Noch herrscht Ruhe bei Angelika Schell. Sie ist Schulsozialarbeiterin am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz und trotz Krise und Kontaktbeschränkungen für die Schüler da. Foto: privat

Von Stephanie Kern

Neckarelz. "Die Kulisse fehlt." Mit drei Worten fasst Angelika Schell zusammen, wie sich ihr Arbeiten durch das Coronavirus verändert hat. Schell ist Pädagogische Leiterin und eine von vier Schulsozialarbeitern, die bei der Stadt Mosbach beschäftigt sind. Auch wenn in den Schulen noch kein Normalbetrieb herrscht, ist sie für die Schüler und ihre Probleme da.

Zu Beginn des Lockdowns im März wechselten die Schulsozialarbeiter vom Schulbüro ins Homeoffice. "Wir hatten da dann vor allem den kollegialen Austausch untereinander", beschreibt sie die erste Zeit. "Wir haben versucht, mit der Situation umzugehen und auch, uns neue Aufgabenfelder zu suchen." Der telefonische und elektronische Kontakt rückten plötzlich in den Mittelpunkt der Arbeit. Mit der ersten Öffnung der Schulen kehrte auch Angelika Schell an ihre Wirkungsstätte, das Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz, zurück. "Es sind kaum Schülerinnen und Schüler da, das Leben und die Lebendigkeit sind weg", erzählt die Sozialexpertin aus ihrem neuen Alltag. Das sei zu Beginn seltsam gewesen. "Hier ist es so still und ruhig. So, wie man Schulleben nicht gewohnt ist."

Dabei geht es gerade bei Angelika Schell um das Persönliche. Und persönlich wird es eigentlich dann, wenn man in persönlichen Kontakt miteinander treten kann. "Wir pflegen eigentlich auf emotionaler Ebene einen engen Kontakt mit den Schülern. Augen- und Blickkontakt fehlen jetzt", erklärt die Schulsozialarbeiterin. Vor dem Ausbruch des Coronavirus herrschte in den Räumen von Angelika Schell ein reges Kommen und Gehen. Jetzt ist sie diejenige, die auf die Schüler zugeht, nachfragt, ob alles in Ordnung ist. "Das ist jetzt recht einseitig geworden." Auch zufällige Kontaktaufnahmen und den persönlichen Austausch mit den Lehrern gibt es nicht mehr.

Eigentlich kommen viele Schüler zur Beratung. Die 59-Jährige setzt sich dabei vor allem mit den Problemen der Jugendlichen der fünften bis neunten Klassen auseinander. "Es gibt ganz unterschiedliche Probleme. Aber oft geht es um das soziale Miteinander in einer Klasse. Darum, dass ein Klassenkamerad nicht ganz so akzeptiert wird, am Rand steht. "Oder auch darum, dass beste Freunde sich streiten." Aber auch Probleme zu Hause oder mit der schulischen Leistung sind mögliche Themen. "Streit ist etwas Gesundes, es ist nur wichtig, einen Endpunkt zu finden", sagt Angelika Schell.

Man müsse den Lockdown aber auch von einer anderen Seite sehen: Die Entschleunigung könne einen positiven Effekt haben. "Wir alle wurden doch auf uns zurückgeworfen", so Schell weiter, "wir haben doch gar nicht mehr gesehen, was wir Gutes haben. Und ich hoffe, dass wir das nun wieder schätzen, zum Beispiel unser Gesundheitswesen."

Sie beobachte viele Menschen, die aufmerksamer sind, gegenüber sich selbst und auch gegenüber anderen. "Die Mehrheit der Menschen hält die Regeln sehr gut ein, auch wenn es schwierig ist." Auch das sei ein Zeichen dafür, dass man mehr aufeinander achte. Durch die vielen Regelungen werde das Leben langsamer und entzerrter. "Als Gesellschaft sind wir aufmerksamer geworden. Ich wünsche mir, dass wir das beibehalten."

Nicht beibehalten will die 59-Jährige die Ungewissheit. "Alle Planungen bis Ende des Schuljahres liegen auf Eis." Und dabei sei das soziale Leben auch für Kinder und Jugendliche selbst eine Art Schule. "Nur wenn man zusammen ist, hat man die Chance, das soziale Miteinander, den Umgang mit Gefühlen und Konflikten zu erlernen", sagt Angelika Schell. Der Lockdown als Dauerzustand sei da nicht hinnehmbar.

Dennoch steht Angelika Schell hinter den Maßnahmen. Vor einer Infektion hat sie nicht mehr so viel Angst. Viel lieber will sie jetzt da sein für die Schüler(innen), wenn die wieder in die Schule kommen und Freude und Lebendigkeit mitbringen. "Jetzt muss es wieder weitergehen. Die Schülerinnen und Schüler brauchen ihre Mitschüler und Mitschülerinnen, ihre Lehrer und Lehrerinnen, den Alltag und die Struktur der Schule unbedingt. Ich hoffe, dass das soziale Miteinander jetzt wieder entstehen kann. Ohne das schaffen wir es langfristig nicht."