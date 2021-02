Obrigheim. (gin/pm) Zehn Gesellschaften der Cura-Sana-Gruppe haben Insolvenz angemeldet. Unter ihnen ist auch die Cura Sana Südwest GmbH, die ein Pflegeheim mit 74 Plätzen in Obrigheim betreibt. Insgesamt führt die Gruppe neun Altenpflegeheime sowie vier Tagespflegeeinrichtungen in Hessen und Baden-Württemberg. Im Obrigheimer Pflegeheim lehnte man auf RNZ-Anfrage ein Statement ab und verwies an die Geschäftsführung der Cura Sana Südwest mit Sitz in Bad Camberg (Hessen). Eine Stellungnahme von deren Seite blieb bis zum frühen Abend des gestrigen Montags jedoch aus.

Aus der Pressemitteilung einer Hamburger PR-Agentur geht hervor, dass das Amtsgericht Limburg dem Antrag auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren der zehn Gesellschaften am 27. Januar zugestimmt hat. Das Verfahren für die Cura Sana Südwest sei bereits am 13. Januar angeordnet worden. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Fachanwalt für Insolvenz- und Steuerrecht Dr. Peter G. Theile bestellt. Dieser hat jetzt einen "M&A-Prozess" (Prozess des Kaufs von Unternehmen oder Unternehmensteilen) angestoßen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Da das Obrigheimer Pflegeheim zwar von Cura Sana betrieben wird, der Gruppe die Immobilie aber nicht gehört, wird für das Objekt nun kein Käufer, sondern ein neuer Betreiber gesucht.

"Mein Ziel ist es, bis Ende März einen oder mehrere Investoren zu finden, um die Betreuung und Pflege der alten Menschen in der Region für die Zukunft neu aufzustellen. Die Mitarbeiter und Bewohner brauchen schließlich Sicherheit, wie es nun weitergeht", so Theile. Eine Einstellung, die Obrigheims Bürgermeister Achim Walter sehr begrüßt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cura-Sana-Pflegeheims Obrigheim seien laut Insolvenzverwalter am vergangenen Donnerstag über das Verfahren informiert worden, hätten die Nachricht gefasst aufgenommen und würden den Prozess unterstützen, indem sie weiter ihrer Arbeit nachgingen. Betreuung und Pflege liefen also wie gewohnt weiter, berichtet Theile. "Bewohner und ihre Angehörigen können daher beruhigt sein", heißt es auch in der Pressemitteilung.

Den Blick in die Zukunft gerichtet, verrät Theile: "Wir haben positives Echo aus dem Markt vernommen und schon erste Interessensbekundungen sowohl für die gesamte Gruppe, als auch für einzelne Gesellschaften erhalten." Auch für das Pflegeheim in Obrigheim gebe es schon Interessenten. Gespräche sollen in den kommenden Wochen stattfinden. "Ein Abbau der 43 Stellen (davon 41 in Vollzeit) ist nicht geplant", beruhigt der Fachanwalt. In der Branche herrsche notorischer Fachkräftemangel, und das Pflegeheim solle auf jeden Fall weiterbetrieben werden – nur eben unter anderem Namen.

Um die Auszahlung der Gehälter der insgesamt 415 Cura-Sana-Mitarbeiter sicherzustellen, sei bei der Agentur für Arbeit Insolvenzgeld für Januar bis März beantragt worden, so Theile. Die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes habe er bereits in die Wege geleitet, in Obrigheim seien die Löhne schon ausgezahlt worden.

Der Pressemitteilung der PR-Agentur ist zu entnehmen: "Nachdem die Cura-Sana-Gruppe vor rund zwei Jahren ein positives Jahresergebnis erwirtschaftete, wirkt sich neben dem Fachkräftemangel vor allem die Pandemie auf das Ergebnis 2020 aus: Bei gleichzeitig stark erhöhten Kosten für regelmäßige Corona-Testungen verzeichnete Cura Sana deutliche Umsatzeinbußen."

Die Gründe für das vorläufige Insolvenzverfahren seien vielfältig, berichtet Theile. Schon früher habe es bei Cura Sana "ertragliche Probleme" gegeben. Die Gruppe habe mit dem Verkauf einiger Häuser selbst an Restrukturierungsmaßnahmen gearbeitet. Als dann aber noch die Pandemie dazugekommen sei und die Tagespflegeeinrichtungen nicht mehr öffnen konnten, habe sich das auf das Ergebnis ausgewirkt. "Am Rettungsschirm für Pflegeeinrichtungen konnte man nicht partizipieren", erläutert Theile. Im Referenzzeitraum (Anfang 2019) habe das relativ neue Pflegeheim in Obrigheim noch Anlaufverluste gehabt.