuchen durfte sie ihn nicht. Weder im Pflegeheim in der Zeit des Ausbruchs, noch im Krankenhaus.

Freitags haben sich die Pflegekräfte aus dem Krankenhaus dann gemeldet. Es war Zeit, sich zu verabschieden. "Ich habe dann hier alles stehen- und liegenlassen." Im Buchener Krankenhaus angekommen, musste sie Schutzkleidung anziehen: Anzug, FFP2-Maske, Visier, zwei Paar Handschuhe übereinander. "Ich bin nicht mal an ein Taschentuch rangekommen." Die Hand ihres Mannes hat sie zwar gehalten, gespürt hat sie nichts. Ihr Mann hat nicht mehr auf seine Frau reagiert. 40 Jahre waren sie verheiratet. Nach zwei Stunden musste Margret Waltenberger gehen. In der Nacht kam dann der Anruf. "Bis ich dort war, war es vorbei."

Nun, nach ein paar Wochen, kommen in der Nacht und am Abend die Bilder, die Margret Waltenberger gar nicht mehr loswird. Etwa wie sie auf der Isolierstation ist und ein neuer Patient im Rollstuhl an ihr vorbeigeschoben wird. Wie ihr die Sachen ihres Mannes in einem schwarzen Plastiksack in die Hand gedrückt werden. Wie sie mit diesem Sack nachts auf dem verlassenen Krankenhausparkplatz steht. Aber auch dieses Bild: Wie sie das Isolationszimmer ihres Mannes betritt und dort zwei Stühle neben dem Bett stehen. "Man sah, dass dort jemand saß. Die Krankenschwestern stehen so unter Druck, trotzdem haben sie sich die Zeit genommen."

Margret Waltenberger möchte niemanden anfeinden, sie möchte keinen Impfgegner überzeugen. "Ich möchte aber darüber reden, wie Sterben in der Corona-Pandemie aussieht. Denn ich bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen sind, denen es so geht." Mit ihrem Verlust und der Art des Verlustes geht Margret Waltenberger ganz offen um, deshalb kann man in diesem Text auch ihren richtigen Namen erfahren. "Die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die müssen das Leid ertragen" – und zwar in einer Größenordnung, die kaum aushaltbar scheint. "Wir sind alle Teil der Gesellschaft, deshalb kann man nicht nur an sich denken", bezieht sie klar Stellung.

Auch wenn ihr Mann noch leben würde, wäre die Situation tragisch: Im ersten und zweiten Lockdown gab es ein komplettes Besuchsverbot im Pflegeheim. An seinem Geburtstag im vorigen Jahr (dem 23. Dezember) wurde ihr Mann mit dem Rollstuhl ans Fenster gefahren, die Familie stand draußen. Das letzte Weihnachtsfest ihres Mannes konnten sie nicht gemeinsam feiern. An diesem Weihnachten hat er schon gefehlt.

Wo früher sonntags gesungen wurde, herrscht nun Stille: In den Heimen hat sich das Leben durch die Corona-Pandemie verändert. Um sie zu schützen, müssen die Menschen isoliert werden. Doch dieser Schutz kostet Lebensqualität. Deshalb tut es Waltenberger weh, wenn Menschen die Impfung verweigern. "Ich werde deswegen niemanden meiden. Aber ich sage, wie es mir damit geht."

Seit 28 Jahren war Margret Waltenbergers Mann erkrankt. Viele Jahre hat sie ihn zu Hause gepflegt. "Als er ins Pflegeheim kam, das war für mich ein ganz schwerer Tag. Denn es ist eine Entscheidung, die nicht leichtfällt." Ihr Beruf, ihre Familie, die Kinder und Enkel, das habe ihr Halt gegeben. "Ich habe mir schon oft gedacht: So schwer es war, die Kindererziehung zu meistern, so gut war es, dass ich es geschafft habe." Zweimal die Woche hat sie ihren Mann besucht. Immer. Ihr Mann war nicht nur Anhängsel, sondern immer dabei, wenn es möglich war.

Wenn Margret Waltenberger sich die Bilder eines Silvesterabends in Erinnerung ruft, dann umspielt auch ein Lächeln ihre Mundwinkel. "Damals hatten wir noch keinen Lift. Wir haben eine Stunde gebraucht, um ihn die Treppen hinaufzubekommen." Trotzdem lacht Margret Waltenberger, als sie das erzählt.

Manche Menschen, denen sie vom Tod ihres Mannes erzählt, relativieren ihn. Sie sagen dann: "Er war schon so lange krank, für ihn war es eine Erlösung." Und ja, es stimmt: Die Krankenhausaufenthalte wurden immer zahlreicher, auch die auf der Intensivstation. "Aber da konnte ich bei ihm sein". Und ja, wahrscheinlich war es eine Erlösung für ihn. "Mein Enkel meinte, dass er jetzt im Himmel wieder rennen kann", erzählt die Witwe.

Trotzdem: Klaus Waltenberger hat nicht einmal mehr die Hand seiner Frau spüren dürfen, sie konnte ihm keinen Abschiedskuss geben. Er war nicht nur im Moment des Sterbens allein, sondern auch in der Zeit davor. Wie oft er Angst hatte, wie oft er sich gefragt hat, wo sie ist, das weiß seine Frau nicht. Wo er ist, das weiß seine Frau nicht. "Ich hoffe, dort, wo er ist, geht es ihm gut", sagt sie. Und: "Diese Art von Sterben wünsche ich niemandem." Wenn Margret Waltenberger das erzählt, dann transportiert sie unweigerlich Bilder. Ich weiß nicht, ob ich diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf bekomme.